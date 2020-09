Læserens opslagstavle: Affaldsspand på afveje

"Der må være nogen, der savner en genbrugsspand," skriver en læser, der medsender et billede af en bortgået affaldspand. Og han tilføjer: "Den befinder sig på Henningsens Allé og kan ikke finde hjem."

Nøgler fundet

En læser har fundet et nøglebundt ud for ejendommen Søgårdsvej 26-28 i Gentofte. Nøglerne blev fundet tirsdag den 15. september ca. kl. 13.30 ud for ejendommens affaldscontainer. Er det dine nøgler, så kontakt T. Kjær på tlf. 2089 0400.