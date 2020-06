Teaterdirektør Jette Pia Hansen med Thure Lindhardt, der i øjeblikket nyder at prøve kræfter med instruktørrollen. ?Det er dejligt ikke at skulle lære alle de replikker uden ad,? griner Thure Lindhardt. Foto: Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: Kunstnerisk frirum på Bellevue Teatret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstnerisk frirum på Bellevue Teatret

Midt i de mange triste aflysninger glæder skuespiler Thure Lindhardt sig over at have fået en sjælden pause, hvor legen og kreativiteten kan få frit spillerum. På Bellevue Teatrets scene er der for en tid plads til at dumme sig

Villabyerne - 01. juni 2020 kl. 11:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke meget ved at være teaterdirektør for et teater uden skuespillere. Derfor var Bellevue Teatrets direktør Pia Jette Hansen heller ikke sen til at lukke tre husvilde kunstnere ind, da de pludselig bankede på hendes dør.

Mens hele Danmark lukkede ned, bar de nemlig rundt på en hjemløs kreativitet, der trængte til at komme ud.

Sonja Richter og Thure Lindhardt har kendt hinanden siden de gik på teaterskolen sammen og har spillet sammen ved flere lejligheder.

Faktisk kender de området ganske godt, for de to spillede Aladdin og Gulnare i det Kgl. Teaters opsætning af 'Aladdin' i Ulvedalene i 2000, hvor Thure Lindhardt fik ridelektioner på Mattsons Rideskole, der er nabo til Bellevue Teatret.

Nu har de fået en 3. mand på holdet. Det er den verdenskendte balletdanser Alban Lendorf, der sidste år dansede hovedrollen i sommerballetten Danish Design på Bellevue.

"Historien er jo kort fortalt, at vi er her, fordi alt arbejde for kunstnere er aflyst. Det lyder måske lidt højstemt, men vi er her, fordi vi ikke kan lade være. Vi kunne lige så godt bruge den her tid på at lave noget, vi virkeligt har lyst til," siger Thure Lindhardt.

Fri for pres Det er foreløbig blevet til en tre ugers workshop omkring Strindbergs 'Frk. Julie'. Sonja Richter, der ellers har spillet et hav af store kvinderoller, har ikke tidligere prøvet kræfter med Frk. Julie. Alban Len­dorf drømte om at prøve at spille skuespil og Thure Lindhardt om at afprøve rollen af som instruktør.

"Det er ikke, fordi jeg på nogen måde vil glæde mig over coronavirussen, men den har åbnet for nogle muligheder, der ellers ikke ville opstå. Det giver en mærkelig frihed til at gøre noget af det, man virkelig har lyst til," siger Thure Lindhardt.

For det lille hold er det i den grad et con amore-projekt. Så det er ikke noget, de får penge for.

"Men måske vokser det og bliver til mere, det ved man ikke. Men lige nu har vi det bare helt utroligt dejligt med det, vi laver. Ikke fordi, jeg skal være fortaler for, at alle skal arbejde gratis. På et tidspunkt skal vi også begynde at tjene penge, men der sker altså et eller andet, når det er lystbåret. Vi kan også fejle og dumme os. Det fritager os fra det pres, der ville have været, hvis det havde været en rigtig forestilling. Og så er det fuldstændigt fantastisk, at vi har fået et kæmpe teater stillet til rådighed," siger Thure Lindhardt.

For der er ingen tvivl om, at de er taknemmelige for at have fået husly på Bellevue Teatret.

"Det med at stå på en scene, er noget helt specielt. Vi kunne godt have øvet i en gymnastiksal, men det er altså ret usexet. Jeg ved godt, at man siger, at man skal kunne spille skuespil alle steder. Men der sker noget magisk, når man står på en scene som den her og kigger ud på Arne Jacobsens bølgehav af træ," siger Thure Lindhardt.

"Teaterrummet kan lidt det samme som et kirkerum. Der er en lille smule andægtighed, der skærper koncentrationen. Det er som om, at der med arkitekturen kommer et naturligt fokus ind mod scenen. Det er her, det foregår."

Strindberg er mesteren

Hvorfor det lige er August Strind­berg, der er blevet omdrejningspunktet for projektet, er der flere årsager til.

"Strindberg er mesteren. Frk. Julie er et genialt stykke, og så er der kun tre medvirkende. Det er overskueligt. Og så har han tilmed siddet og skrevet lige her ovre i Villa Maude i Taarbæk," fortæller Thure Lindhardt og peger ud ad vinduet.

Stykket udspiller sig i grevens køkken en midsommeraften og nat, og selvom det havde urpremiere i 1888, er Thure Lindhardt ikke bleg for at kalde det en meget moderne tekst.

"Stykket handler om hovmod og om ikke at ville være der, hvor man er. Om at ville meget mere, men måske ikke rigtigt have redskaberne til at komme derhen," siger Thure Lindhardt.

Der er til gengæld ingen tvivl om, at Thure Lindhardt nyder at være, hvor han er lige nu. Foreløbig er alle de projekter, han havde i kalenderen aflyst frem til oktober, men der er nogle filmprojekter, der ligger og venter senere på året.

"Så jeg skal i gang igen på et tidspunkt," siger han hemmelighedsfuldt.

Han håber på, at folk ikke har vænnet sig for meget til, at kultur er noget, der streames, men er sultne efter at komme ud og opleve noget sammen med andre igen.

"Der sker noget, når mange mennesker er sammen i et rum og oplever noget sammen... nu er jeg selvfølgelig også lidt farvet," siger han og griner.

"Det er ikke fordi jeg på nogen måde vil glæde mig over Coronavirussen, men den har åbnet for nogen muligheder, der ellers ikke ville opstå. Det giver en mærkelig frihed til at gøre noget af det, man virkelig har lyst til.

Skuespiller Thure Lindhardt