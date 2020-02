Se billedserie Onsdag den 19. februar er der pop-up læsekreds om Jane Austen på Jægersborg Bibliotek.

Kulturkalenderen: Nørd Jane Austen og løb som en pige

Få et overblik over ugens aktiviteter i Gentofte Kommune

Villabyerne - 12. februar 2020

HELE UGEN Caféen på Holmegårdsparken, Ordrupvej 32, er åben for alle og har åbent hver dag året rundt kl. 12-19.30. Man kan spise i caféen, men også benytte 'take-away-service' og tage maden med hjem. Ring og bestil på tlf. 3945 1855, www.holmegaardsparken.dk. Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Vil du gøre en forskel som frivillig? Vil du deltage i eller være frivillig igangsætter for en netværksgruppe? Har du brug for anonym social-juridisk rådgivning? Hellerupvej 24, 1., tlf. 3940 4648. Åbent mandag-torsdag kl. 10-15, fredag lukket. Send en e-mail til kontor@frivilligcentergentofte.dk for at lave en aftale. Brogårdshøjs Aktivitetscenter og Café. Et åbent tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere i Gentofte Kommune. Aktivitetscentret har åbent fra mandag til fredag, her kan man nyde samværet med andre og dyrke fælles interesser. I caféen er det bl.a. muligt at forudbestille varm mad til frokost. Brogårdsvej 60. Tlf. 3968 3883. www.gentoftekommune.dk/brogaardshoej.

Ældre Sagens IT-klub, Ordrupvej 60, 3. (der er elevator), hjælper med problemer vedrørende pc, iPad m.m. Tirsdage og torsdage kl. 10-13.30 og onsdage kl. 13-15.30.

Idé-huset, ældre hjælper ældre. Samvær og forskellige aktiviteter: Smalfilmvideo, Data, Træværksted, Telefonstjerne, og Besøgstjeneste. Åbent mandag-fredag kl. 10-14, Stolpehøj 150, tlf. 3940 0560.

Torsdag 13. februar Kl. 10: Workshop: Bliv ven med en hval. I dagens work-shop skal deltagerne lave lynteater over bogen 'Kaskelotternes Sang' med hvalerne fra udstillingen, og du vil selv komme til at lave en hval, som er lige til at tage med hjem. Fra 5-10 år. Tilmelding via genbib.dk. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 11-15: Garderhøjfortet inviterer til en vinterferie fyldt med en særudstilling og med aktiviteter til børn og barnlige sjæle. Bliv udstyret med en soldaterbog, som giver dig mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver som sanitetssoldater. Entré af 35/70 kr. Garderhøjfortet.

Kl. 13: Workshop: Bliv ven med en hval. I dagens workshop skal deltagerne lave lynteater over bogen 'Kaskelotternes Sang' med hvalerne fra udstillingen, og du vil selv komme til at lave en hval, som er lige til at tage med hjem. Fra 5-10 år. Tilmelding via genbib.dk. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Foregår på Gentoftegade Bibliotek.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Foregår på Ordrup Bibliotek.

Kl. 16.30-18: Strikkeklub. Kom til en hyggelig eftermiddag på Vangede Bibliotek. Strikkeklubben er åben for alle, uanset om du er meget erfaren eller helt nybegynder. Vangede Bibliotek.

Kl. 17: Konfliktrådgivning. Åben Konfliktrådgivning er et gratis tilbud til dig, som står i en konflikt, du har svært ved at se dig ud af. De professionelle, frivillige rådgivere tilbyder gratis og anonym støtte til at klare konflikter. Arrangeret af Center for Konfliktløsning. Tilmelding via Center for Konfliktløsning. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 17-18: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join us at the library for Danish Café. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 18.30-20: Foredrag. Jørn Hansen: OL - historisk set. I anledning af sommerens OL i Tokyo har biblioteket inviteret professor emeritus Jørn Hansen fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet til at fortælle om OL's historie. Tilmelding via genbib.dk. Jægersborg Bibliotek.

