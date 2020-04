Kvæggræsserlaug og Repaircafe: Vi fortsætter online

Se billedserie Græssende Galloway køer i Ermelunden og ved Gentofte Sø står for naturpleje og sikrer godt kød på foreningsmedlemmernes vinterborde. Privatfoto

Gentoftes foreningsliv arbejder ukueligt videre trods corona-karantæne. Ildsjælene samles virtuelt og giver en hjælpende - afsprittet - hånd, hvor der er behov

"Der kom 28 til generalforsamlingen i går," fortæller formand Ann Charlott Lade fra Gentofte Kvæggræsserlaug, der samles om at sætte kvæg på græs ved Gentofte Sø og Ermelunden.

"Altså virtuelt, og det er flere end der plejer."

Foreningen, der tæller 75 medlemmer, ville ikke lade den årlige generalforsamling udsætte på grund af karantænen, så de har investeret i en licens i programmet Zoom, der gør det muligt at mødes i større grupper og tale sammen.

"Vi var sammen som forening, selvom vi sad bag hver vores skærm. Flere havde gjort det lidt hyggeligt og nogle sad og spiste kage og drak kaffe i kolonihavehuset med stearinlys i baggrunden," fortæller Ann Charlott Lade, der ikke er bleg for at erkende, at der er fordele ved den nye samarbejdsform:

"Det er lidt ligesom distanceledelse, når man arbejder med forskellige kulturer. Man må være knivskarp og sige tingene præcis, som det er. Vi er lidt bedre forberedte og mere effektive nu," siger hun om både generalforsamling og bestyrelsesmøde, som gennemføres i Zoom.

Til maj bliver det gode Galloway-kvæg kørt ind fra Vestsjælland til enge i Ermelunden og ved Gentofte Sø, og herfra er kvæggræsserlaugets aktiviteter i fri luft, og så er der jo ikke de store forhindringer for at ses på afstand i det virkelige liv:

"Vi glæder os selvfølgelig til at skulle ses igen," siger Ann Charlott Lade, der ikke lægger skjul på, at udover det lækre kød, som medlemmerne fordeler mellem sig til vinter, så går foreningen i høj grad ud på socialt samvær.

Virtuel Repair Café Det samme gælder for Repair Café i Byens Hus, der normalt holder åbent et par gange om måneden, hver anden lørdag.

Nu er cafeen kun åben på hjemmesiden, hvor tovholder Christen Monberg efterlyser mails fra folk, som har brug for at få noget repareret:

"Hvis én af vores brugere har noget at reparere, så skriver de til os, så udbyder jeg opgaven til vores fixere, som enten kan guide brugere til selv at reparere genstanden via nettet. Eller også kan den leveres fysisk til en fixer i afsprittet udgave til reparation," forklarer Christen Monberg og gør antallet af gennemførte opgave op til omkring 10 på halvanden uge.

Alt fra en taskesyning til et knækket stueur kan fikses.

Hellerup-fixere i front Livet under coronakarantænen kan være socialt isoleret og rastløst for mange. Ikke mindst de foreningsaktive:

"Vi sidder alle lige nu med hænderne i skødet og mangler noget at tage fat på," forklarer Christen Monberg og tilføjer, at flere af Repaircafeens frivillige også har meldt sig til at hjælpe ældre i karantæne med ærinder og lignende, fordi de savner opgaverne i Byens Hus:

"Der er i alt 40 repaircafeer landet over, og flere er blevet inspireret af os til at gøre noget lignende," fortæller Christen Monberg, der via Facebook har reklameret for Repaircafeens særlige virtuelle tilbud under covid-19 karantænen:

"Vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger om hygiejnen for at undgå smittespredning," tilføjer han.

Boom efter krisen Alligevel har det nok været med til at dæmpe antallet af gennemførte reparationer i cafeen, der når den er åben, ligger på mellem 30 og 40 per lørdag:

"Mange siger, at de venter, til vi har åbent igen, så jeg frygter lidt, at der kommer en syndflod af ting til reparation", siger Christen Monberg og griner.

Når Byens Hus åbner igen, leder Christen Monberg i øvrigt efter flere fixere til reparation af alt fra elektronik og legetøj til indbo og beklædning, da Repair Café fremover planlægger at holde åbent hver lørdag, mod kun hveranden i dag.