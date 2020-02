Se billedserie Mandag den 10. februar kl. 11-13 arrangerer Hovedbiblioteket workshoppen 'Alt godt fra havet', hvor du skal skabe dit eget vanddyr.

Kulturkalenderen: Lav din egen fiskeven og stræk ud med hele familien

Her får du et overblik over ugens aktiviteter i Gentofte Kommune

Villabyerne - 05. februar 2020 kl. 10:21 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele ugen Caféen på Holmegårdsparken, Ordrupvej 32, er åben for alle og har åbent hver dag året rundt kl. 12-19.30. Man kan spise i caféen, men også benytte 'take-away-service' og tage maden med hjem. Ring og bestil på tlf. 3945 1855, www.holmegaardsparken.dk.

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Vil du gøre en forskel som frivillig? Vil du deltage i eller være frivillig igangsætter for en netværksgruppe? Har du brug for anonym social-juridisk rådgivning? Hellerupvej 24, 1., tlf. 3940 4648. Åbent mandag-torsdag kl. 10-15, fredag lukket. Send en e-mail til kontor@frivilligcentergentofte.dk for at lave en aftale.

Brogårdshøjs Aktivitetscenter og Café. Et åbent tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere i Gentofte Kommune. Aktivitetscentret har åbent fra mandag til fredag, her kan man nyde samværet med andre og dyrke fælles interesser. I caféen er det bl.a. muligt at forudbestille varm mad til frokost. Brogårdsvej 60. Tlf. 3968 3883. www.gentoftekommune.dk/brogaardshoej.

Ældre Sagens IT-klub, Ordrupvej 60, 3. (der er elevator), hjælper med problemer vedrørende pc, iPad m.m. Tirsdage og torsdage kl. 10-13.30 og onsdage kl. 13-15.30.

Idé-huset, ældre hjælper ældre. Samvær og forskellige aktiviteter: Smalfilmvideo, Data, Træværksted, Telefonstjerne, og Besøgstjeneste. Åbent mandag-fredag kl. 10-14, Stolpehøj 150, tlf. 3940 0560.

Torsdag 6. februar Kl. 9.30-10: Sjov med ord: Sange og rim for de yngste. Vil I gerne høre nye og gamle rim, remser og små historier? Så kom forbi til denne morgenstund, hvor deltagerne sammen tager hul på dagen med fagtesange, rim og remser og måske en lille film. Fra 1½-4 år. Gentofte Hovebibliotek.

Kl. 10-11: Sjov med ord: Ka' lypso hoppe? Michael Milo Jørgensen giver en interaktiv bevægelseskoncert. Børn og voksne leger med klap, hop og sang - og bliver inddraget i koncerten. Michael spiller rytmiske børnesange - rock, calypso og bossa nova. Fra 3-6 år. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Ordrup Bibliotek.

Kl. 14-17: Strikkecafé. Øvede eller nybegyndere, alle er velkomne til hyggeligt samvær med håndarbejde mellem hænderne i selskab med initiativtager og strikkeentusiast Birgitte Breuning. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 15-17: Smykkevurdering. Få vurderet dine smykker gratis af to smykkeeksperter fra Auktionshuset Lauritz.com. Det er også muligt at få en snak om, hvordan man sælger sine smykker på auktion. Ordrup Bibliotek.

Kl. 15-17: Papirsnedkeriet. Bibliotekets kreative værksted til børn. Havet set igennem et koøje. Værkstedsfører er scenograf Stine Worm Sørensen. Fra 5 år. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 16.30-18: Strikkeklub. Kom med og strik, uanset om du er erfaren eller nybegynder. Vangede Bibliotek.

Kl. 17-18: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join us at the library for Danish Café. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 17-18.30: Fællesspisning for børnefamilier. Denne torsdag har biblioteket inviteret Karen Stevnbak Andersen fra Grøn Guide Gentofte. Hun kommer med et væld af økologiske grøntsager i alle farver og former. Sammen skal deltagerne kigge, røre og smage. Dyssegård Bibliotek.

Kl. 18.30-21: Film og foredrag: 'Arlette - en historie vi aldrig må glemme'. Den 95-årige franskfødte Auschwitz-overlever, Arlette Andersen, er vidne til et af de mørkeste kapitler i verdenshistorien - et ansigt på historien om Holocaust. Filmen indledes af Thomas Kvist Christiansens foredrag om Arlette Andersen. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 19: Koncert. Six City Stompers. Sekstettens musikalske univers består hovedsaligt af evergreens fra den amerikanske sangskat med den fremragende crooner og saxofonist Mads Mathias i front. Byens Hus.