Fredag 14. februar Kl. 11-15: Garderhøjfortet inviterer til en vinterferie fyldt med aktiviteter. Vi byder feriens gæster velkommen med både en særudstilling og med aktiviteter til børn og barnlige sjæle. Bliv udstyret med en soldaterbog, som giver dig mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver som sanitetssoldater. Entré af 35/70 kr. Garderhøjfortet.

Kl. 14-16: Forfattere om fredagen. Glæd dig til en eftermiddag med litteratur, ytringsfrihed og inspiration fra andres oplevelser i kultur- og rejselivet, når Vangede Bibliotek slår dørene op til Forfattere om fredagen. Vangede Bibliotek.

Lørdag 15. februar Kl. 10.30-12: Lørdags.Dok: Løb som en pige. I denne film fra 2019 møder vi Visiline Jepkesho fra Kenya - et kæmpe løbetalent, der efter en sejr ved Paris Marathon i 2016, står over for sit internationale gennembrud. Gentoftegade Bibliotek.

Kl. 10.30-12.30: Kæledyrsdag: Rid på en pony. Har du nogensinde prøvet at ride på en pony? Hvis ikke, så får du chancen nu til Kæledyrsdag. Vi fejrer kæledyrsdag med en sød pony, som giver rideture til alle børn, der har lyst til at prøve. Tilmelding via genbib.dk. Vangede Bibliotek.

Kl. 10.30-13: Fars Legestue. Skal ungerne have mere plads at boltre sig på? Så kom forbi, når vi åbner den ene gymnastikhal og redskabsrummet. I kan hive springbræt, madrasser og ringe frem og bygge jeres egen aktivitetsbane. Fra 1-7 år. Ordrup Bibliotek.

Kl. 10.30-16: Garderhøjfortet inviterer til en vinterferie fyldt med aktiviteter. Vi byder feriens gæster velkommen med både en særudstilling og med aktiviteter til børn og barnlige sjæle. Bliv udstyret med en soldaterbog, som giver dig mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver som sanitetssoldat. Entré af 35/70 kr. Garderhøjfortet.

Kl. 13-15: Gode brugte ting og møbler kan indleveres til brug for nye flygtninge i kommunen i Startbiksen, der ligger i kælderen i Det Grå Pakhus overfor Håndarbejdsværkstedet på Teglgårdsvej 21 A. Frivillige fra Netværkshuset og Venligboerne byder velkommen, tager imod ting og udleverer til flygtninge.

Søndag 16. februar Kl. 10.30-16: Garderhøjfortet inviterer til en vinterferie fyldt med aktiviteter. Vi byder feriens gæster velkommen med både en særudstilling og med aktiviteter til børn og barnlige sjæle. Bliv udstyret med en soldaterbog, som giver dig mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver som sanitetssoldat. Entré af 35/70 kr. Garderhøjfortet.

Mandag 17. februar Kl. 11-13: Quilting for alle. Hver mandag formiddag mødes vi og quilter sammen. Vi arbejder side om side på egne projekter, og der er rigelig med inspiration at hente. Jægersborg Bibliotek.

Kl. 11-14: Dansk Vandrelaug vandrer en vintertur i Dyrehaven. Turen runder Eremitagen, og Djævlebakken i Ulvedalene bestiges, inden der vandres retur til Klampenborg. Turen er 9 km lang, og starten går fra Klampenborg Station. Leder: Ulla Mørk - tlf. 2369 1626.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 16-17.30: Spansk salon. ¡Hablemos español! Ordrup Bibliotek.

Kl. 16.30-18: Rådgivning. Problemer med hørelsen? Høreforeningens lokalafdeling i Gentofte tilbyder individuel, anonym vejledning om hørebesvær: hvilke behandlingsmuligheder er der? Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 16-18: Mandagscafé i Messiaskirkens café for mennesker, der lider af demens og deres pårørende. Tilmelding på tlf. 4014 9908 eller på mailen laustgadegaard@gmail.com. Caféen er et samarbejde mellem Alzheimerforeningen og Gentoftes provsti.

Tirsdag 18. februar Kl. 16.30-17.30: Italiensk café. Benvenuti, qui si parla solo italiano! Gentoftegade Bibliotek.

