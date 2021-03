Artiklen: Kvinde udgav sig for at være sygeplejerske

Det var efter alt at dømme et forsøg på tricktyveri, da en kvinde torsdag formiddag bankede på døren til et hus på Fuglegårdsvej i Gentofte. Hun udgav sig for at være hjemmesygeplejerske i hjemmeplejen, men den 70-årige kvindelige beboer, der åbnede døren, kunne fortælle, at hun slet ikke modtog hjemmepleje. Hun lukkede derfor ikke kvinden ind.