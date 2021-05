Matin Husaini har i den grad påvirket resultaterne på det sidste med flere fremragende frisparksdrøn. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: Kynisme og koldblodighed i GVI Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kynisme og koldblodighed i GVI

Med to sejre sikrede GVI sig endegyldigt top 4-placering. Selv om oprykning i divisionsregi nok ikke er realistisk, er cheftræneren alligevel mere end tilfreds

Villabyerne - 17. maj 2021 kl. 18:34 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

To sejre torsdag og søndag i den forgangne uge betød, at GIV kunne sætte to tykke strege under sæsonens mål, nemlig at slutte i top 4.

Læs også: Komprimeret slutprogram venter GVI

For uanset resultatet i sidste forårskamp, ude mod Ledøje-Smørum onsdag, så er pladsen i top 4 sikret.

"Det er det, vi har haft som mål i hele sæsonen, og jeg er meget glad for, at det er lykkedes allerede inden sidste kamp," siger cheftræner Søren Fjorting, der også har kunnet glæde sig over flot spil og en række flotte mål.

Han har faktisk kunnet se sit hold vokse kamp for kamp her i foråret, hvor det på det seneste bare er blevet bedre og bedre kamp for kamp.

Især mødet mod topholdet Herlev må være et minde, der giver smil på læben hos GVI-træneren. Her ville skæbnen, at lyn og torden over Nymosen udsatte kampen en lille times tid torsdag middag, og da kampen blev genoptaget, bragte gæsterne sig hurtigt foran.

Men GVI smøgede i den grad ærmerne op og vendte og vandt opgøret takket være scoringer af Matin Husaini (direkte på frispark), efterfulgt af scoringer fra Mads Hashiba og Christian Toftum inden for et kvarter, og kampen var vendt på hovedet. Og vundet.

Selvtillid i udsat kamp Det var derfor en opstemt GVI-trup med stærk tro på egne evner, der søndag eftermiddag startede opgøret mod det midterplacerede Taastrup-mandskab, GVI skulle have mødt for et par uger siden, hvis ikke corona i Taastrup-truppen havde udsat kampen.

Efter bare fem minutters spil gjorde Marcus Zedler det til 1-0 til GVI, der dermed fik en fantastisk start på kampen. Men to scoringer fra gæsterne bragte panderynkerne frem på trænerbænken, der ikke var sene til at reagere.

For minuttet efter gæsternes mål til 2-1 skiftede trænerteamet hele tre spillere ind, og det var på sin vis med til at vende slagets gang.

Endnu en gang kunne Fjorting og co. dog sende roser af sted til holdets bedste frisparksskytte, Matin Husaini, der igen-igen kom på tavlen.

Med sin sublime sparketeknik viste Matin nemlig, at et frispark til GVI tæt på feltet næsten er et straffespark.

Rønne blev matchvinder Udligningen blev minutter efter fulgt op af scoring til 3-2 af indskiftede Rasmus Rønne, der derved blev matchvinder med sit sejrsmål blot 12 minutter efter, han blev sendt i kamp.

Foruden de tre point må Søren Fjorting i den grad glæde sig over, at mange unge spillere kommer ind og viser deres værd. Og griber chancen, når den byder sig.

GVI spiller sidste grundspilskamp onsdag, når turen går til Smørum Idrætscenter, hvor Ledøje-Smørum tager imod. Kampen sættes i gang kl. 19, desværre fortsat uden tilskuere i Danmarksserien.

Nærmest uden pause vil GVI herefter fortsætte i et slutspil om to pladser til den kommende 2. division. Men da klubben er mange point efter topholdene i DS-pulje 1, bliver det næppe til yderligere optur i Vangede, med mindre klubben selvfølgelig fortsætter sin koldblodige og kyniske tilgang til spillet.

relaterede artikler

Navnenyt: Fodboldformand fylder rundt og fejres 07. maj 2021 kl. 09:45