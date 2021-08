Se billedserie Temperaturen bliver ekstremt lav under kryoterapien ved hjælp af flydende nitrogen. Foto: Joachim Christensen

Kunne det friste med et minus 129 grader koldt bad?

Tonny Aarkrogh har åbnet en klinik med kryoterapi i Gentofte. Det er en relativt ny behandlingform, der udsætter kroppen for ekstrem kulde

Villabyerne - 30. august 2021 kl. 05:37 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Det er et koldt chok, man udsætter sin krop for, når man får kryoterapi. Stående i en kabine med hovedet oppe over kanten, bliver kroppen omsluttet af ekstremt kold luft, der bliver kølet ned til minus 140 grader ved hjælp af flydende nitrogen. Behandlingen varer bare tre minutter, og ifølge Tonny Aarkrogh, der netop har åbnet klinikken 'Cryolounge' på Brogårdsvej 22 ved Gentofte Station, så har kulden en række gavnlige effekter for kroppen.

"Der sker det, at din krop får et termisk chok og arbejder på højtryk for at beskytte kroppen mod den ekstreme kulde. Efter endt behandling strømmer filtreret og iltet blod tilbage til kroppen og er med til at nedsætte inflammation og reducere dine eventuelle smerter. Det er ligeledes godt for restitutionen, og så er det faktisk også med til at give en strammere hud," siger han.

Som mange andre nye behandlingsformer er virkningerne ikke endegyldigt bevist, men kryoterapi bruges i stigende grad af både Hollywood-kendisser og sportsstjerner, og i Danmark findes der allerede et par klinikker. Formålet er nemlig det samme, som når atleter sænker sig i et isbad.

"Maskinen her er præcis den samme, som det danske fodboldlandshold brugte i deres EM-lejr i Helsingør," forklarer Tonny Aarkrogh.

Skulle ske noget nyt

Den nyslåede klinikejer har en fortid som grafisk designer, men han følte, der skulle ske noget nyt. Og da hans kone døjede med en frossen skulder så slem, at hun ikke selv kunne tage jakke på, prøvede hun kryoterapi, og efter at have set effekten stod Tonny Aar­kroghs fremtid pludselig lysende klart.

Det til trods for, at han ikke selv tidligere havde hungret efter det kolde chok, som vinterbadere vil kende.

"Jeg hader selv kulde og har ikke badet herhjemme i flere år," griner han og fortæller, at det er de sidste 30 sekunder, der giver den fulde effekt - så det er bare med at holde ud.

Bliver hænderne for kolde kan man tage dem op over kabinen undervejs i nogle sekunder eller endda få handsker på, ligesom man får varme sko på fødderne.

Den kolde luft når dog ikke at nedkøle kropstemperaturen på samme måde som et hop i iskoldt havvand, da den mest rammer huden, forklarer Tonny Aarkrogh, og derfor kan han sagtens selv tage en tur i kabinen. Det gør han gerne dagligt for at forbedre sin restitution. Som tidligere Danmarksserie-spiller har han en fodboldkrop, der godt kan knage lidt.

"Kryoterapi er lidt som at få et skud adrenalin. Det er et supplement, der hjælper kroppen," siger han.