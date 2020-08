Læserarrangement: Oplev Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen live

Filmen følger fire gymnasielærere spillet af Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe og Magnus Millang, der kaster sig ud i et eksperiment og opretholder en konstant alkoholpåvirkning i hverdagen - ansporet af en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

I starten er resultatet positivt, når alkoholen får de fire venner og deres omgivelser til at løsne op: Pludselig lytter eleverne, undervisningen bliver bedre, karaktererne hæves, og kollegerne begynder for alvor at nyde livet. Men i takt med, at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for nogle og af sporet for andre.