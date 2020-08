Kulturen rejser sig som Fugl Fønix af coronaasken

Det hele foregår naturligvis i coronaens skygge - med alle de retningslinjer, det indebærer - men der er atter mulighed for at møde aktuelle forfatttere, få perspektiv på vigtige begivenheder og ny viden, og der er ikke mindst masser af muligheder for nye oplevelser med familie og venner. Villabyerne giver dig her et overblik over de vigtigste nedslagspunkter.

"Vi er meget bevidste om, at vi har et stort ansvar for, at alle føler sig trygge på bibliotekerne. Vi har fokus på, at det skal være enkelt for alle at vise de hensyn, vi skal vise hinanden i denne tid. Vi klarer det kun i fællesskab - bibliotekernes medarbejdere, brugere, publikum, forfattere, musikere og alle, der kommer i vores huse. Når vi præsenterer vores sæsonprogram for efteråret, så kan man samtidig sige, at vi har haft foråret til at vænne os til situationen. Vi indleder sæsonen med de retningslinjer, der gælder lige nu. Og vi kan hurtigt tilpasse aktiviteterne, f.eks. skifte lokaler eller indrette os anderledes og arbejde med digitale muligheder, hvis det skulle blive nødvendigt. Men vi glæder os over igen at kunne mødes i vores biblioteker," siger Thomas Angermann, leder af Gentofte Bibliotekerne.