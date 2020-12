Lars Werge vil på tinge for S

Journalisten Lars Werge, der nu arbejder som direktør i brancheorganisationen Danske Biografer, vil søge valg til Folketinget for Socialdemokratiet.

Den tidligere formand for Dansk Journalistforbund får støtte fra S-­ledelsen i Vanløse og Brønshøj-Husum

Kan man godt være glødende fan af Vejle Boldklub, selv om man bor i Vangede?

Ork ja, bare spørg den tidligere formand for Dansk Journalistforbund og den nuværende direktør for brancheorganisationen Danske Biografer, Lars Werge, som har meddelt sit kandidatur til det folketingsvalg, der kommer senest om 2,5 år. Hvis ikke S-regeringen når at glide i minkpelsen inden.

Lars Werge stiller op for Socialdemokratiet i Vanløse og Brønshøj-Husum, men selv om de to foreninger har indstillet ham som kandidat, er det endnu ikke afgjort, at han også tager kredsen.

Der er nemlig en anden politiker, der også gerne vil være kandidat.

Det er Jarl Feyling, og derfor skal de to socialdemokrater i løbet af december gennem en række møder med de knap 400 socialdemokratiske medlemmer i Brønshøj-Husum og Vanløse, og så afgøres det ved en urafstemning i januar, hvem der afløser Yildiz Akdogan som kredsens kandidat ved næste valg til Folketinget.

For Lars Werge er der tale om et nyt skridt, men da henvendelsen kom fra partiets lokale ledelse, blev han interesseret.

"Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i mange år, og efter en række møder med valgudvalg og bestyrelserne, var det ikke svært for mig at takke ja til opfordringen," siger Lars Werge.

"Det er indlysende, at København trænger til stærke, socialdemokratiske stemmer også i Folketinget. Vores hovedstad klarer sig fremragende i internationale målinger. Men jeg er enig med partiets ny spidskandidat til overborgmesterposten, Sophie Hæstorp Andersen, når hun peger på, at Folketinget har svigtet København i forhold til investeringer i blandt andet fremtidens trafikløsninger," tilføjer han.

Fremhæver arbejdsmarkedet Lars Werge er på ingen måde fremmed for tillidshverv. Gennem 15 år var den uddannede journalist først tillidsmand for sine kolleger på Ekstra Bladet og senere næstformand og formand for alle landets journalister.

"Derfor er det helt oplagt for mig at nævne arbejdsmarkedspolitik som et kerneområde. Det er det socialdemokratiske DNA, der løber her - og på samme måde er jeg kolossalt optaget af, at vi bevarer og udbygger vores velfærdsstat, der har været under hård beskydning af mange års borgerlig politik," siger Lars Werge.

Lars Werge er 54 år, han blev født i Vejle og bor som sagt i Vangede. Han er gift med Mette Werge Witt, den nyvalgte kredsformand for Socialdemokratiet i Gentofte, så parti­freden er sikret i domicilet. Lars Werge er far til fem, farfar til to og morfar til én.