Læsernes opslagstavle: Har du fundet en vielsesring?

En herre-vielsesring med graveret navn er tabt på vej hjem fra stranden ved Charlottenlund Fort. Det er sket efter en badetur ved badebroen fredag den 12. juni. Herfra gik turen hjem via Strandvejen og Viggo Rothes Vej.

Parret har ledt efter vielsesringen uden held, så de håber på, at en af Villabyernes læsere har fundet den, da lige ne­top den ring gør særligt ondt at miste. Der vil være en findeløn. Parret kan kontaktes på tlf. 3029 1607.

En kalenderbog med sort læder-etui er tabt søndag den 21. juni mellem kl. 14 og16 på Gentofte Torv. Dusør på 100 kr. gives.

Ladcykel efterladt

En ladcykel har siden starten af juni været forladt i krydset Fredensvej / Ejgårdsvej, lige over for Ordruphallen. Det kunne godt ligne, at den har fået en hård medfart af nogle, der har "lånt" den en sen nattetime, skriver vor læser.