Kunstkaravane fejrede genåbning med farverige portrætter

To kunstnere har været på tur rundt i Gentofte Kommune med telt, kufferter og fotostativ

Villabyerne - 13. september 2021 kl. 10:17 Af Tekst og foto: Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Det lille hvide telt foran Irma på Ordrupvej kæmper mod vinden, der hiver i bardunerne. Imens lægger to kvinder kunstigt græs ud og åbner for kufferter, kasser og kurve, der afslører et indhold af farverige blomsterkranse, dykkerbriller, krystaller og guldkæder. Frugter og grøntsager bliver stillet frem, mens et fotostativ til en mobiltelefon bliver foldet ud.

Det er mosaikkunstner Kristine Birkedal og billedkunstner Helle Witte Christiansen, som står bag denne kunstkaravane, der over to dage fra 25.-26. august har bevæget sig fra Gentofte Torv til Dan Turèlls Plads, videre til Ordrupvej for at slutte ved ishuset på Charlottenlund Strandpark.

"Det er en åben workshop, hvor forbipasserede kommer ind og skaber deres eget kunstværk enten med hjælp fra os eller deres venner. Vi kalder det et 'Socialt Portræt' efter Joseph Beyers teori om kunstens sociale engagement," siger Helle Witte Christiansen, som er bosat i Gentofte Kommune.

Fejring af genåbning Kunsthappeningen er også en måde at fejre, at vi har fået det sociale liv tilbage efter corona-nedlukningerne og kan nyde fællesskabet igen, fortæller Kristine Birkedal.

"Vi har mødt så mange søde og nysgerrige mennesker. De synes, at det var så sjovt at dekorere hinanden med ting, som fortæller en historie om deres veninde eller skaber et nyt syn på, hvem hun er. Og så afslutte med et billede som minde om oplevelsen. Vi har virkelig pirret til folks nysgerrighed på vores tur rundt i kommunen, og mange har haft lyst til at komme ind i teltet for at deltage," siger hun.

21-årige Valdemar Sode er stoppet op ved teltet og kigger nysgerrigt ind. Han indvilger i at blive portrætteret ved hjælp fra de to kunstnere og bliver bl.a. beklædt med guldkæder, en sixpence hat, han får sågar en økse i hånden, mens en aura af krystaller omkranser hans hoved.

"Det er et interessant valg af ting. Især øksen og uret. Til daglig restaurerer jeg klaverer, så nutid er ikke der, hvor jeg befinder mig mest. Når man ligger hernede, føler man en omsorg og et nærvær, som man har savnet under corona," siger Valdemar Sode.

Billederne fra kunstkaravanen vil de to kunstnere forsøge at samle til en bog og evt. få dem udstillet på biblioteker rundt omkring i landet.

