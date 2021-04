Musikskolen byder både på musikhold, som her violin, og på eneundervisning. Tilmeldingen er åben frem til 25. maj for Kulturskolernes tilbud, der begynder efter sommerferien.

Kulturskolerne åbner for tilmelding til ny sæson

"Jeg har valgt grafik til plakaten, for det er børnene meget glade for at arbejde med på Billedskolen. Det er en teknik, hvor man kan arbejde på flere niveauer, så det udelukker ikke nogen. Det trylleri, der kan være i grafik, glæder eleverne. Nu glæder jeg mig til sæsonstart og til at møde eleverne igen. Så vi kan udvikle sammen," fortsætter Hanne Ravn Hermansen, der netop har netop afsluttet en udstilling i FormatArtSpace i Nansensgade, hvor hun bl.a. solgte otte værker til Kastrupgård Samlingen.