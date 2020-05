Læsernes opslagstavle: Har du set Musse?

En familie fortæller, at deres gråstribede hunkat Musse har været væk siden den 13. april. Familien bor på Løvspringsvej nær Ordrup Torv.

Musse er øretatoveret med et c i begge ører. Hun har lyserød snude og et hvidt parti på snuden, brystkassen, maven og poterne.