Fredag 7. februar Kl. 10-11: Sjov med ord: Ka' lypso hoppe? Michael Milo Jørgensen giver en interaktiv bevægelseskoncert. Børn og voksne leger med klap, hop og sang - og bliver inddraget i koncerten. Michael spiller rytmiske børnesange - rock, calypso og bossa nova. Fra 3-6 år. Tilmelding via genbib.dk. Dyssegård Bibliotek.

Kl. 11-13: Film: Hyldest til en af stumfilmens giganter. Denne film, der vandt prisen for bedste dokumentar ved filmfestivalen i Venedig i 2018, er en hyldest til en af USA's mest indflydelsesrige og betydningsfulde filmskabere og komikere, Buster Keaton. Tilmelding via genbib.dk. Ordrup Bibliotek.

Kl. 14-16: Forfattere om fredagen. Glæd dig til en eftermiddag med litteratur, ytringsfrihed og inspiration fra andres oplevelser i kultur- og rejselivet, når Vangede Bibliotek slår dørene op til Forfattere om fredagen. Vangede Bibliotek.

Lørdag 8. februar Kl. 10.30-12: Lørdags.Dok: Dokumentarfilmen 'Jagten på lykken' fra 2019 undersøger og belyser tidens eksplosive udvikling i brugen af såkaldt 'deep brain stimulation'. Gentoftegade Bibliotek.

Kl. 10.30-12: Italiensk salon. Benvenuti, qui si parla solo italiano! Ordrup Bibliotek.

Kl. 10.30-16: Garderhøjfortet inviterer til en vinterferie fyldt med en særudstilling og aktiviteter til børn og barnlige sjæle. Bliv udstyret med en soldaterbog, som giver dig mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver som sanitetssoldat. Entré 35/70 kr. Garderhøjfortet.

Kl. 11-11.45: Familie-yoga. Trænger du også til at få strukket kroppen igennem? My Yoga Studio kombinerer yoga-øvelser med historiefortælling. Tag familien med til en hyggelig formiddag og kom helt ned i gear. Fra 6-11 år. Tilmelding via genbib.dk. Ordrup Bibliotek.

Kl. 11-12: Genklange: Klassiske koncerter for børn. Tag din yndlingsbamse eller dukke under armen og kom til en hyggelig klassisk koncert. Koncerterne arrangeres af foreningen Genklange i samarbejde med Gentofte Hovedbibliotek. Fra 3-7 år. Billetter a 40 kr. på genklange.dk. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 13-14.30: Koncert: Bahia. Bahia er en dansk trio, der spiller glad og sanselig brasiliansk musik, hovedsageligt fra det nordøstlige Brasilien. Tilmelding via genbib.dk. Ordrup Bibliotek.

Kl. 13-15: Gode brugte ting og møbler kan indleveres til brug for nye flygtninge i kommunen i Startbiksen, der ligger i kælderen i Det Grå Pakhus overfor Håndarbejdsværkstedet på Teglgårdsvej 21 A. Frivillige fra Netværkshuset og Venligboerne byder velkommen, tager imod ting og udleverer til flygtninge.

Søndag 9. februar Kl. 10.30-16: Garderhøjfortet inviterer til en vinterferie fyldt med en særudstilling og aktiviteter til børn og barnlige sjæle. Bliv udstyret med en soldaterbog, som giver dig mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver som sanitetssoldat. Entré 35/70 kr. Garderhøjfortet.

Kl. 11: Sjov med ord: ABC-lege. Træning af ordforråd og lyst til leg med bogstaver er den bedste forberedelse, du kan give dit barn inden skolestart med læsning og skrivning. Fra 4-6 år. Tilmelding via genbib.dk. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 14: Særomvisning: Danske sølvsmykker i verdensklasse. Jörg Schwandt, mag.art. og ekspert i dansk sølv fra det 20. århundrede, viser rundt i den aktuelle udstilling SIMPLY DANISH, som han selv har kurateret. Entré 65 kr. Øregaard Museum.

Kl. 16: Koncert med JazzMuld. Musikken fra JazzMuld er en rejse ind i det vildtvoksende jazzlandskab med de sidste århundreders danske sangskat under armen. Repertoiret er hentet fra Højskolesangbogen, revyviserne og filmklassikerne. Helleruplund Kirke.

