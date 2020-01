Den folkekære digter Benny Andersen bliver hyldet med ord og toner ved en koncert på Gentofte Hovedbibliotek tirsdag den 21. januar kl. 17-19.

Send til din ven. X Artiklen: Kulturkalenderen: Benny Andersen hyldes med sang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturkalenderen: Benny Andersen hyldes med sang

Få et overblik over den kommende uges aktiviteter i Gentofte Kommune

Villabyerne - 15. januar 2020 kl. 15:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele ugen Caféen på Holmegårdsparken, Ordrupvej 32, er åben for alle og har åbent hver dag året rundt kl. 12–19.30. Man kan spise i caféen, men også benytte ‘take-away-service’ og tage maden med hjem. Ring og bestil på tlf. 3945 1855, www.holmegaardsparken.dk. Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Vil du gøre en forskel som frivillig? Vil du deltage i eller være frivillig igangsætter for en netværksgruppe? Har du brug for anonym social-juridisk rådgivning? Hellerupvej 24, 1., tlf. 3940 4648. Åbent mandag-torsdag kl. 10-15, fredag lukket. Send en e-mail til kontor@frivilligcentergentofte.dk for at lave en aftale. Brogårdshøjs Aktivitetscenter og Café. Et åbent tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere i Gentofte Kommune. Aktivitetscentret har åbent fra mandag til fredag, her kan man nyde samværet med andre og dyrke fælles interesser. I caféen er det bl.a. muligt at forudbestille varm mad til frokost. Brogårdsvej 60. Tlf. 3968 3883. www.gentoftekommune.dk/brogaardshoej. Ældre Sagens IT-klub, Ordrupvej 60, 3. (der er elevator), hjælper med problemer vedrørende pc, iPad m.m. Tirsdage og torsdage kl. 10-13.30 og onsdage kl. 13-15.30. Idé-huset, ældre hjælper ældre. Samvær og forskellige aktiviteter: Smalfilmvideo, Data, Træværksted, Telefonstjerne, og Besøgstjeneste. Åbent mandag-fredag kl. 10-14, Stolpehøj 150, tlf. 3940 0560.

Torsdag 16. januar

Kl. 13.30-15.30: Samtalesalon: Hvad kan du give videre til dine børnebørn? Bæredygtighed og klimakamp er ikke kun for Greta Thunberg-generationen. Etnolog og ældreforsker Anne Leonora Blaakilde fortæller om, hvad bedsteforældre kan give videre til de yngre generationer i forhold til bæredygtige vaner og færdigheder. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Ordrup Bibliotek.





Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentoftegade Bibliotek.





Kl. 15-16.30: Børneworkshop på Dyssegård Bibliotek: Tid til fuglefoder (fra 4 år). På denne tid af året bliver fuglene glade, hvis de får lidt hjælp til at finde foder. Deltagerne laver egne foderruller med fuglefrø, der er lige til at tage med hjem og hænge op i et træ. Biblioteket sørger for alle materialer.





Kl. 15-17: Papirsnedkeriet (fra 5 år) på Gentofte Hovedbibliotek. Denne torsdag laver deltagerne snemandslanterner. Værkstedsfører er scenograf Stine Worm Sørensen. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 16.30-18: Strikkeklub på Vangede Bibliotek. Strikkeklubben er åben for alle, uanset om du er meget erfaren eller helt nybegynder.





Kl. 17: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join the Danish Café at the library. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 17-18.30: Jan Kaa Kristensen: Bliv skilt uden at gå i stykker. Befinder du dig midt i en konfliktfyldt skilsmisse, eller ønsker du blot værktøjer til at navigere i dit nye liv? Så er der gode råd at hente, når Jan Kaa Kristensen holder oplæg om at blive skilt uden at gå i stykker. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 17-20: Åben konfliktrådgivning. Et gratis tilbud til dig, som står i en konflikt, du har svært ved at se dig ud af. De professionelle, frivillige rådgivere tilbyder gratis og anonym støtte til at klare konflikter. Tidsbestilling er nødvendig. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 18.30-20.30: Få inspiration til forårets læsning: Garderhøjfortet inviterer til bogcafé inden for temaet Krig og fred sammen med Gentofte Bibliotekerne - med en afslutningsvis varm kop suppe fra fortets brændekomfur. Garderhøjfortet.





