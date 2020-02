Zacharias Heinesen arbejder bevidst efter at opløse motivet i enkeltdele og lade dem fremstå i en ny helhed. Pressefoto

Kunstudstilling: Færøerne i fragmenter

Zacharias Heinesen er en central skikkelse i færøsk billedkunst.

I modsætning til den ældre klassiske, færøske billedtradition, så arbejder Heinesen bevidst efter at opløse motivet i enkeltdele, hvorefter de uafhængige former og flader kommer til at fremstå i en ny helhed - en ny virkelighed.