Kl. 16-17: Koncert med Michala Petri og Lars Hannibal. Duoen Petri/Hannibal har med deres fælles store erfaring udviklet en ligefrem, uhøjtidelig og stærkt kommunikerende koncertform, hvor de med korte introduktioner guider publikum gennem de enkelte værker. Skovshoved Kirke.

Mandag 10. februar Kl. 11-15: Garderhøjfortet inviterer til en vinterferie fyldt med en særudstilling og aktiviteter til børn og barnlige sjæle. Bliv udstyret med en soldaterbog, som giver dig mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver som sanitetssoldat. Entré af 35/70 kr. Garderhøjfortet.

Kl. 11-13: Quilting for alle. Hver mandag formiddag mødes deltagerne og quilter sammen. De arbejder side om side på egne projekter, og der er rigelig med inspiration at hente. Jægersborg Bibliotek.

Kl. 11-13: Workshop: Alt godt fra havet. I denne workshop skal du skabe dit eget vanddyr. Det kan være en blæksprutte, en vandmand eller en fantasifuld og farverig fisk. Børnebiblioteket bliver forvandlet til et undervandsunivers, og du kan hjælpe med at dekorere og lave en fiskeven, der kan hænge på biblioteket og pynte. I samarbejde med Kulturværkstedet på FGU Nord. Fra 5 år. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 13-14: Foredrag: Alt om hvaler. Slå ørerne ud og spær øjnene op, når biolog Anne Marie Rubæk fra Statens Naturhistoriske Museum deler ud af sin store viden om hvaler. Foredraget er i forbindelse med Klub Science, så kom forbi og se, om klubben måske ville være noget for dig. Fra 7 år. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 16-17.30: Spansk salon. ¡Hablemos español! Ordrup Bibliotek.

Kl. 16-18: Mandagscafé i Messiaskirkens café for mennesker, der lider af demens og deres pårørende. Tilmelding på tlf. 4014 9908 eller på mailen laustgadegaard@gmail.com. Caféen er et samarbejde mellem Alzheimerforeningen og Gentoftes provsti.

Tirsdag 11. februar Kl. 10: Den lokale afdeling af Dansk Vandrelaug arrangerer en tur til Gentofte-Vangede med "højdepunkter". Turen går bl.a. op til Gentofte Kirke, ned til Gentofte Sø, op til det gamle vandtårn ved Ræveskovsbakken, ned til Gentofte Sportspark, op til Jægersborg Vandtårn, og sådan bliver det ved. Turen, der er på ca. 10 km, starter ved Gentofte Station og slutter ved Vangede Station. Turleder er Christian Lauritzen, tlf. 2029 9574.

Kl. 10: Workshop: Bliv ven med en hval. I dagens workshop skal deltagerne lave lynteater over bogen 'Kaskelotternes Sang' med hvalerne fra udstillingen, og du vil selv komme til at lave en hval, som er lige til at tage med hjem. Fra 5-10 år. Tilmelding via genbib.dk. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 11-12: Film: Gøg og Gokke - med tale og balletskørt. Søg ly for vinterkulden og find varme, når biblioteket blænder op for et af filmhistoriens ikoniske par. Denne film er med engelsk tale og danske undertekster. Tilmelding via genbib.dk. Fra 7 år. Ordrup Bibliotek.

Kl. 11-15: Garderhøjfortet inviterer til en vinterferie fyldt med en særudstilling og aktiviteter til børn og barnlige sjæle. Bliv udstyret med en soldaterbog, som giver dig mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver som sanitetssoldat. Entré 35/70 kr. Garderhøjfortet.

Kl. 12-14: Workshop: Fra fars skjorte til ternet ninja. Har din far en gammel skjorte og mangler du en ninja? Så kig forbi med skjorten og få hjælp til at sy din helt egen ninja. Biblioteket har alt, hvad du skal bruge - også stof til dem, der ikke har en skjorte med. Fra 5 år. Jægersborg Bibliotek.

Kl. 13: Workshop: Bliv ven med en hval. I dagens workshop skal deltagerne lave lynteater over bogen 'Kaskelotternes Sang' med hvalerne fra udstillingen, og du vil selv komme til at lave en hval, som er lige til at tage med hjem. Fra 5-10 år. Tilmelding via genbib.dk. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 16.30-17.30: Italiensk café. Benvenuti, qui si parla solo italiano! Gentoftegade Bibliotek.

Kl. 18-19: English Café. Vil du gerne forbedre dit engelske? Gentofte Hovedbibliotek.

