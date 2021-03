Alhambra Blues genudgives på forlaget Alhambra.

Send til din ven. X Artiklen: Læserne fortæller: Dan Turèll var en original og et forbillede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserne fortæller: Dan Turèll var en original og et forbillede

Villabyerne har fundet fem værdige vindere af bogen Alhambra Blues. Vi deler her et udpluk af de mange tilsendte anekdoter og oplevelser med Dan Turèll

Villabyerne - 24. marts 2021 kl. 14:29 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Rigtig mange har deltaget i Villabyernes læserkonkurrence om at vinde et eksemplar Dan Turèlls 'Alhambra Blues'. Bogen genudgives af forlaget Alhambra i anledning af, at Onkel Danny i sidste uge ville være fyldt 75 år. Her skulle man pege på sin egen yndlingsbog af Vangede-forfatteren, og det har givet en række skønne tilbageblik og indblik i Vangede-forfatterens store betydning, som vi gerne vil dele med alle jer læsere.

Ikke overraskende bliver 'Vangede Billeder' hos flere udpeget til favoritten.

"Blandt de mange forskelligartede bøger i hans forfatterskab, stikker 'Vangede Billeder' for mig klart ud. Den handler om hans opvækst i Vangede - den fattige del af Gentofte - og med den "berømte" sætning: Gentofte er den vej. Jeg voksede selv op under beskedne kår i den rige del af Gentofte, og derfor kunne jeg spejle mig og finde styrke i Dan Turèlls forfatterskab.

Dans far var mælkemand i 1950'erne og havde altid lommen fuld af 25-ører. Dan så ofte sit snit til at tage et par af dem til at snolde for. Men faren opdagede det. I stedet for at give ham en syngende lussing sagde han blot: Når man låner noget af andre, betaler man det tilbage. Og Dan brugte de næste par måneder til at betale tilbage. En lille hverdagssituation, der pludseligt ophøjes til noget smukt og tankevækkende. Jeg gik på Maglegårdsskolen i slutningen af 1970'erne, og vores dansklærer kendte Dan og havde inviteret ham ud for at holde et oplæg om det at skrive, og jeg havde netop skrevet en fristil, som et slags aftryk af hans bøger i "Mord-serien". Min lærer havde vist Dan min stil på forhånd. Dan roste mig efter foredraget, og med et blink i øjet spurgte han, om han måtte bruge noget af mit plot i sin næste bog. De ord glemmer jeg aldrig, og de gav mig mere rygstød i livet end alskens test og læring," skriver Carsten Petersen.

Den Vangedebosatte Lars Werge stemmer i.

"Turèll har skrevet bedre bøger end 'Vangede Billeder'. Han har skrevet mere lettilgængelige bøger, men han har i særdeleshed skrevet mindre lettilgængelige bøger end dén. Men for mig er det Hovedværket, fordi den indrammer beskrivelsen af hverdagslivet og det letgenkendelige, men ikke lette eller nemme liv i en forstad - i et hvilket som helst samfund, kunne man sige - såvel som den beskriver fortællerens position som delvis betragter og voyeur, delvis outsider i landsbysamfundet.

Grebet fuldendes i Dan Turèlls samtidige udstilling af og fuldstændige empati for enkeltpersoner og miljøer. Som nu her, hvor han beskriver en lidt sørgelig eksistens i Vangede anno dazumal, i kapitlet 'En karré i Vangede':

'Og bag en af dørene, døren til et fyringsrum i kælderen, dér boede Wolmer, en fyr sidst i tyverne som fik invalide-pension og ellers bare strejfede omkring. Han var gode venner med viceværten, og derfor havde han fået dét fyrrum at sove i om vinteren - ligesom hans far osse havde fået ét, hans far som var dranker og spillede violin nede i Nymosen ... Så sov Wolmer dér om vinteren, og i Nymosen om sommeren, og ellers så cyklede han bare rundt over det meste af landet eller tog på ture, lange ture ned igennem Europa, med sit én-mands telt på bagagebæreren'," citerer Lars Werge.

Lyden af Dan Turèll Nathascja Nepper Bryld peger på 'California Notes'.

