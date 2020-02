Se billedserie I februar måned udstiller børnebogsillustrator Pernille Lykkegård sine illustrationer på Jægersborg Bibliotek. I den anledning afholder hun workshop lørdag den 22. februar, hvor hun hjælper store som små med at tegne alt det man kunne tænke sig. Illustration: Pernille Lykkegård

Kulturkalenderen: Det sker i denne uge i Gentofte

Villabyerne - 21. februar 2020 kl. 12:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele ugen Caféen på Holmegårdsparken, Ordrupvej 32, er åben for alle og har åbent hver dag året rundt kl. 12-19.30. Man kan spise i caféen, men også benytte 'take-away-service' og tage maden med hjem. Ring og bestil på tlf. 3945 1855, www.holmegaardsparken.dk.

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Vil du gøre en forskel som frivillig? Vil du deltage i eller være frivillig igangsætter for en netværksgruppe? Har du brug for anonym social-juridisk rådgivning? Hellerupvej 24, 1., tlf. 3940 4648. Åbent mandag-torsdag kl. 10-15, fredag lukket. Send en e-mail til kontor@frivilligcentergentofte.dk for at lave en aftale.

Brogårdshøjs Aktivitetscenter og Café. Et åbent tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere i Gentofte Kommune. Aktivitetscentret har åbent fra mandag til fredag, her kan man nyde samværet med andre og dyrke fælles interesser. I caféen er det bl.a. muligt at forudbestille varm mad til frokost. Brogårdsvej 60. Tlf. 3968 3883. www.gentoftekommune.dk/brogaardshoej.

Ældre Sagens IT-klub, Ordrupvej 60, 3. (der er elevator), hjælper med problemer vedrørende pc, iPad m.m. Tirsdage og torsdage kl. 10-13.30 og onsdage kl. 13-15.30.

Idé-huset, ældre hjælper ældre. Samvær og forskellige aktiviteter: Smalfilmvideo, Data, Træværksted, Telefonstjerne, og Besøgstjeneste. Åbent mandag-fredag kl. 10-14, Stolpehøj 150, tlf. 3940 0560.

Fredag 21. februar Kl. 14-16: Forfattere om fredagen. Glæd dig til en eftermiddag med litteratur, ytringsfrihed og inspiration fra andres oplevelser i kultur- og rejselivet, når Vangede Bibliotek slår dørene op til Forfattere om fredagen. Vangede Bibliotek.

Lørdag 22. februar Kl. 10.30-13: Fars Legestue. Skal ungerne have mere plads at boltre sig på? Så kom forbi, når vi åbner den ene gymnastikhal og redskabsrummet. I kan hive springbræt, madrasser og ringe frem og bygge jeres egen aktivitetsbane. Fra 1-7 år. Ordrup Bibliotek.

Kl. 10.30-11.50: Lørdags.Dok: Western arabs. Dokumentar-hybriden Western arabs fra 2019 er et intimt portræt, som over en periode på 12 år følger en dansk-arabisk familie på godt og ondt. Gentoftegade Bibliotek.

Kl. 10.30: Børne- og familiegudstjeneste ved Sognepræst Tue R. Lauridsen. Efter gudstjenesten er der slå katten af tønden for børn og familiesamvær i sognegården med underholdning af Kurt Flemming, tidligere Bakkens Pjerrot og kaffe, kakao og fastelavsboller. 20 kr. pr. person.

Kl. 11-12: Koncert: Hoppelopperne. Kom og syng med på kendte børnesange som Tangokat, Papegøjen fra Amerika, Jeg er en glad lille cowboy og mange flere, når Hoppelopperne med guitar og klaver spiller op til dans. Fra 2-7 år. Tilmelding via genbib.dk. Ordrup Bibliotek.

Kl. 11-13: Workshop: Lær at tegne med Pernille Lykkegård. I februar måned udstiller børnebogsillustrator Pernille Lykkegård sine illustrationer på biblioteket. I den anledning afholder hun workshop og hjælper store som små, med at tegne alt det man kunne tænke sig. Fra 7 år. Jægersborg Bibliotek.

Kl. 13-15: Gode brugte ting og møbler kan indleveres til brug for nye flygtninge i kommunen i Startbiksen, der ligger i kælderen i Det Grå Pakhus overfor Håndarbejdsværkstedet på Teglgårdsvej 21 A. Frivillige fra Netværkshuset og Venligboerne byder velkommen, tager imod ting og udleverer til flygtninge.

Søndag 23. februar Kl. 10: OperaBio - Fidelio. Beethovens opera har forbindelse til den franske befrielsesopera. Fidelio er et unikum I operaens historie, man kan vel med rette kalde den en symfoni med ord. Billet af 190 kr. via gentoftekino.dk. Gentofte Kino.

Kl. 12-14: Søndagsfilm. Nyd en god film på det store lærred i Øregårdssalen. Hvilke film der vises hvilke søndage, kan du se på en plakat på biblioteket eller ved at melde dig ind i bibliotekets filmklub. Tilmelding via genbib.dk. Gentofte Hovebibliotek.

Kl. 12.30-14: Fastelavn på Fortet. Kom til fastelavn på Garderhøjfortet, hvor der bliver slået katten af tønden. Der vil både være tønde til de helt små, til de lidt større børn og til voksne, der kommer i udklædning. Der er også mulighed for at lave et fastelavnsris. Tilmelding via garderhojfort.dk. Garderhøjfortet.

Kl. 14: Offentlig omvisning v/ Merete Mørup. Kunstformidler, cand.mag. Merete Mørup viser rundt i den nye særudstilling Simply Danish. Gratis efter entréen er betalt. Pladser efter "først til mølle-princippet". Max. 25 pers. Øregaard Museum.

