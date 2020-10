?Jeg har ikke noget ønske om at blive den nye direktør, og vi har tid til at vente på, at vi finder den rette,? siger Lene Alsgren.

Lene Alsgren er midlertidig direktør for Bakken

"Jeg er blevet opfordret til at varetage rollen som fungerende administrerende direktør i en periode. Jeg vil sammen med Bakkens dygtige medarbejdere gøre alt for at sikre, at overgangen, indtil en ny administrerende direktør for Bakken er fundet, kommer til at ske på den bedst mulige måde," siger hun og understreger, at rekrutteringsprocessen er gået i gang.