"'California Notes' gjorde et særligt og rørende indtryk på mig, da min kæreste introducerede den for mig. Jeg havde mest læst 'Mord i mørket', besøgt samlingen i Vangede og læst og hørt de mest kendte citater, men at stå med de sidste dagbogsnotater og mærke livet rinde ud for Dan, berørte mig dybt," skriver hun.

Mange har også fremhævet den særlige stemning, som Dan Turèll skabte med sine ord og med sin originale fremtræden.

"Det var i februar 1987. Jeg var 15 år gammel og ville i gang med Dan, som jeg havde hørt om (og læst klummer af i Politiken), men endnu ikke læst i bogform. Bibliotekaren på skolebiblioteket tænkte, at krimierne nok var det bedste sted at starte for så ung og uerfaren en herre. Det blev til 'Mord ved runddelen' fra 1983, og allerede coveret slog mig helt ud i sin stemningsfulde 'København, Nørrebro en nat i 80'erne'. Jeg slugte bogen og var dybt optaget af den skildring af hovedstaden i skumring, som pibler gennem alle siderne. Mordserien er en hyldest til København. Historierne er underholdende og sjove, men hyldesten til København - DET er det, der gør det. Og så Bundgaards magiske covers til hele seriens førsteoplag - og til mange andre i forfatterskabet. Og det forfatterskab blev pløjet igennem i årene efter, via lange lister fra det nærmeste centralbibliotek, som gav det nødvendige overblik. Den sidste time af læsningen i 'Mord ved runddelen' foregik til gentagne afspilninger af Frank Zappas "Watermelon in Easter Hay" - det perfekte akkompagnement til plottets klimaks. Gyser endnu ved tanken og afspiller nummeret, som jeg skriver dette. Tillykke med de 75 år, Dan!," skriver Andreas Smedegaard.

Michael Rasmussen har endnu ikke læst en af Dan Turèlls bøger, skriver han, men han har alligevel flere favoritdigte.

"Generelt er jeg ikke god til at læse litteratur og jeg må da med skam også meddele, at jeg aldrig har læst en bog af Dan Turèll. Jeg har dog også ofte tænkt, at hvis jeg skulle starte et sted med den danske litteratur, så var Onkel Danny måske ikke det dårligste sted for mig at starte - og hvorfor ikke starte med Alhambra Blues?

Efter Dan Turèlls død finder komponisten Halfdan E nogle bånd frem, hvor forfatteren selv læser sine digte op. Tilsat Halfdan E's underliggende kompositioner frembringer det en særlig stemning af livet i storbyen København fra før mobiltelefoner og internet overtog magten i gadebilledet. Det blev i 1990'erne til to albums af denne sammensatte konstellation. Jeg har dem begge to på CD. Klassiske er digtene om det fantastiske ved hverdage, og hvordan det ville være at være taxichauffør. Personligt vil jeg også fremhæve fortællingen om Thorvald Stauning, og hvad han foretog sig i sin frokostpause," skriver Michael Rasmussen.

Og så er der enighed om, at forfatteren var en man kunne spejle sig i, hvis man ikke helt var som alle andre. Sådan havde Bonett Trusell, der peger på 'Mord i mørket' som sin favorit, det.

"Jeg fødte min søn i 1979, 19 år gammel og i løbet af de næste to år, som var en stor omvæltning i mit unge liv, blev Dan Turèll mit store forbillede. Dels fordi han stak helt ud fra normalen og turde gøre det. At få barn som 19-årig var heller ikke helt efter bogen, så jeg følte mig anderledes end mine jævnaldrende, MEN i godt selskab med Dan Turèll.

Mord i mørket var tæt på livet som det så ud, rummede alle sider, realistisk og blandet med en masse spændende fiktion fra det dengang mest belastede område. Bogens stil gav i høj grad præg af, at Onkel Danny skrev, som han så livet. Dan Turèll var en af vores mest originale kunstnere, og det var et stort tab for kulturen, da han alt for tidlig gik bort. Jeg forbliver altid fan og husker ham med sort neglelak og en fantastisk stil. Længe leve Onkel Danny," skriver Bonett Trusell.

Vinderne er fundet ved lodtrækning. De kan hente et eksemplar af Alhambra Blues på Villabyernes redaktion, Ordrupvej 101. Birgit Holmboe

Buster Nykjær Björkman

Carsten Petersen

Claes Olesen

Connie Utsen