Onsdag 12. februar Kl. 10: Babysalmesang i Dyssegårdskirken. For babyer på 2½ til 12 måneder. Tilmelding til Julie Wolf Seidelin på tlf. 2014 5716 eller dyssegaardskirken@live.dk.

Kl. 10-14: Workshop: Lav dit eget fastelavnskostume. Denne onsdag i vinterferien kan du være med i scenograf Eva Wendelboe Kuczynski kostume-værksted. Her kan du få ideer til at lave fastelavnskostumer af genbrugsmaterialer, og du kan sågar begynde på dit eget kostume, så du bliver klar til fastelavn. Gentoftegade Bibliotek.

Kl. 11-15: Garderhøjfortet inviterer til en vinterferie fyldt med en særudstilling og med aktiviteter til børn og barnlige sjæle. Bliv udstyret med en soldaterbog, som giver dig mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver som sanitetssoldater. Entré 35/70 kr. Garderhøjfortet.

Kl. 12: Filmen 'Bohemian Rhapsody' vises i Gentofte Kino for Charlotteklubbens medlemmer. Man kan tage en bekendt med, gæstebillet kan købes ved indgangen fra kl. 11.

Kl. 13: Film: Animationsfilm af Jannik Hastrup. Biblioteket viser den klassiske animationsfilm om de to hvalvenner, der drager ud for at finde den legendariske hval Moby Dick. Fra 7 år. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 13-14.30: Film: Ternet Ninja. Se med, når biblioteket viser filmen 'Ternet Ninja' af Anders Matthesen om drengen Aske, der er forfulgt af klassens bølle, Glenn, og hemmeligt forelsket i Jessica og har brug for lidt held. Fra 11 år. Jægersborg Bibliotek.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Dyssegård Bibliotek.

Kl. 16-17.30: Tysk Salon. Vil du skærpe dit tyske? Modtager du tyskundervisning eller taler du tysk og ønsker at vedligeholde dine sprogkundskaber? Ordrup Bibliotek.

Kl. 19-19.45: Gratis guidet meditation: Trænger du til at finde din indre ro og få kontakt til forårets energi? Så kom til guidet meditation i De Ni Porte på Hellerupvej 52A.

Kl. 19-21: Quiz! Quiz! Quiz! Foråret er lig med quiz-aften, så mød op og quiz med om alt mellem himmel og jord. Tilmelding via genbib.dk. Vangede Bibliotek.

Torsdag 13. februar Kl. 10: Workshop: Bliv ven med en hval. I dagens work-shop skal deltagerne lave lynteater over bogen 'Kaskelotternes Sang' med hvalerne fra udstillingen, og du vil selv komme til at lave en hval, som er lige til at tage med hjem. Fra 5-10 år. Tilmelding via genbib.dk. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 11-15: Garderhøjfortet inviterer til en vinterferie fyldt med en særudstilling og med aktiviteter til børn og barnlige sjæle. Bliv udstyret med en soldaterbog, som giver dig mulighed for at prøve kræfter med forskellige opgaver som sanitetssoldater. Entré af 35/70 kr. Garderhøjfortet.

Kl. 13: Workshop: Bliv ven med en hval. I dagens work-shop skal deltagerne lave lynteater over bogen 'Kaskelotternes Sang' med hvalerne fra udstillingen, og du vil selv komme til at lave en hval, som er lige til at tage med hjem. Fra 5-10 år. Tilmelding via genbib.dk. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Foregår på Gentoftegade Bibliotek.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Foregår på Ordrup Bibliotek.

Kl. 16.30-18: Strikkeklub. Kom til en hyggelig eftermiddag på Vangede Bibliotek. Strikkeklubben er åben for alle, uanset om du er meget erfaren eller helt nybegynder. Vangede Bibliotek.

Kl. 17: Konfliktrådgivning. Åben Konfliktrådgivning er et gratis tilbud til dig, som står i en konflikt, du har svært ved at se dig ud af. De professionelle, frivillige rådgivere tilbyder gratis og anonym støtte til at klare konflikter. Arrangeret af Center for Konfliktløsning. Tilmelding via Center for Konfliktløsning. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 17-18: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join us at the library for Danish Café. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 18.30-20: Foredrag. Jørn Hansen: OL - historisk set. I anledning af sommerens OL i Tokyo har biblioteket inviteret professor emeritus Jørn Hansen fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet til at fortælle om OL's historie. Tilmelding via genbib.dk. Jægersborg Bibliotek.