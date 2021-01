Lagkagehuset på Strandvejen og Ordrupvej bliver nu en del af Too Good To Go-ordningen. Pressefoto

Lagkagehuset slutter sig til Too Good To Go

Danmarks største bager er nu del af den ordning, der bekæmper madspild via en app. To af de lokale filialer er med i første omgang, de andre følger senere

Villabyerne - 26. januar 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Danmarks største bager, Lagkagehuset, har indgået en aftale med Too Good To Go, som bekæmper madspild via en app, som forbinder producenter og forhandlere med forbrugere med henblik på salg af overskudsvarer.

De seneste uger har Lagkagehuset testet salg af lykkeposer med overskydende bagværk via madspildsappen Too Good To Go i syv udvalgte forretninger. Testperioden har vist sig at være så stor en succes, at Lagkagehuset nu permanent bliver tilknyttet Too Good To Go-app'en og ruller konceptet ud i hele Danmark.

I første omgang er Lagkagehuset på Strandvejen 100 i Hellerup og Lagkagehuset i Meny på Ordrupvej 60 nu også med i den populære ordning.

"Vi har i flere år haft et betydeligt fokus på at undgå madspild. Vi arbejder konstant på at blive mere præcise i at møde vores kunders efterspørgsel, så vi også har det rette udvalg af brød og kager til de kunder, som kommer sidst på dagen. Vi bager frisk brød og laver kager hver dag, og derfor har vi naturligt produkter tilovers, når vi lukker. Vi har en ambition om at sikre, at disse produkter ikke går til spilde, og vi genanvender blandt andet overskudsprodukter til fremstilling af romkugler, træstammer og rugbrødschips. Samarbejdet med Too Good To Go er endnu et vigtigt skridt mod at lykkes med den ambition," siger Jason Cotta, der er CEO hos Lagkagehuset, i en pressemeddelelse.

Et gammelt ønske Samarbejdet med Lagkagehuset har længe stået på ønskesedlen hos Too Good To Go's danske landechef, Heidi Boye. Dels fordi, der har været ekstremt høj efterspørgsel på Lagkagehuset blandt Too Good To Go's brugere. Og dels fordi, et samarbejde af den kaliber for alvor kan flytte noget i den samlede madspildsindsats:

"Lagkagehuset er virkelig populært blandt vores brugere, så derfor er jeg selvfølgelig meget glad for, at vi nu kan byde dem velkommen i appen. Der er ingen tvivl om, at vi med dette samarbejde kommer til at sætte et seriøst præg på madspildsudviklingen inden for bagerbranchen. Og det er tiltrængt. Brød og kager udgør cirka tyve procent af det samlede danske madspild, hvilket både er spild af penge og ressourcer og et stort miljøproblem. Vores fornemste opgave er at sørge for, at mad havner i maver i stedet for containere, og det kan samarbejdet med Lagkagehuset i den grad hjælpe os med at indfri," siger Heidi Boye, landechef for Too Good To Go, i den udsendte pressemeddelelse.

Too Good To Go-udrulningen vil ske i tre etaper. Forretninger med base i Jylland og på Fyn blev koblet på appen i uge 3. Forretninger på Sjælland kommer på i uge 4. Derudover slutter 15 forretninger - primært med base i Meny-supermarkeder - sig til i februar, hvor samarbejdet dermed vil blive landsdækkende.

De deltagende forretninger vil hver udbyde mellem fem og 10 lykkeposer om dagen, og der bliver to varianter at vælge mellem: En blandet pose med bl.a. brød og lidt sødt og en 'grab'n'go'-pose, der f.eks. kan indeholde sandwiches, pølsehorn og pizza. Begge poser vil koste 39 kr. og indeholde varer for en værdi af ca. 120 kr.

Ud over Lagkagehusets genanvendelse af overskudsprodukter samarbejder bagerkæden med en række velgørende organisationer, som modtager store dele af det bagværk, der er i overskud ved lukketid.

Fakta om madspild Det samlede danske madspild løber op i ca. 715.000 ton årligt. Heraf udgør brød og kager cirka 20 procent

Mellem 8 og 10 procent af den danske CO2-udledning menes at kunne henføres til madspild

Ifølge FN's verdensmål 12.3 skal der ske en halvering af madspildet på forbruger- og detailniveau inden 2030