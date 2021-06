Direktør for LLO Hovedstaden, Claus Højte, mener, at Folketinget bør indføre autorisationsordninger.

LLO om udskældt udlejer: Det er ikke fedt at bo til leje hos ham

LLO Hovedstaden er bekendt med Per Schultz Hvenegaard. Det er Huslejenævnet i Gentofte også, der har givet medhold i seks klagesager mod ham

Villabyerne - 17. juni 2021 kl. 06:04 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Nathalie Bassanesis udestående med Per Schultz Hvenegaard står ikke alene.

Villabyerne har søgt aktindsigt i Gentoftes Huslejenævn, og her ligger seks andre sager, nogle helt tilbage fra 2012, hvor alle lejere har fået medhold i deres klager over udlejer Per Schultz Hvenegaard.

Klager, der tæller alt fra for høj husleje til depositum, som ikke bliver tilbagebetalt. Med Huslejenævnets sager er Per Schultz Hvenegaard gennem ni år blevet gjort opmærksom på lejeloven. Blandt andet, at hvert lejemål skal have en separat vandmåler, der skal dokumentere for forbrug af vand og varme, samt at varme og vand som a conto ikke må indgå i depositum samt forudbetalt leje.

Ingen kommentarer Villabyerne har fremlagt Per Schultz Hvenegaard alle kritikpunkter fra tidligere og nuværende lejere. Han ønsker ikke at udtale sig om verserende sager og har ingen yderligere kommentarer. Villabyerne har fremlagt Per Schultz Hvenegaard alle kritikpunkter fra tidligere og nuværende lejere. Han ønsker ikke at udtale sig om verserende sager og har ingen yderligere kommentarer. Alligevel fortsætter han sit virke, bare over for nye uvidende lejere, som primært er udlændinge og enlige kvinder.

Direktør for Lejernes Landsorganisation Hovedstaden, Claus Højte, kender også godt til Per Schultz Hvenegaard og hans mor, Gitte Schultz Hvenegaard, som udlejere.

"Kendetegnende ved sagerne med ham er, at det er svært for lejerne at få de penge, som han skylder dem. Det er ikke fedt at bo til leje hos dem og især ikke at flytte fra dem," siger han til Villabyerne.

Hvordan kan Per Schultz Hvenegaard som udlejer blive ved med at overtræde lejeloven?

"Det er et godt spørgsmål. Lejelovgivningen er ikke en kontrollovgivning. Hvis du bliver dømt for at sætte huslejen for højt, så sætter du den bare ned og betaler et gebyr på 6.000 kr. til Huslejenævnet. Men hvis du har vundet 100.000 kr. i for høj husleje, så tager man det bare med i købet. Der eksisterer en lovgivning, hvor, hvis man som udlejer tre gange ikke lever op til Huslejenævnets afgørelse, så kan politiet rejse en sag. Men det sker i praksis ikke, fordi politiet ikke har tid. Det er måske sket tre gange på 20 år, siden den lovgivning trådte i kraft," siger Claus Højte.

Og det er især udlændinge, som er eftertragtede lejere, fordi de ikke aner, at der findes regler på lejeområdet, og sjældent finder ud af det, før de flytter igen, fortæller han.

Men det er ikke kun udlændinge.

"Jo mere sårbar og udsat du er, jo højere husleje betaler du. For lige nu er boligmarkedet en lukket fest, hvor de, som ikke kan betale ejerbolig, er tvunget til at leje en dyr lejebolig. Hvor du f.eks. ikke kan få lov til at låne til noget, som har en udgift på 10.000 kr. om måneden, må du godt leje noget til 15.000 kr. Det er det paradoksale," siger han.

Og hvis man ikke vil betale prisen, så tager udlejer bare den næste i køen.

"Du kan ikke forhandle på lejemarkedet," siger Claus Højte, som understreger, at selvom man har underskrevet en lejekontrakt, kan man stadig få en for høj husleje sat ned, hvis man kommer til LLO.

Men hvis udlejer er en ligeså dårlig betaler som Per Schultz Hvenegaard, så er der lange udsigter til at se pengene på sin konto igen.

"Vores erfaring er, at gælds­inddrivelsen ikke fungerer godt i Danmark. Det er næsten umuligt at få sine penge tilbage. Systemet står på lerfødder. 10 procent af lejemarkedet er desværre kendetegnet af folk, som er ligeglade med lovgivningen og deres eget ry og rygte," siger Claus Højte.

Hvad skal der til for at stoppe udlejere, som ikke overholder lejeloven?

"Folketinget bør indføre autorisationsordninger, så en mand som Per Schultz Hvenegaard ikke kan få lov at administrere lejeboliger. Vi kan lave en masse regler, men hvis det ikke har nogle konsekvenser, så er vores forslag, at man i stedet tager det på forkant, så boligadministratorer skal være godkendt til det. Så vil vi komme udenom det, som vi hele tiden ser," siger Claus Højte.