Kl. 17-19: Gentofte Jazzklub viser film: Jagten på Coltrane. John Coltrane er en af jazzhistoriens helt store performere. En saxofonist som var med til at opfinde modal jazz med sin unikke melankolske tone og improvisationsteknik. Samarbejde mellem Gentofte Jazzklub og Gentofte Hovedbibliotek. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 18-19: English Café. Vil du gerne forbedre dit engelske? Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 19-21: Film: Gene Kelly synger i regnen. Højdepunktet i denne filmklassiker fra 1952 er, da Gene Kelly træder ud i regnen, smaskforelsket i den skønne Debbie Reynolds, og begynder at synge. Tilmelding via genbib.dk. Ordrup Bibliotek.

Onsdag 19. februar Kl. 10: Babysalmesang i Dyssegårdskirken. For babyer på 2½ til 12 måneder. Tilmelding til Julie Wolf Seidelin på tlf. 2014 5716 eller dyssegaardskirken@live.dk.

Kl. 13.15: Kunstkvarter. Kom tæt på kunsten, når en af museets kunstfaglige medarbejdere sætter fokus på et værk i den aktuelle udstilling. Det foregår på udvalgte onsdage kl. 13.15, og indholdet varierer fra gang til gang. Det er gratis at deltage, når entréen er betalt. Øregaard Museum.

Kl. 14: Hellerup Kirkes filmklub viser film i sognegården. Hellerup Kirke. Margrethevej 7B.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Dyssegård Bibliotek.

Kl. 15-16: Pop-up læsekreds: Jane Austen 2020. Er Jane Austen stadig relevant i dag? Kan hendes tekster om det pænere engelske borgerskab i 1700- og 1800-tallet stadig fungere som et spejl på samfundet anno 2020? Tilmelding via genbib.dk. Jægersborg Bibliotek.

Kl. 16-17.30: Fransk Salon. Aimez-vous le français? Så får du mulighed for at dyrke din passion sammen med ligesindede. Ordrup Bibliotek.

Kl. 16.30-17: Sjov med ord: Onsdagsspilopper. Hver onsdag tilbyder børnebibliotekaren nye ordspilopper, der stimulerer dit barns sprog. Aktiviteten har et tema som f.eks. rim og remser, alfabetet, fagtesange eller oplæsning. Sammen skal vi lege og dele gode tricks til sprogstimulering i hverdagen. Fra 3 år. Tilmelding via genbib.dk. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 19-19.45: Gratis guidet meditation: Trænger du til at finde din indre ro og få kontakt til forårets energi? Så kom til guidet meditation i De Ni Porte på Hellerupvej 52A.

Torsdag 20. februar Kl. 10-11: Sjov med ord: Ka'lypso hoppe? Michael Milo Jørgensen spiller en interaktiv bevægelseskoncert. Børn og voksne leger med klap, hop og sang - og bliver inddraget i koncerten; f.eks. med spil på en marimba fra Cuba. Fra 3-6 år. Tilmelding via genbib.dk. Jægersborg Bibliotek.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Ordrup Bibliotek.

Kl. 14-17: Strikkecafé. Øvede eller nybegyndere, alle er velkomne til hyggeligt samvær med håndarbejde mellem hænderne i selskab med initiativtager og strikkeentusiast Birgitte Breuning. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 15-17: Papirsnedkeriet: Tallerkenhval. Bibliotekets kreative værksted til børn. Denne torsdag skal vi lave en tallerkenhval. Værkstedsfører er scenograf Stine Worm Sørensen. Fra 5 år. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 16.30-18: Strikkeklub. Kom til en hyggelig eftermiddag på Vangede Bibliotek. Strikkeklubben er åben for alle, uanset om du er meget erfaren eller helt nybegynder. Vangede Bibliotek.

Kl. 17-18: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join us at the library for Danish Café. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 17-19: Croquiskursus v/ tegnelærer Lisa Marie Frist. Under dygtig og inspirerende vejledning af tegnelærer Lisa Marie Frost trænes iagttagelsesevnen i tegneprocessen. Der tegnes efter levende model, og alle kan være med. Kurset løber over seks torsdage fra februar til april. Tilmelding via oregaard.dk. Øregaard Museum.