Kl. 14: Fastelavnsfest i Hellerup Kirke. Kom udklædt i kirken. For efter en kort gudstjeneste er der tøndeslagning på kirkepladsen og fest i sognegården. Det koster kr. 30,- pr. person at deltage i sognegården.

Kl. 14: Fastelavn i Dyssegårdskvarteret. FDF og kirken inviterer til fastelavnsboller, tøndeslagning, sjov og festlig børnegudstjeneste. Alle børn, forældre og barnlige sjæle er velkomne! Gratis adgang. Dyssegårdskirken og -skolen

Mandag 24. februar Kl. 11-13: Quilting for alle. Hver mandag formiddag mødes vi og quilter sammen. Vi arbejder side om side på egne projekter, og der er rigelig med inspiration at hente. Jægersborg Bibliotek.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 16-17.30: Spansk salon. ¡Hablemos español! Ordrup Bibliotek.

Kl. 16-18: Drop-in strik. Alle er velkomne til drop-in strik, hvor vi udveksler ideer til og erfaringer med egne strikkeprojekter. Klubben kaster sig også over fælles projekter, strikkearrangementer og andre gode ting. Gentoftegade Bibliotek.

Kl. 16-18: Mandagscafé i Messiaskirkens café for mennesker, der lider af demens og deres pårørende. Tilmelding på tlf. 4014 9908 eller på mailen laustgadegaard@gmail.com. Caféen er et samarbejde mellem Alzheimerforeningen og Gentoftes provsti.

Tirsdag 25. februar Kl. 15-16: Film: Tigre og tatoveringer. Filmen om den forældreløse pige Maj, som bor hos sin onkel Sonny, der er tatovør. Fra 5-9 år. Dyssegård Bibliotek.

Kl. 16-18: Advokatvagten. Advokatvagten er en slags juridisk skadestue, hvor der ydes gratis juridisk førstehjælp. Kønumre 1-10 kan trækkes på 1. sal tirsdage fra kl. 15.30. Det er kun de første ti, der kan komme til. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 16.30-17.30: Italiensk café. Benvenuti, qui si parla solo italiano! Gentoftegade Bibliotek.

Kl. 17: Høreforeningen inviterer til foredrag om den svære kunst at høre med høreapparat i baggrundsstøj. Direktør for klinisk audiologi Susanna Løve Callaway og post doc Carina Graversen fra Oticons forskningscenter Eriksholm vil fortælle om samarbejdet mellem den menneskelige hjerne og høreapparatet, oplevet lyttebesvær, hukommelse m.m. Der er teleslynge i lokalet, og foredraget skrivetolkes, så det sagte vises på en storskærm samtidig. Efter foredraget bydes på en lille forfriskning. Foredraget er åbent for alle. Tilmelding ikke nødvendig.

Kl. 18: Mellem himmel og bord i Hellerup Kirke, aftengudstjeneste og middag. Tilmelding til spisning sker til kirkekontoret senest tirsdag den 25. februar kl. 13.00. Oris kr. 50,00 pr. person.

Kl. 18-19: English Café. Vil du gerne forbedre dit engelske? Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 19-21: Quiz! Quiz! Quiz! Quiz med om alt mellem himmel og jord, når Dyssegård Bibliotek slår dørene op til en hyggelig quizaften. Tilmelding via genbib.dk. Dyssegård Bibliotek.

Onsdag 26. februar Kl. 10: Babysalmesang i Dyssegårdskirken. For babyer på 2½ til 12 måneder. Tilmelding til Julie Wolf Seidelin på tlf. 2014 5716 eller dyssegaardskirken@live.dk.

Kl. 12: Filmen 'Dronningen' vises for Charlotteklubbens medlemmer i Gentofte Kino. Man kan tage en bekendt med. Gæstebillet kan købes ved indgangen fra kl. 11.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Dyssegård Bibliotek.

Kl. 16-17.30: Tysk Salon. Tysk salon på Ordrup Bibliotek er mødestedet for alle, som har lyst til at tale tysk og møde andre med interesse for tysk sprog og kultur. Ordrup Bibliotek.

Kl. 16.30-17: Sjov med ord: Onsdagsspilopper. Hver onsdag tilbyder børnebibliotekaren nye ordspilopper, der stimulerer dit barns sprog. Aktiviteten har et tema som f.eks. rim og remser, alfabetet, fagtesange eller oplæsning. Sammen skal vi lege og dele gode tricks til sprogstimulering i hverdagen. Fra 3 år. Gentofte Hovedbibliotek.

Torsdag 27. februar Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Ordrup Bibliotek.

Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentoftegade Bibliotek.

Kl. 15-17: Papirsnedkeriet: Tallerkenhval. Bibliotekets kreative værksted til børn. Denne torsdag skal vi lave en tallerkenhval. Værkstedsfører er scenograf Stine Worm Sørensen. Fra 5 år. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 16.30-18: Strikkeklub. Kom til en hyggelig eftermiddag på Vangede Bibliotek. Strikkeklubben er åben for alle, uanset om du er meget erfaren eller helt nybegynder. Vangede Bibliotek.

Kl. 17-18: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join us at the library for Danish Café. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.

Kl. 17-19: Croquiskursus v/ tegnelærer Lisa Marie Frist. Under dygtig og inspirerende vejledning af tegnelærer Lisa Marie Frost træner vi iagttagelsesevnen i tegneprocessen. Der tegnes efter levende model, og alle kan være med. Kurset løber over seks torsdage fra februar til april. Tilmelding via oregaard.dk. Øregaard Museum.