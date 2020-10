Læsernes Opslagstavle: Strandet sejlbåd og undsluppet papegøje

"Med mindre båden selv har taget turen over Øresund fra svenskekysten, er der vel nogen her på kysten, der savner den," spørger vor læser, der oplyser, at sejlbåden er bundet fast nu.

"Den fløj efterfølgende op i naboens æbletræ på Rosenfeldt Allé, men det har ikke været muligt at fange den. Den er også blevet set omkring Kildeskovshallen, hvor den nu kommer regelmæssigt ifølge ejeren af cafeteriet. Det ser ud til, at den klarer sig i naturen for øjeblikket, vi har sat mad til den i vores haver, men det vil være rart, hvis ejeren henvendte sig, eller hvis den igen kunne få et trygt hjem. Den skulle gerne have en chance for at overleve," skriver vor læser, der kan kontaktes på tlf. 2341 4676.