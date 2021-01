Kviktest til kommunens medarbejdere

Ligesom de øvrige kommuner har Gentofte fået mulighed for at tilbyde kviktest til deres medarbejdere

Planen er, at medarbejdere på omkring 90 matrikler, dagtilbud, folke-, privat- og specialskoler får ugentlige kviktest.

Det gælder både medarbejdere inden for de sociale tilbud på børneområdet og ude på de 15 bo- og dagtilbud på voksenområdet.

Øvrige medarbejdere, der møder fysisk på arbejde, opfordres til at følge sundhedsmyndighedernes anbefaling om at lade sig teste én gang om ugen.

Flere test på plejehjem

På ældreområdet PCR-testes medarbejderne lige for tiden en gang om ugen, og inden for kort tid vil medarbejderne blive PCR-testet to gange om ugen. Kath