Kl. 20.15: BalletBio: Tornerose. Brødrene Grimms klassiske fortælling om Tornerose vises som ballet og livestreames fra det berømte Bolchoi Teater i Moskva. Forestillingen varer ca. 3 timer inklusiv 20 minutters pause. Gentofte Kino. : Samtalesalon: Hvad kan du give videre til dine børnebørn? Bæredygtighed og klimakamp er ikke kun for Greta Thunberg-generationen. Etnolog og ældreforsker Anne Leonora Blaakilde fortæller om, hvad bedsteforældre kan give videre til de yngre generationer i forhold til bæredygtige vaner og færdigheder. Gentofte Hovedbibliotek.: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Ordrup Bibliotek.: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentoftegade Bibliotek.: Børneworkshop på Dyssegård Bibliotek: Tid til fuglefoder (fra 4 år). På denne tid af året bliver fuglene glade, hvis de får lidt hjælp til at finde foder. Deltagerne laver egne foderruller med fuglefrø, der er lige til at tage med hjem og hænge op i et træ. Biblioteket sørger for alle materialer.: Papirsnedkeriet (fra 5 år) på Gentofte Hovedbibliotek. Denne torsdag laver deltagerne snemandslanterner. Værkstedsfører er scenograf Stine Worm Sørensen. Gentofte Hovedbibliotek.: Strikkeklub på Vangede Bibliotek. Strikkeklubben er åben for alle, uanset om du er meget erfaren eller helt nybegynder.: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join the Danish Café at the library. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.: Jan Kaa Kristensen: Bliv skilt uden at gå i stykker. Befinder du dig midt i en konfliktfyldt skilsmisse, eller ønsker du blot værktøjer til at navigere i dit nye liv? Så er der gode råd at hente, når Jan Kaa Kristensen holder oplæg om at blive skilt uden at gå i stykker. Gentofte Hovedbibliotek.: Åben konfliktrådgivning. Et gratis tilbud til dig, som står i en konflikt, du har svært ved at se dig ud af. De professionelle, frivillige rådgivere tilbyder gratis og anonym støtte til at klare konflikter. Tidsbestilling er nødvendig. Gentofte Hovedbibliotek.: Få inspiration til forårets læsning: Garderhøjfortet inviterer til bogcafé inden for temaet Krig og fred sammen med Gentofte Bibliotekerne - med en afslutningsvis varm kop suppe fra fortets brændekomfur. Garderhøjfortet.: BalletBio: Tornerose. Brødrene Grimms klassiske fortælling om Tornerose vises som ballet og livestreames fra det berømte Bolchoi Teater i Moskva. Forestillingen varer ca. 3 timer inklusiv 20 minutters pause. Gentofte Kino.

Fredag 17. januar

Kl. 11-12: Film: 'I skyggen af Asta Nielsen'. Forfatter og billedkunstner Eva Tind afsøger i denne dokumentar fra 2016 de spor, Asta Nielsen har efterladt sig i billeder, ord og i de rum, hvor hun levede. Ordrup Bibliotek.





Kl. 14-16: Forfattere om fredagen. En eftermiddag med højtlæsning og snak om udvalgte forfattere. Vangede Bibliotek. : Film: 'I skyggen af Asta Nielsen'. Forfatter og billedkunstner Eva Tind afsøger i denne dokumentar fra 2016 de spor, Asta Nielsen har efterladt sig i billeder, ord og i de rum, hvor hun levede. Ordrup Bibliotek.: Forfattere om fredagen. En eftermiddag med højtlæsning og snak om udvalgte forfattere. Vangede Bibliotek.

