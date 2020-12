Tre glade iværksættere og en arbejdsmarkedskonsulent. Bagerst er det Carsten Falk Petersen fra Gentofte Jobcenter, og så er det ellers fra venstre mod højre Claus Holm, Jonathan Jonathansen og Søren Als. Den nye enhed, der angiveligt kan bekæmpe grundfugt, står foran Søren Als. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Ledernetværk satte ronkedorer sammen og banede vejen for Biodry

Tre mand har forladt arbejdsløshedskøen i den spæde start for ny Hellerup-baseret start up-virksomhed, der bekæmper grundfugt. Deres produkt skal nu effekt­testes af Teknologisk Institut

Villabyerne - 21. december 2020 kl. 10:57 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

27. august samlede 30-40 mennesker sig på gruspladsen foran Charlottenlund Slot. Forretningsfolk med masser af ledererfaring, men skubbet ud i ledighed, mange af dem på grund af coronakrisen.

De var samlet til et af Gentofte Jobcenters ledernetværksmøder. Blandt dem var Søren Als, tidligere direktør i mediebureauet IUM og med en lang karriere inden for markedsføring. Og Claus Holm, data science specialist med en baggrund som direktør i en række startups indenfor softwareudvikling, turisme og PR.

"Søren og jeg stod som to arbejdsløse ronkedorer på 50+ og kom til erkendelsen, at der nok ikke var nogen, der ville lukke os ind på ledergangen igen. Vi var nødt til at skabe vores egne muligheder. Vi var nødt til at starte noget selv," siger Claus Holm, der kun kendte Søren Als perifert inden den augustdag, hvor de tilfældigvis blev placeret i samme walk-and-talk-gruppe.

Kemien var der med det samme, og de to herrer aftalte, at de ikke var færdige med at snakke sammen. Allerede ved andet møde afslørede Claus Holm, at han havde en idé. Faktisk mere end det. Han havde det danske agentur på en helt ny schweizisk teknologi, patenteret i 180 lande, der på en ny skånsom måde angiveligt kan bekæmpe grundfugt. Men han havde brug for hjælp, både til at styre den finansielle vækst, til markedsføringen og til den tekniske del.

Allerede på ledernetværksmødet havde han derfor spurgt, om der var nogen, der kendte en ledig civilingeniør. En af deltagerne gav ham telefonnummeret på Jonathan, en ung nyuddannet civilingeniør fra Gentofte. Grundlaget for Biodry ApS var skabt.

Et kæmpe potentiale Villabyerne møder de tre herrer, der sammen med finansmanden Jan Carlsen nu udgør firmaet, på arnestedet, Charlottenlund Slot. Med sig har de taget den lille enhed, de benytter til at bekæmpe grundfugt i ejendomme.

"Ca. 1/3 af alle danske bygninger er plaget af opstigende grundfugt, men mange lever med problemet, fordi det er så bekosteligt at bekæmpe. Og netop derfor er Biodry et produkt med et kæmpe potentiale. Fugt ødelægger ikke kun huset og forringer dets værdi, men er årsag til en lang række sygdomme og åndedrætslidelser samt lugtgener. Den her løsning er permanent, koster kun en brøkdel af, hvad andre løsninger koster, fordi den kan implementeres uden nogen form for anlægsarbejde, og så er den 100 procent miljøvenlig," forklarer Hellerup-borger Claus Holm, der er CEO for Biodry ApS.

Så vidt den berømte elevatortale. Vi vender os mod ingeniøren for at høre, om det virkelig kan passe?

"Den er god nok," smiler Jonathan Jonathansen, der blev ansat 12. november, foreløbig på en løntilskudsordning. "Vægge har en vis elektrisk ladning i sig, som tiltrækker fugt gennem porrene i materialet. Det er et kendt naturfænomen. Biodry neutraliserer den elektriske ladning og stopper processen. Fugten forsvinder over 1-2 år, dels ved fordampning og dels ved hjælp af tyngdekraften."

Jamen, hvad består den boks af?

Spørger Villabyernes udsendte, der som spørgsmålet måske antyder, tænker, at det næsten lyder for godt til at være sandt.

De tre herrer udveksler et par blikke.

"Nu nærmer vi os ting, vi bliver nødt til at være lidt diskrete omkring. Men vi kan sige, at enheden dels er en antenne og dels en reflektor, der neutraliserer de elektromagnetiske bølger, som alle fugtige mure udsender," siger Claus Holm om den lille hvide boks, der sammen med grundfugtsanalyse og service koster 45.000 kr. excl. moms.

Tre forudsætninger Claus Holm medgiver, at da han hørte om produktet, tænkte han, at det lød som noget, Professor Tournesol (skør opfinder i Tintin, red.) kunne have fundet på. Inden han takkede ja til det danske agentur, bad han da også schweizerne om grundig dokumentation samt tekniske besigtigelser og indblik i salgstal. Han fik lov at se alt, hvad han bad om.

