Landets provster advarer mod en gradvis påskeåbning af kirkerne

Det er ikke værdigt, det er risikabelt, og det er uigennemtænkt.

Så kontant lyder kritikken fra Gentoftes provst Peter Birch, der samtidig er formand for Provsteforeningen. Han reagerer på denne udtalelse i går fra kirkeminister Joy Mogensen (S):

"Påsken er kirkeårets vigtigste højtid. For mange danskere har det stor betydning at kunne markere påskens budskab i fællesskab. Det ville være smerteligt, hvis alle kirker skulle holde lukket i påsken uden nogen form for kirkelig markering. Ikke mindst i en alvorlig tid, hvor danskerne i særlig grad søger fællesskaber og mening. Derfor arbejder regeringen nu på en løsning, så vi også i kirken kan fejre påske inden for en ansvarlig ramme. Jeg er i dialog med folkekirken og sundhedsmyndighederne om, hvordan det kan ske på en god og betryggende måde."

Peter Birch har på vegne af Provsteforeningen udsendt en pressemeddelelse, hvor han udtrykker sin dybe undren over ministerens udmelding.

"Det er kun få dage siden, at statsministeren på sit pressemøde manede til udholdenhed: ’Hold ud 14 dage endnu, så kan vi måske påbegynde en gradvis åbning af Danmark’ var budskabet. På den baggrund forekommer det uforståeligt, at der nu lægges op til en tidlig genåbning af kirkerne," siger Peter Birch og tilføjer:

"Folkekirken har loyalt bakket op om den linje, regeringen har lagt i de forløbne ugers bestræbelser på at begrænse coronavirussen. Folkekirken står ikke over det samfund, der lige nu kæmper med at begrænse smittekæder og undgå, at sundhedsvæsenet kollapser. De sidste uger har vist, at folkekirken er solidarisk med det samfund, vi er kirke for."

Peter Birch gør opmærksom på, at provsterne har været med til at sikre, at regeringens retningslinjer blev udmøntet lokalt.

"Det har vi gjort loyalt, og det er lykkedes at skabe en bred accept af, at vi også som folkekirke har skullet deltage i den overordnede strategi om at mindske smittespredning. Lukningen af kirkerne er sket som en konsekvens af de sundhedsfaglige myndigheders anbefalinger," understreger Peter Birch.

Han slår videre fast, at præster og menighedsråd har arbejdet på højtryk og udvist stor kreativitet for at sikre forkyndelse og kirkeliv ad andre kanaler og på andre måder, og i forlængelse af arbejdsmarkedets trepartsaftale er præster og kirkefunktionærer blevet bedt om at afvikle ferie i tiden op mod påske for at udvise samfundssind.

En tidlig åbning af kirkerne går på tværs af regeringens egne, hidtidige udmeldinger og rummer mange problemer, siger han:

"Når vi genåbner, skal det være for at vi kan samles. Den her udmelding lægger op til en påskefejring efter først til mølle-princippet. Det er ikke værdigt, det er risikabelt, og det er uigennemtænkt. Vi kan være kirke på mange måder og de seneste uger har vist os mange nye veje og eksempler på netop det. Vi glæder os alle til at kunne samles i kirkerne. Men det skal først være, når vi i øvrigt har et åbent samfundsliv og det ikke er forbundet med sundhedsrisiko at samles," lyder det fra Peter Birch.

Han medgiver, at det, når det gælder de kirkelige handlinger, har været nødvendigt og acceptabelt at indføre en antalsbegrænsning, fordi der netop har været tale om kirkelige handlinger for familier.

"Men det er uacceptabelt at gøre gudstjenesten til noget for nogle. Gudstjenesten er og skal altid være åben for alle," udtaler Provsteforeningens formand.