Lørdag 18. januar

Kl. 10.30-13: Fars Legestue. Skal ungerne have lidt mere plads at boltre sig på? I kan hive springbræt, madrasser og ringe frem og bygge jeres egen aktivitetsbane. Ordrup Bibliotek.





Kl. 11-13: Film: Moderne stumfilm i gamle klæder. Det er Oscar-tid igen, og derfor kigger Ordrup Bibliotek på, hvad der skete, da Hollywood gik fra sort-hvide stumfilm til den syngende, regnbuefarvede filmindustri. Se, hvilken film biblioteket spiller denne dag på genbib.dk. Ordrup Bibliotek.





Kl. 13: Nytårsgalla med Lyngby-Taarbæk Brass Band. Der er lagt i ovnen til en festlig nytårsgalla med klassisk nytårsmusik og store solonumre af blandt andre Puccini, Franz Lehár og Leonard Bernstein. Årets sangsolist er sopranen Helle Gössler Christensen. Bellevue Teatret.





Kl. 13-15: Gode brugte ting og møbler kan indleveres til brug for nye flygtninge i kommunen i Startbiksen, der ligger i kælderen i Det Grå Pakhus overfor Håndarbejdsværkstedet på Teglgårdsvej 21 A. Frivillige fra Netværkshuset og Venligboerne byder velkommen, tager imod ting og udleverer til flygtninge. : Fars Legestue. Skal ungerne have lidt mere plads at boltre sig på? I kan hive springbræt, madrasser og ringe frem og bygge jeres egen aktivitetsbane. Ordrup Bibliotek.: Film: Moderne stumfilm i gamle klæder. Det er Oscar-tid igen, og derfor kigger Ordrup Bibliotek på, hvad der skete, da Hollywood gik fra sort-hvide stumfilm til den syngende, regnbuefarvede filmindustri. Se, hvilken film biblioteket spiller denne dag på genbib.dk. Ordrup Bibliotek.: Nytårsgalla med Lyngby-Taarbæk Brass Band. Der er lagt i ovnen til en festlig nytårsgalla med klassisk nytårsmusik og store solonumre af blandt andre Puccini, Franz Lehár og Leonard Bernstein. Årets sangsolist er sopranen Helle Gössler Christensen. Bellevue Teatret.: Gode brugte ting og møbler kan indleveres til brug for nye flygtninge i kommunen i Startbiksen, der ligger i kælderen i Det Grå Pakhus overfor Håndarbejdsværkstedet på Teglgårdsvej 21 A. Frivillige fra Netværkshuset og Venligboerne byder velkommen, tager imod ting og udleverer til flygtninge.

Søndag 19. januar

Kl. 10: Se opera i biffen – Aida. Verdis mesterlige opera er historien om kærlighedens forhold i et ubarmhjertigt og totalitært samfund. Gentofte Kino.





Kl. 15: Gentofte Jazzklub inviterer til koncert med Sophisticated Ladies. Komponisterne og arrangørerne Marie Louise Schmidt (piano), Helle Marstrand (bas) og Benita Haastrup (trommer) skaber en stemningsfuld og varm atmosfære – denne aften i godt selskab med Christina Dahl på saxofon. Byens Hus, Hellerupvej 22-26.





