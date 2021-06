Se billedserie Forslag til det nye byggeri set fra Vilvordevej. Illustration: Arkitema Arkitekter

Kursuscenter skal omdannes til 49 boliger

Dansk Sygeplejeråds tidligere kursuscenter på Vilvordevej har stået tomt i over to år, men nu er et lokalplanforslag, der skal tillade byggeri af 49 boliger, sendt i høring

Villabyerne - 30. juni 2021 kl. 09:01 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Det har taget to år og tre måneder, men nu er et nyt lokalplanforslag for det tidligere Vilvorde Kursuscenter sendt i høring.

Villabyerne kunne i marts 2019 fortælle, at centret var solgt til Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer og FB Gruppen og at der nu skulle udvikles en lokalplan, der kunne tillade boligbyggeri.

Og det har altså taget noget længere tid end forventet.

"Det har været en proces gennem et par år, og nu synes vi, vi har lavet et godt projekt, der bliver passet ind i omgivelserne," siger Hans Bo Hyldig, der ejer og er direktør i FB Gruppen.

Det er et rækkehuskoncept med 49 boliger, hvoraf de 18 opføres som almene familieboliger, de nu kan præsentere.

Gennem den årelange dialog med kommune og naboer har de forsøgt at tilpasse byggeriet til stedet, så de generer mindst muligt, forklarer Hans Bo Hyldig.

"Vi vil meget gerne bygge nogle boliger, der tager udgangspunkt i historikken på stedet. Vi bevarer tre af bygningerne og bygger til i samme stil, så vi viderefører linjen i nutiden. Det bliver med hvide facader, skrå tage og sort træbeklædning," siger direktøren for FB Gruppen.

Byggeriet bliver holdt i en og to etager, og der holdes fast i det store grønne areal med Ellemosen. Der bliver dog umiddelbart kun adgang dertil for beboerne.

Det er Arkitema Arkitekter, der har udarbejdet projektet, der også indeholder en ny parkeringskælder til de kommende beboere.

Borgermøde i august Gentofte Kommune holder borgermøde om lokalplanforslaget. Det finder sted på rådhuset i Rådhushallen, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund onsdag den 11. august kl. 19.

For at kunne sikre det, kræver deltagelse i borgermødet tilmelding. Hvis antallet af interesserede borgere overstiger det maksimale antal for deltagelse, vil der blive afholdt flere borgermøder.

Tilmelding til borgermødet skal foretages via kommunens hjemmeside.

Lokalplanforslaget er i høring indtil den 20. august, som er sidste frist for at afgive høringssvar.

