Ledigheden er steget med 40 procent i Gentofte Kommune

1.631 borgere står uden job som følge af corona, hvilket betyder, at jobcentret i Gentofte har fået flere sager på bordet. En håndsrækning på 4 millioner kroner skal hjælpe på arbejdspresset

11. oktober 2020 kunne Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tælle 1.631 nye ledige i Gentofte Kommune.

Før corona havde medarbejderne i gennemsnit ansvaret for 80-90 ledige, men det er nu steget til 130.

Derfor blev det besluttet på kommunalbestyrelsesmødet mandag 30. november at tilføre 4 mio. kr. til jobcentret i et toårigt projekt.

Færre job og flere ledige

Det er en svær tid for ledige at finde et nyt job.