Kl. 15: Nytårskoncert. Hovedstadsregionens Ungdomssymfoniorkester DUSIKA byder igen i år det nye år velkommen med en festlig og sprudlende nytårskoncert med klassikere fra bl.a. Beethoven, Tjajkovskij og Rossini. Gentofte Rådhus. : Se opera i biffen – Aida. Verdis mesterlige opera er historien om kærlighedens forhold i et ubarmhjertigt og totalitært samfund. Gentofte Kino.: Gentofte Jazzklub inviterer til koncert med Sophisticated Ladies. Komponisterne og arrangørerne Marie Louise Schmidt (piano), Helle Marstrand (bas) og Benita Haastrup (trommer) skaber en stemningsfuld og varm atmosfære – denne aften i godt selskab med Christina Dahl på saxofon. Byens Hus, Hellerupvej 22-26.: Nytårskoncert. Hovedstadsregionens Ungdomssymfoniorkester DUSIKA byder igen i år det nye år velkommen med en festlig og sprudlende nytårskoncert med klassikere fra bl.a. Beethoven, Tjajkovskij og Rossini. Gentofte Rådhus.

Mandag 20. januar

Kl. 11-13: Quilting for alle. Hver mandag formiddag mødes deltagerne og quilter sammen. De arbejder side om side på egne projekter, og der er rigelig med inspiration at hente. Jægersborg Bibliotek.





Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 16-17.30: Spansk salon. ¡Hablemos español! Ordrup Bibliotek.





Kl. 16-18: Mandagscafé i Messiaskirkens café for mennesker, der lider af demens og deres pårørende. Tilmelding på tlf. 4014 9908 eller på mailen





Kl. 16.30-18: Problemer med hørelsen? Høreforeningens lokalafdeling i

Gentofte tilbyder individuel, anonym vejledning om hørebesvær. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 17-18.30: Mikkel Frey Damgaard interviewes om sin roman ’Sørgekåben’. Da Mikkel var otte år, tog hans far sit eget liv. Han fortæller historien om fædre, sønner, identitet og familiehemmeligheder i flere generationer. Gentofte Hovedbibliotek. : Quilting for alle. Hver mandag formiddag mødes deltagerne og quilter sammen. De arbejder side om side på egne projekter, og der er rigelig med inspiration at hente. Jægersborg Bibliotek.: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentofte Hovedbibliotek.: Spansk salon. ¡Hablemos español! Ordrup Bibliotek.: Mandagscafé i Messiaskirkens café for mennesker, der lider af demens og deres pårørende. Tilmelding på tlf. 4014 9908 eller på mailen laustgadegaard@gmail.com . Caféen er et samarbejde mellem Alzheimerforeningen og Gentoftes provsti.: Problemer med hørelsen? Høreforeningens lokalafdeling iGentofte tilbyder individuel, anonym vejledning om hørebesvær. Gentofte Hovedbibliotek.: Mikkel Frey Damgaard interviewes om sin roman ’Sørgekåben’. Da Mikkel var otte år, tog hans far sit eget liv. Han fortæller historien om fædre, sønner, identitet og familiehemmeligheder i flere generationer. Gentofte Hovedbibliotek.

Tirsdag 21. januar

Kl. 16.30-17.30: Italiensk salon. Benvenuti, qui si parla solo italiano! Gentoftegade Bibliotek.





Kl. 17-19: Benny Andersen i ord, kor og toner. Koncertforeningens Kor under ledelse af Steen Lindholm inviterer til koncert, hvor der synges udvalgte sange af den folkekære digter, Benny Andersen, der voksede op i lokalområdet og kunne have fejret sin 90 års fødselsdag i 2019. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 18-19: English Café. Vil du gerne forbedre dit engelske? Gentofte Hovedbibliotek : Italiensk salon. Benvenuti, qui si parla solo italiano! Gentoftegade Bibliotek.: Benny Andersen i ord, kor og toner. Koncertforeningens Kor under ledelse af Steen Lindholm inviterer til koncert, hvor der synges udvalgte sange af den folkekære digter, Benny Andersen, der voksede op i lokalområdet og kunne have fejret sin 90 års fødselsdag i 2019. Gentofte Hovedbibliotek.: English Café. Vil du gerne forbedre dit engelske? Gentofte Hovedbibliotek

Onsdag 22. januar

Kl. 10: Babysalmesang i Dyssegårdskirken. For babyer på 2½ til 12 måneder. Tilmelding til Julie Wolf Seidelin på tlf. 2014 5716 eller





Kl. 12: Filmen 'The Favourite' vises i Gentofte Kino for Charlotteklubbens medlemmer. Man kan tage en bekendt med, gæstebillet kan købes ved indgangen fra kl. 11.





Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Dyssegård Bibliotek.





Kl. 15-17: Smykkevurdering. Få vurderet dine smykker gratis af to smykkeeksperter fra Auktionshuset Lauritz.com. Ordrup Bibliotek.





Kl. 16-17.30: Fransk salon. Aimez-vous le français? Ordrup Bibliotek.





Kl. 16.30: Sjov med ord: Onsdagsspilopper (fra 3 år). Hver onsdag tilbyder børnebibliotekaren nye ordspilopper, der stimulerer dit barns sprog. Sammen skal deltagerne lege og dele gode tricks til sprogstimulering i hverdagen. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 17-18.30: Aldrig mere: Fascineret af nazismen – fra Frikorps Danmark til landsforræderi. Historiker Jens-Christian Hansen ser tilbage på nazismens indflydelse i Danmark før og under besættelsen, hvor helt almindelige danskere blev radikaliseret. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 17-19: 'Tænksom To-retters' i Messiaskirken for børn og forældre. Deltagerne begynder i kirken ved lysgloben, og denne gang spørger de: 'Hvad er en god ven'? Efterfølgende spiser de en to-retters menu sammen i menighedshuset. Pris 50 kr. for voksne. Tilmelding på tlf. 3962 5202 inden 21. januar kl. 14.





Kl. 18: 'Mellem himmel og bord' i Hellerup Kirke. Aftengudstjeneste og middag. Tilmelding til spisning til kirkekontoret senest tirsdag den 21. januar kl. 13, pris pr. person kr. 50.





Kl. 19: Biografdyssen i Dyssegårdskirken viser 'The Pillow Book' - en erotisk dramafilm fra 1996, skrevet og instrueret af Peter Greenaway. Entré 30 kr., inkl. ost og rødvin.





Kl. 19-19.45: Gratis guidet meditation: Trænger du til at finde din indre ro og få kontakt til forårets energi? Så kom til guidet meditation i De Ni Porte på Hellerupvej 52A





Kl. 19.30: Forældreaften for konfirmandforældre i Jægersborg Kirke. Har du lyst til at følge i dit barns fodspor og få en brush-up fra dengang, du selv gik til præst? Så kom og vær med til en forældreaften. : Babysalmesang i Dyssegårdskirken. For babyer på 2½ til 12 måneder. Tilmelding til Julie Wolf Seidelin på tlf. 2014 5716 eller dyssegaardskirken@live.dk : Filmen 'The Favourite' vises i Gentofte Kino for Charlotteklubbens medlemmer. Man kan tage en bekendt med, gæstebillet kan købes ved indgangen fra kl. 11.: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Dyssegård Bibliotek.: Smykkevurdering. Få vurderet dine smykker gratis af to smykkeeksperter fra Auktionshuset Lauritz.com. Ordrup Bibliotek.: Fransk salon. Aimez-vous le français? Ordrup Bibliotek.: Sjov med ord: Onsdagsspilopper (fra 3 år). Hver onsdag tilbyder børnebibliotekaren nye ordspilopper, der stimulerer dit barns sprog. Sammen skal deltagerne lege og dele gode tricks til sprogstimulering i hverdagen. Gentofte Hovedbibliotek.: Aldrig mere: Fascineret af nazismen – fra Frikorps Danmark til landsforræderi. Historiker Jens-Christian Hansen ser tilbage på nazismens indflydelse i Danmark før og under besættelsen, hvor helt almindelige danskere blev radikaliseret. Gentofte Hovedbibliotek.: 'Tænksom To-retters' i Messiaskirken for børn og forældre. Deltagerne begynder i kirken ved lysgloben, og denne gang spørger de: 'Hvad er en god ven'? Efterfølgende spiser de en to-retters menu sammen i menighedshuset. Pris 50 kr. for voksne. Tilmelding på tlf. 3962 5202 inden 21. januar kl. 14.: 'Mellem himmel og bord' i Hellerup Kirke. Aftengudstjeneste og middag. Tilmelding til spisning til kirkekontoret senest tirsdag den 21. januar kl. 13, pris pr. person kr. 50.: Biografdyssen i Dyssegårdskirken viser 'The Pillow Book' - en erotisk dramafilm fra 1996, skrevet og instrueret af Peter Greenaway. Entré 30 kr., inkl. ost og rødvin.: Gratis guidet meditation: Trænger du til at finde din indre ro og få kontakt til forårets energi? Så kom til guidet meditation i De Ni Porte på Hellerupvej 52A: Forældreaften for konfirmandforældre i Jægersborg Kirke. Har du lyst til at følge i dit barns fodspor og få en brush-up fra dengang, du selv gik til præst? Så kom og vær med til en forældreaften.

