Landshold med Gentofte-koloni klar til medaljekamp

Det danske volleyball-landshold, der tæller i alt syv spillere, der enten er nuværende eller tidligere ligaspillere i Gentofte, har spillet sig frem til slutspillet i European Silver League

02. juni 2021

Med et ungt landshold har Danmarks volley-herrer formået at spille sig frem til slutspillet i European Silver League, hvor Ungarn venter i semifinalen.

For godt en uge siden tog landsholdet til Nordmakedonien for at spille første runde i puljespillet. Danmark var i pulje med Israel, Cypern og Nordmakedonien. Af de 14 spillere på holdet har seks haft deres volleyballopvækst i Gentofte, mens centerspilleren Nikolas Dybkilde er nuværende spiller i Gentofte, men med opvækst i andre klubber i københavnsområdet.

Tre af de seks spiller nu i ligaer i store volleyballnationer. Det er Mads Kyed Jensen, som spiller for Verona i den italienske serie A. Ulrik Dahl spillede også i Italien i den netop afsluttede sæson. Tobias Hougs Kjær skal begynde sin anden sæson i belgiske Gent efter sommerferien.

Centerspillerne Frederik Dahl og Rasmus Mikelsons har i flere sæsoner været fast inventar på Gentoftes ligahold, der i år vandt danmarksmesterskabet for fjerde år i træk. Den sjette landsholdsspiller med opvækst i Gentofte er kantspilleren Jan Vinther, der til daglig spiller på ligaholdet i Aalborg.

Bortset fra Jan Vinther er alle spillere med Gentofte-opvækst under 24 år. Det danske landshold er meget ungt og lovende. Det beviste holdet ved at gøre ret bord i Nordmakedonien. Holdet vandt alle tre kampe - endda med 3-0 over favoritterne fra værtslandet. Et resultat, der gav genlyd i europæisk volleyball.

Der var returkampe fredag til søndag i Slagelse, hvor Nordmakedonien, Israel og Cypern kom til Danmark. Det blev til nederlag mod Nordmakedonien i den første kamp, men allerede i den anden kamp storsejrede Danmark efter en forrygende indsats over Cypern. Dermed var holdet sikkert på at blive mindst nummer to i puljen, hvorved adgang til Final 4 var sikret.

Final 4 spilles i Nordmakedonien. Her kommer Danmark på en svær opgave mod Ungarn i semifinalen, som spilles lørdag den 5. juni.

Satsede på ungdommen Gentofte Volleys næstformand Robert Mikelsons, som også er bestyrelsesmedlem i Volleyball Danmark, er stolt af Danmarks præstation og beviset på kvaliteten af ungdomsarbejdet, ikke bare i Gentofte Volley, men i flere andre klubber i landet:

"I Gentofte har vi i de seneste 20 år arbejdet med ungdommen på et meget højt niveau. Men vi blev faktisk inspireret af enkelte andre klubber i Storkøbenhavn, som havde et flot børne- og ungdomsarbejde. Vi tog udfordringen op, og vores ungdomsudviklingsmodel har i sandhed vist sig at give resultater. Det har så betydet, at klubber over det ganske land heldigvis gør os kunsten efter," siger Robert Mikelsons.

Senest forlyder det, at endnu en Gentofte-profil muligvis slutter sig til landsholdstruppen til Final 4. På grund af skader i landsholdstruppen kan det nemlig se ud til, at Gentoftes gennemrutinerede spilfordeler og anfører Sebastian Mikelsons bliver hasteindkaldt til truppen til Final 4. jbl

