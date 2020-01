Lægepar åbner øreklinik og hospital i højhus

Her kommer patienter for at få lukket huller i trommehinderne, fjernet mandler og polypper - eller bare skyllet ører. Stedet foretager alle undersøgelser, operationer og behandlinger indenfor øre-næse-halssygdomme og høreapparatbehandling.

Fra Bagsværd til Alléen

Vokseværk var da også grunden til, at Jacob for et par år siden begyndte at se sig om efter et nyt sted at drive klinik efter at have haft base i Bagsværd siden 2014, hvor han blev færdig som speciallæge.

"Det blev for småt, og det var en dårlig bygning, og vi fik vandskader. Vi ledte efter noget andet i Bagsværd i to år, men vi havde svært ved at finde noget, der passede pladsmæssigt. På den baggrund kiggede vi i Lyngby og Charlottenlund og faldt så over det her," fortæller Jacob, der er opvokset her i kommunen og købte hus her for tre år siden sammen med Erika og deres 7-årige datter Marie.

De nye omgivelser gjorde det muligt at supplere klinikken med et privathospital.

Det vil sige, at her både tilses patienter, som alene kommer med det gule sygesikringskort og patienter, der har privat sundhedsforsikring. De to dele holdes dog adskilt.

På sigt er planen at udvide endnu mere, så privathospitalet kan tilbyde behandling indenfor flere forskellige områder. For eksempel er Erika speciallæge indenfor mave-tarmsygdomme og vil med tiden kunne tilbyde undersøgelser og behandlinger indenfor det felt.