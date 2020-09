Læserne blev klogere på Nolan - en af vor tids mest originale instruktører

Se billedserie Ann Lind Andersen fortalte med ærefrygt om en bestemt scene i 'Tenet: "Man ser en bestemt sekvens både forfra og bagfra og på samme tid. Det er aldrig set før i filmhistorien."

Der blev nørdet igennem på ægte filmbuff-vis, da filmanmelder Ann Lind Andersen og ekspert i 70 mm-film Thomas Hauerslev generøst lagde op til premieren på Christopher Nolans 'Tenet' i Gentofte Kino

Villabyerne - 02. september 2020 kl. 21:41 Af Jesper Bjørn Larsen

Christopher Nolans nye film 'Tenet' har i den grad delt filmanmelderne i to lejre. Nogle synes, der er tale om et originalt mesterværk af en modig instruktør. Andre hælder til, at den da er flot lavet, men at historien er det rene mumbo-jumbo.

Onsdag aften fik den længe imødesete film premiere i landets biografer, herunder Gentofte Kino, der som den ene af to biografer herhjemme - den anden er Imperial - kan vise filmen i det 70 mm-format, den er optaget.

Til premieren stod Villabyerne i samarbejde med Gentofte Kino for et læserarrangement, hvor filmanmelder og indholdsredaktør på Go' Morgen Danmark Ann Lind Andersen og 70 mm-eksperten Thomas Hauerslev varmede op under publikum i samtale med Villabyernes redaktør.

Ann Lind Andersen fortalte bl.a. om de to gange, hun selv har mødt og interviewet Christopher Nolan, som hun ikke tøver med at placere i den tungeste liga af filminstruktører.

"Den første gang var lidt speciel. Det var i forbindelse med 'The Dark Knight', og det var lige efter, at Heath Ledger var død, så både Christopher Nolan og Christian Bale (skuespilleren, der spiller Batman, red.) var helt forknytte af sorg. Men anden gang var bedre, der var han lidt mere snakkesalig," smilede hun.

Ann Lind Andersen fortalte veloplagt og detaljeret om alle de greb, der gør Christopher Nolan til en af vor tids mest originale instruktører. Men også en af de mest excentriske. Han insisterer bl.a. på, at ingen detaljer om filmen må slippe ud, inden den får premiere.

"Jeg ved, at Robert Pattinson (der spiller agent i 'Tenet', red.), blev inviteret hjem til Christopher Nolan til en tre timer lang eksistentiel snak. Da de var færdige med snakken, spurgte Christopher Nolan ham, om han kunne have lyst til at læse manuskriptet. Det havde Robert Pattinson da, men det måtte han så værsgo gøre hjemme hos Christopher Nolan. Ingen får manuskriptet udleveret. På den måde er han lidt af en control freak. Han er inde over samtlige beslutninger i filmprocessen. De fleste andre instruktører benytter sig f.eks. af det, der hedder 'second units', et optagehold, der arbejder sideløbende med 'first unit'. Ikke Nolan, for han vil selv være med til ALLE optagelser," fortalte Nolan-eksperten, der var fuld af anekdoter.

Ann Lind Andersen fortalte også, at hendes top 3 over Nolan-film er 'Interstellar' på 3. pladsen, 'The Dark Knight' på 2. pladsen, mens hendes absolutte favorit er 'Inception' fra 2010.

"Den film var simpelthen så 'mind boggling', som jeg aldrig har oplevet noget før. Jeg drømte om filmen længe efter, jeg så den. Og der var nogle scener... caféscenen i Paris, hvor hele gaden pludselig bliver bøjet, det var - og er - fuldstændig vanvittigt."

Thomas Hauerslev fortalte om det helt særlige, analoge 70 mm-format, som i hans øjne er det mest suveræne filmformat, der nogensinde er opfundet.

"Det fede ved at se sådan en film er, at der står et rigtigt menneske oppe i operatørrummet. I aften er det hr. Jan Niebuhr, der har kørt film i mere end 45 år," fortalte han.

Villabyerne spurgte, hvorfor formatet nærmest er forsvundet fra alverdens biografer, hvis det er så fantastisk.

"Det handler om infrastrukturen i filmbranchen. Der er ikke så mange kameraer at lege med længere. Der er heller ikke så mange laboratorier tilbage, der kan behandle filmen. For ti år siden gik alle over til digital film. Og så er 70 mm-film jo en meget dyrere måde at optage på. Det koster 200.000 dollars mere at optage i 70 mm i forhold til 35 mm. Men hvis man så tænker på, at 'Tenet' har kostet en millard danske kroner, så er det jo småbeløb," grinte Thomas Hauerslev.

Men så kræver det vel også en instruktør af en vis tyngde at få lov til at optage film i 70 mm? En Tarantino eller en Nolan...

"Ja, det gør det! Nolan er et sted i sin karriere, hvor han kan vælge og vrage. Han kan selv bestemme alt. Han kan også tage tre eller fem år, hvor han ikke laver film. Han bestemmer fuldstændig selv sit eget projekt og sin egen historie, som han selv skriver. I den forstand er han en ægte auteur. Pengemændene står i kø for at kaste penge efter hans film," fortalte Ann Lind Andersen, som hårdt presset af Villabyerne måtte indrømme, at hendes top 3 ikke var truet af 'Tenet'.