Vi er lidt uden for sæsonen med juletræer, så denne tromle på Hvilevej er lidt malplaceret. Privatfoto

Læsernes opslagstavle: Monstrum efterladt på Hvilevej

"I et par måneder har dette monstrum til indpakning af juletræer stået på p-pladsen på Hvilevej ved Lyngbyvej. Skal det blive stående, til julesneen falder?," spørger vor læser, der har sendt os et billede af en - indrømmet - ikke særlig køn grøn tromle.

"Min forhave er blevet beriget med to fine mountainbikes af mærket Principia og Cube. I fin stand, men skilt ad. Det er næppe ejerne der har behandlet dem sådan," skriver en læser.

To mountainbikes

Nøgler fundet

En læser fortæller, at hans datter har fundet et sæt nøgler bestående af en bilnøgle og en husnøgle (ligner det), som er bundet sammen i en snor, plus nøgleringe. Nøglerne er fundet på fortovet på Ordrupvej foran hus nr. 183.