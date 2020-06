Se billedserie Pernille Urhøj-Kjær har i den grad en aktie i LG Gymnastiks store succes.

"LG er jo min anden familie"

Foreningen LG gymnastik tager i slutningen af måneden afsked med deres værdsatte leder gennem ti år, Pernille Urhøj-Kjær. Men hun kan ikke undvære LG helt

Pernille har stået i spidsen for LG's generationsskifte, for en rivende udvikling og for en række nye ståsteder i foreningen. LG's medlemstal er under Pernille Urhøj-Kjærs ledelse vokset fra 800 til 5000, hvilket har gjort LG til Danmarks største gymnastikforening, og i 2019 kårede GymDanmark LG til "Årets forening".

Det er en række tiltag, der tilsammen over disse ti år har gjort foreningen til det, den er i dag. I de første år handlede det om digitalisering, modernisering og professionalisering af foreningen. De fysiske medlemskort blev byttet ud med online tilmelding, kommunikationen rykkede over på SoMe-platforme, lækre kostumer og holduniformer skabte ny visuel identitet, og opvisninger kom i en ramme af lys og lyd. Det blev desuden besluttet, at foreningen i hverdagen skulle drives af en fastansat administration - for hvert år efter Pernilles ansættelse kunne foreningen ansætte endnu en medarbejder, og i dag tæller administrationen otte personer.

Et andet stærkt tiltag er den tidlige indsats omkring trænerrekruttering i en fødekæde, der starter med en frivillig "minitræner", der herefter kan blive "hjælpetræner", så "assistent-" og til sidst "cheftræner".

Ligeledes har organiseringen af talentkonceptet GymStars betydet, at foreningen i dag kan tilbyde talenttræning til 300 medlemmer. Gymnastikken i LG gymnastik tæller i dag et hav af bevægelsesformer, herunder parkour som et af de nye tiltag i 2012, der i dag rummer næsten 1000 deltagere. At foreningen i 2018 kunne åbne dørene til Gentofte Kommunes første gymnastik- og springcenter var endeligt en af de helt store milepæle og resultatet af flere års målrettet arbejde.

Årets træner Ud over den overordnede ledelse af foreningen har Pernille Urhøj-Kjær undervist hundreder af børn, unge og voksne gennem de sidste 20 år og høstede i 2013 den flotte anerkendelse "Årets træner i DGI 2013". Indstillet af mange LG-gymnaster og udvalgt blandt mere end hundrede kandidater på landsplan.

Foreningen kan heldigvis glæde sig over, at Pernille fortsætter som træner, for som hun siger: "LG er jo min anden familie".

Pernille giver faklen til hele to nye kandidater nemlig Amanda Virklund, som Sportschef og Elisa Malling Beck, som Administrationschef. De to nye ledere har selv haft deres gang i foreningen næsten hele livet og været tæt på den administrative hverdag i foreningen gennem mange år: "Jeg kunne ikke ønske mig noget bedre for LG end at give faklen videre til disse to dygtige kvinder", fortæller Pernille.

Foreningen har måttet aflyse en stor sommeropvisning og reception for Pernille i slutningen af måneden. I stedet tager de officielt afsked med Pernille den 26. september, hvor medlemmer, trænere og andre samarbejdspartnere forhåbentligt kan inviteres indenfor, så Pernille kan få den hyldest, hun fortjener.

