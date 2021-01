Lang tur efter lang julepause gav 3-1 gevinst i Aalborg

Udekamp på en hverdagsaften i Nordjylland er vist ikke set før. Men intet er som tidligere her i coronasæsonen 2020/21. Den tilskuerløse kamp gav debut til Tomas Goldsmith fra USA i Gentofte-trøjen.

Kampens første to sæt forløb planmæssigt. Gentofte-mandskabet styrede kampen mod det godt kæmpende hjemmehold. 25-12, 25-20 til favoritterne. Men Aalborg var bedre end længe set.

I tredje sæt tog aalborgenserne teten. Med fin udnyttelse af lidt mindre skarphed på Gentofte-siden lykkedes det for de lokale helte i den tomme hal at gøre, hvad intet hold i ligaen har gjort i mere end et år – at vinde sæt. Med 25-21 havde Aalborg gjort mere end at redde æren.

Det så desværre ud til at give bagslag i fjerde. For i løbet af nul-komma-fem var Gentofte foran 11-11. Kampen var dermed reelt afgjort. jbl