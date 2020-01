Kulturkalenderen: Fællesspisninger og fuglefoderruller

Få et overblik over den kommende uges aktiviteter i Gentofte Kommune

Caféen på Holmegårdsparken , Ordrupvej 32, er åben for alle og har åbent hver dag året rundt kl. 12–19.30. Man kan spise i caféen, men også benytte ‘take-away-service’ og tage maden med hjem. Ring og bestil på tlf. 3945 1855, www.holmegaardsparken.dk . Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte . Vil du gøre en forskel som frivillig? Vil du deltage i eller være frivillig igangsætter for en netværksgruppe? Har du brug for anonym social-juridisk rådgivning? Hellerupvej 24, 1., tlf. 3940 4648. Åbent mandag-torsdag kl. 10-15, fredag lukket. Send en e-mail til kontor@frivilligcentergentofte.dk for at lave en aftale. Brogårdshøjs Aktivitetscenter og Café. Et åbent tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere i Gentofte Kommune. Aktivitetscentret har åbent fra mandag til fredag, her kan man nyde samværet med andre og dyrke fælles interesser. I caféen er det bl.a. muligt at forudbestille varm mad til frokost. Brogårdsvej 60. Tlf. 3968 3883. www.gentoftekommune.dk/brogaardshoej .

Kl. 17-18.30: Fællesspisning for børnefamilier på Dyssegård Bibliotek. Deltagerne spiser aftensmad ved langborde i børnebiblioteket og slutter af med at læse godnathistorie. Inden fællesspisningen er der planlagt en kreativ aktivitet.

Kl. 11-13.30: Nyd naturen – vandretur og frokost. Tag med på vandring i naturen og få en snak om, hvordan den også om vinteren kan give glæde og gavn. Karen Stevnbak fra Grøn Guide fortæller, hvorfor det er vigtigt at være udenfor om vinteren og hvorfor årstidens grønt er godt for os. Til slut nydes en hjemmelavet frokost på biblioteket. Jægersborg Bibliotek.

Kl. 11-12: Genklange - klassiske koncerter for børn. Tag din yndlingsbamse eller dukke under armen og kom til en hyggelig klassisk koncert, hvor der spilles musik samt fortælles historier og lærerige fortællinger om instrumenterne. Koncerterne arrangeres af foreningen Genklange. Fra 3-7 år. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 11-13: Quiltning for alle. Hver mandag quilter øvede og nybegyndere sammen. Jægersborg Bibliotek. Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentofte Hovedbibliotek. Kl. 16-17.30: Spansk Salon. ¡Hablemos español! Skærp dit spanske i spansk salon. Ordrup Bibliotek. Kl. 16-18: Mandagscafé i Messiaskirkens café for mennesker, der lider af demens og deres pårørende. Tilmelding på tlf. 4014 9908 eller på mailen laustgadegaard@gmail.com . Caféen er et samarbejde mellem Alzheimerforeningen og Gentoftes provsti. Kl. 16.30-18: Fællesspisning for børnefamilier på Vangede Bibliotek. Deltagerne mødes i biblioteket til en hyggelig aktivitet, hvorefter de spiser aftensmad i Café Caféen.

Kl. 16-18: Advokatvagten på Gentofte Hovedbibliotek, en slags juridisk skadestue, hvor der ydes gratis juridisk førstehjælp. Kl. 16.30-17.30 : Italiensk Salon. Benvenuti, qui si parla solo italiano. Gentoftegade Bibliotek. Kl. 18-19: English Café. En gang om ugen har du mulighed for at forbedre dit engelske på biblioteket sammen med andre. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 10: Babysalmesang i Dyssegårdskirken. For babyer på 2½til 12 måneder. Tilmelding til Julie Wolf Seidelin på tlf. 2014 5716 eller dyssegaardskirken@live.dk . Kl. 12: Filmen 'The Wife' vises i Gentofte Kino for Charlotteklubbens medlemmer. Man kan tage en bekendt med, gæstebillet kan købes ved indgangen fra kl. 11. Kl. 14: Hellerup Kirkes filmklub viser film i sognegården, Margrethevej 7B. Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Dyssegård Bibliotek. Kl. 16-17.30: Tysk salon på Ordrup Bibliotek er mødestedet for alle, som har lyst til at tale tysk og møde andre med interesse for tysk sprog og kultur. Deltagerne taler tysk på forskellige niveauer om emner, som vedrører Tyskland. Kl. 16.30-17: Sjov med ord – onsdagsspilopper. Hver onsdag tilbyder børnebibliotekaren nye ordspilopper, der stimulerer dit barns sprog. Sammen skal deltagerne lege og dele gode tricks til sprogstimulering i hverdagen. Fra 3 år. Gentofte Hovedbibliotek. Kl. 19-19.45: Gratis guidet meditation: Trænger du til at finde din indre ro og få kontakt til forårets energi? Så kom til guidet meditation i De Ni Porte på Hellerupvej 52A. Kl. 19-21 : Quiz! Quiz! Quiz! Foråret er lig med quiz-aften, så mød op og quiz med om alt mellem himmel og jord. Vangede Bibliotek.

Torsdag 16. januar

Kl. 13.30-15.30: Samtalesalon: Hvad kan du give videre til dine børnebørn? Bæredygtighed og klimakamp er ikke kun for Greta Thunberg-generationen. Etnolog og ældreforsker Anne Leonora Blaakilde fortæller om, hvad bedsteforældre kan give videre til de yngre generationer i forhold til bæredygtige vaner og færdigheder. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Ordrup Bibliotek.





Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentoftegade Bibliotek.





Kl. 15-16.30: Børneworkshop på Dyssegård Bibliotek: Tid til fuglefoder (fra 4 år). På denne tid af året bliver fuglene glade, hvis de får lidt hjælp til at finde foder. Deltagerne laver egne foderruller med fuglefrø, der er lige til at tage med hjem og hænge op i et træ. Biblioteket sørger for alle materialer.

Kl. 15-17: Papirsnedkeriet (fra 5 år) på Gentofte Hovedbibliotek. Denne torsdag laver deltagerne snemandslanterner. Værkstedsfører er scenograf Stine Worm Sørensen. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 16.30-18: Strikkeklub på Vangede Bibliotek. Strikkeklubben er åben for alle, uanset om du er meget erfaren eller helt nybegynder.

Kl. 17: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join the Danish Café at the library. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 17-18.30: Jan Kaa Kristensen: Bliv skilt uden at gå i stykker. Befinder du dig midt i en konfliktfyldt skilsmisse, eller ønsker du blot værktøjer til at navigere i dit nye liv? Så er der gode råd at hente, når Jan Kaa Kristensen holder oplæg om at blive skilt uden at gå i stykker. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 17-20: Åben konfliktrådgivning. Et gratis tilbud til dig, som står i en konflikt, du har svært ved at se dig ud af. De professionelle, frivillige rådgivere tilbyder gratis og anonym støtte til at klare konflikter. Tidsbestilling er nødvendig. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 18.30-20.30: Få inspiration til forårets læsning: Garderhøjfortet inviterer til bogcafé inden for temaet Krig og fred sammen med Gentofte Bibliotekerne - med en afslutningsvis varm kop suppe fra fortets brændekomfur. Garderhøjfortet.

Kl. 20.15: BalletBio: Tornerose. Brødrene Grimms klassiske fortælling om Tornerose vises som ballet og livestreames fra det berømte Bolchoi Teater i Moskva. Forestillingen varer ca. 3 timer inklusiv 20 minutters pause. Gentofte Kino.