Læsernes opslagstavle: Har du set Piratos?

Det er et arvestykke, og stor dusør gives til finderen, skriver læseren. Henvendelse på tlf. 5015 5477 eller 3963 0094.

Efterfølgende har vi fået denne besked fra en anden læser: "Da vi søndag gik tur i Charlottenlund Skov, fandt vi denne fine Kildemoes-damecykel ulåst i en busk nær Gyldenlundsvej. Ingen ville efterlade sin egen cykel på den måde, og vi gik derfor ud fra, at den var stjålet. Vi har nu bragt cyklen til et sikkert sted og håber, at ejeren vil kontakte os på tlf. 5386 6099, så cyklen igen kan komme i de retmæssige hænder."