"Jeg springer ikke ud i sådan et eventyr, før jeg har talt med mit netværk. Du har brug for tre forudsætninger for at slå igennem med sådan et produkt her: Fordelagtig konkurrence, f.eks. et patent, en høj specialisering og et stort markedsbehov. Alle tre elementer er til stede," siger Claus Holm.

Produktet er opfundet af ingeniøren Franco Baga, som ifølge Claus Holm er 'the go to guy' i Schweiz og Italien, hvis man vil vide noget om fugt.

"Fugt er et kæmpe problem i mange lande. I Italien er det f.eks. et kæmpe problem i kirkerne. Alle freskomalerierne kan man ikke beskytte med traditionelle metoder," siger Søren Als, der ikke tøver med at kalde produktet for "en revolution."

Folkene bag Biodry er udmærket klar over, at de vil møde både skepsis og krav om dokumentation for effekten, så de har kontaktet Teknologisk Institut for at få dem til at teste produktet grundigt. Den slags koster mange penge, som de har søgt Realdania om støtte til.

"Vi har også en kontakt i Gentofte Ejendomme, som er meget nysgerrig. Han vil prøve at finde en bygning, der er hårdt plaget af fugt og så lade produktet stå sin prøve," siger Søren Als, der bor i Skovshoved.

Føler I jer overbevist om, at det virker og at I ikke blot er brikker i et schweizisk pyramidespil?

"Fuldstændig. Vi har set masser af dokumentation, vi har vores egne observationer og data fra over 4.000 installationer verden over. Men det er klart, at vi skal have det effekttestet af Teknologisk Institut, for ellers løber vi ind i de spørgsmål, du stiller," smiler Søren Als.

Er det noget, I bliver mangemillionærer på?

"Der er i hvert fald et kæmpe potentiale. I første omgang sælger vi den til vores eget netværk, og vi siger til folk, at de får hele deres investering tilbage, hvis den ikke virker," siger han. Og tilføjer så:

"Vi kendte ikke hinanden i forvejen, og det er faktisk en fordel, for så kan vi være bundærlige over for hinanden. Kontante. Det er den bedste idé, der hele tiden vinder, for vi har alle sammen hånden på kogepladen."

Både Søren Als og Claus Holm sender mange roser til Gentofte Jobcenter.

"At vi sidder og har en god virksomhed i dag, er alene ledernetværkets tilstedeværelse og deres arrangementers skyld. Jeg vil gerne rose den virkelig gode facilitering og service, vi har fået," siger Claus Holm, der håber, at Biodry ApS om et år består af 15-20 ansatte med en omsætning på et tociret millionbeløb.

Foreløbig er de rykket ud af deres private køkkener og ud på Tørrringvej - ja, du læste rigtigt - i Rødovre. Her ligger også Energihuset, så Biodry ApS vil være tæt på folk, der ved en massse om energi, fugt og vedligeholdelse.

Nye energier Med på Charlottenlund Slot er også arbejdsmarkedskonsulent Carsten Falk Petersen fra Gentofte Jobcenter. Vi spørger ham, om Biodry er en enestående succeshistorie for ledernetværket.

"Den er unik, men den er ikke enestående. Det er unikt, at vi er med til at sætte en ny virksomhed i søen, for det er egentlig slet ikke det, vi er sat i verden for. Ideen er ikke at skabe job, ideen er at skabe nye energier, som måske kan resultere i nye virksomheder. Sætte ledere sammen med specialister, så de kan inspirere hinanden. Det er tit dem med den store rygsæk, med masser af erfaring, der har sværest ved at finde et nyt arbejde. Arbejdsgiverne er bange for, at de skal have 100+ i løn og at de i øvrigt er overkvalificerede og vil tage styringen, hvis de kommer ind. Vores rolle er at skabe nogle andre perspektiver for de jobsøgende," siger han.

Ifølge Carsten Falk Petersen handler det ofte om at vende bøtten.

"I stedet for at søge jobbet, skal du tiltrække jobbet. Det gør man ved at se de åbninger, der er. Og vi har rigtig gode erfaringer med at sætte dimittender som Jonathan sammen med erfarne erhvervsfolk som Søren og Claus. De kan hjælpe hinanden på kryds og tværs."

Den unge ingeniør nikker ivrigt.

"Jeg er ikke gået med i det her for pengenes skyld. Jeg gør det for at udvikle mig personligt og fagligt, og så vil jeg gerne være med til at udvikle en bæredygtig løsning, der er god for klimaet," siger Jonathan Jonathansen, der oprindeligt kommer fra Grønland.

"Vi lægger al vores hjernekraft og hjerteblod i det her. Og hvis vi fejler, så har vi stadig haft det sjovt," siger Søren Als.