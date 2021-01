Ledige skal opleve værdig behandling

Nyt opgaveudvalg skal drøfte, hvad Gentofte Kommune kan gøre for, at ledige oplever en værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. Du kan også melde dig til opgaveudvalgets arbejde

Jobcentret i Gentofte Kommune skal ikke kun få flere i job, men også sikre, at ledige borgere oplever en værdig sagsbehandling undervejs. Ledige skal opleve at blive mødt med værdighed, og de skal udfordres individuelt på baggrund af deres situation og kompetencer.

Det nye opgaveudvalg skal derfor udarbejde forslag til principper, der sætter retningen for en værdig sagsbehandling i Gentofte Kommune på beskæftigelsesområdet. Opgaveudvalget skal drøfte, hvad kommunen kan gøre for, at borgerne oplever en værdig sagsbehandling.

Opgaveudvalget vil bestå af fire lokalpolitikere og otte borgere. Sara Vinding har tidligere været med i et opgaveudvalg, og hun mener, at borgernes deltagelse kan gøre en forskel:

"Det har været en fornøjelse at bidrage med tiltag og aktiviteter, som jeg tror på kan skabe en endnu bedre oplevelse for borgere i Gentofte Kommune," siger altså Sara Vinding.

Meld dig gerne

Interesserer du dig for beskæftigelsesindsatsen, og vil du gerne være med til at gøre en forskel? Så læs mere om opgaveudvalget og vis din interesse for at være med i arbejdet på gentofte.dk/værdigsagsbehandling. Gentofte Kommune vil gerne høre fra interesserede borgere så hurtigt som muligt og senest 24. januar 2021.