Kun én kommune lavede flere fejl i socialsager: Hver femte sag ophævet eller ændret

Kun i Samsø Kommune var der flere fejl i sagsbehandlingen på socialområdet end i Gentofte sidste år. Det viser tal fra Ankestyrelsen, der ophævede eller ændrede hele 18 procent af kommunens afgørelser i klagesager

Villabyerne - 26. august 2021

Underkendt 135 gange modtog Ankestyrelsen i 2020 en klage over Gentofte Kommunes afgørelser på social­området. Det er mere end en fordobling fra året før. Og alt tyder på, at der har været grund til at klage for kommunens borgere.

I over halvdelen af tilfældene fik de medhold af Ankestyrelsen, der omgjorde kommunens afgørelse. Enten ved at bede Gentofte Kommune se på sagen igen eller ved helt at ændre eller ophæve afgørelsen.

Tallene placerer Gentofte Kommune på en bemærkelsesværdig top 3-placering over de kommuner, der lavede flest fejl i sagsbehandlingen på socialområdet sidste år, viser Ankestyrelsens danmarkskort over omgørelser.

Socialområdet er delt op i sager på henholdsvis børne- og voksenområde. På det sociale børneområde var der samlet 79 klager, hvoraf 18 blev ændret eller ophævet og kun 33 blev stadfæstet. Utilfredsstillende, mener formand for Børneudvalget, Andreas Weidinger (K).

"Tallet for omgørelser på de sociale børnesager er klart for højt. Selvfølgelig kan man komme til at lave fejl og vurdere forkert, men der er ikke nogen god begrundelse for, hvorfor der er så mange afgørelser, der bliver enten hjemsendt eller ændret af Ankestyrelsen," siger han.

Han påpeger samtidig, at der bliver truffet flere tusinde afgørelser på området årligt.

Beder om hjælp Udvalgsformanden forklarer, at man nu har sat et arbejde i gang for at gøre det bedre.

"Alle sager, der kommer hjem fra Ankestyrelsen, bliver gennemgået, og vi har bedt Ankestyrelsens taskforce om et udviklingsforløb, så Gentoftes praksis er i overensstemmelse med Ankestyrelsens vurderinger. På den måde får vi dem, der vurderer sagerne helt ind tæt på. Jeg har fuld tillid til, at de initiativer, vi tager nu, kan gøre en forskel. Det er den vurdering, vores forvaltning har, og jeg er glad for, at der også var opbakning til indsatsen med Ankestyrelsens taskforce fra Handicaprådet," siger Andreas Weidinger.

Han og forvaltningen har dog ikke noget bud på, hvorfor antallet af klager er accelereret så voldsomt i forhold til sidste år. Til sammenligning har udviklingen været stabil i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

"Der er ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor det er steget. Der er udsving fra år til år, men jeg synes, det er godt, at folk klager, hvis de synes, der er truffet en forkert afgørelse. Når man så klager, så skal vi sørge for, at der ikke er lige så mange omgørelser, som det er tilfældet i dag," siger Andreas Weidinger.

Vil gøre det bedre På det sociale voksenområde ser procenttallene lidt bedre ud, og formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bente Frimodt-Møller (K) er ikke i samme grad bekymret, selvom hun understreger, at de vil lære af deres fejl.

"På det sociale voksenområde behandler vi flere tusind sager. Af 56 klagesager er seks blevet ophævet af Ankestyrelsen, der har givet klager ret i, at tingene skulle ændres. Over halvdelen af sagerne er blevet stadfæstet, og 17 afgørelser er blevet hjemvist, fordi de måske vil have mere eller anden dokumentation. Det betyder ikke, at vi har gjort noget forkert. Når man tænker på, hvor mange tusinde afgørelser, der bliver truffet, så synes jeg ikke, tallene er skræmmende. I de tilfælde, hvor vi får sagen retur fra Ankestyrelsen, kigger vi meget nøje indad og tager ved lære, så vi ikke får en lignende sag næste gang," siger hun.

Der har både været et stigende antal klager over kommunens afgørelser, og flere har fået medhold i forhold til de foregående år. Er I blevet mere restriktive?

"Vi tilstræber altid at følge de love og regler, der er på området. Praksis kan ændre sig undervejs med hensyn til, om det for eksempel er kommunen eller regionen, der skal betale for en given ydelse. Vi prøver at udveksle erfaringer med de andre kommuner, og vi tager det meget alvorligt, for det er borgere, det går ud over," siger Bente Frimodt-Møller.