Torsdag 23. januar

Kl. 10: Sjov med ord: Ka’kypso hoppe? Michael Milo Jørgensen spiller rytmiske børnesange med rock, calypso og bossa nova. Børn og voksne leger med klap, hop og sang – og spiller med på forskellige instrumenter. Alder: 3-6 år. Vangede Bibliotek.





Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Ordrup Bibliotek.





Kl. 14-17: Strikkecafé. Kom med og strik, uanset om du er erfaren eller nybegynder. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 15-17: Papirsnedkeriet (fra 5 år). Kom forbi bibliotekets kreative værksted for børn, hvor deltagerne denne torsdag laver snemandslanterne sammen med værkstedfører og scenograf, Stine Worm Sørensen. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 16.30-18: Strikkeklub. Kom med og strik, uanset om du er erfaren eller nybegynder. Vangede Bibliotek.





Kl. 17-18: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join us at the library for Danish Café. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 19-21: Vangedehistorier: Ib Tardini. Ib Tardini fortæller om sin lange filmkarriere med mere end 150 fiktionsfilm i bagagen, et tæt samarbejde med Peter Aalbæk Jensen og sit forhold til Vangede. Tardini har produceret film som 'Italiensk for begyndere', 'Forbrydelser', 'Små ulykker', 'Bænken', 'Arven' og 'Drabet'. Vangede Bibliotek. : Sjov med ord: Ka’kypso hoppe? Michael Milo Jørgensen spiller rytmiske børnesange med rock, calypso og bossa nova. Børn og voksne leger med klap, hop og sang – og spiller med på forskellige instrumenter. Alder: 3-6 år. Vangede Bibliotek.: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Ordrup Bibliotek.: Strikkecafé. Kom med og strik, uanset om du er erfaren eller nybegynder. Gentofte Hovedbibliotek.: Papirsnedkeriet (fra 5 år). Kom forbi bibliotekets kreative værksted for børn, hvor deltagerne denne torsdag laver snemandslanterne sammen med værkstedfører og scenograf, Stine Worm Sørensen. Gentofte Hovedbibliotek.: Strikkeklub. Kom med og strik, uanset om du er erfaren eller nybegynder. Vangede Bibliotek.: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join us at the library for Danish Café. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.: Vangedehistorier: Ib Tardini. Ib Tardini fortæller om sin lange filmkarriere med mere end 150 fiktionsfilm i bagagen, et tæt samarbejde med Peter Aalbæk Jensen og sit forhold til Vangede. Tardini har produceret film som 'Italiensk for begyndere', 'Forbrydelser', 'Små ulykker', 'Bænken', 'Arven' og 'Drabet'. Vangede Bibliotek.