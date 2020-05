Kunder i konkursramte Arnold Busck i Gentofte kan bytte hos andre boghandlere

"Vi står midt i en samfundskrise uden sidestykke, som har været medvirkende til, at en af branchens institutioner, Arnold Busck, for nylig har måttet smide håndklædet i ringen efter 125 års virke. Det er så trist. Som et lille plaster på såret over for de ramte kunder vil vi gerne tilbyde at bytte alle bøger eller andre varer med et byttemærke på, eller hvor kunden har en bon," siger adm. direktør for Bog & idés kædekontor, Marianne Lyngby Pedersen, i en pressemeddelelse.