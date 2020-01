Se billedserie Uffe Lorenzen spiller til Kultur & Festdage på Gentofte Hovedbibliotek. Foto: Zarko

Kulturen blomstrer efterhånden som solen titter frem

Gentofte Bibliotekerne har gjort forårsbuffeten klar, og der er som vanligt noget for enhver gane. Villabyerne bringer her et overblik over forårets kulturelle aktiviteter på byens biblioteker

Villabyerne - 17. januar 2020

Advarsel: Du er i overhængende fare for at blive klogere eller inspireret, hvis du nærmer dig et af Gentoftes biblioteker i løbet af foråret. Der er nemlig masser af viden og udsyn, fællesskab og fordybelse linet op i de kulturhuse, vi tidligere 'kun' forbandt med bøger. Gentofte Bibliotekernes kulturprogram for foråret har forladt trykkeriet, og Villabyerne bringer traditionen tro en slags overordnet guide til de oplevelser, der venter på Hovedbiblioteket og de fem bydelsbiblioteker.

Forfattermøder på Hovedbiblioteket På Gentofte Hovedbibliotek kan du møde en bred vifte af aktuelle og eviggyldige forfattere. Til Gentofte Bogmesse i marts får biblioteket besøg af Peter Øvig, Sara Omar, Thomas Korsgaard, Lis Sørensen, Knud Romer, Kristian Bang Foss, Roald Als og Mogens Lykketoft, Malene Lei Raben, Amalie Langballe og Ole Sønnichsen. En af de helt funklende forfatterstjerner er i kikkerten til Nobelprisseminaret, der denne sæson omhandler forfatter, litteraturforsker og popkulturelt ikon, Toni Morrison. Det er allerede i februar. Som noget nyt har biblioteket søsat en ny arrangementsform, hvor du på én aften kan møde en hel række forfattere, der holder korte inspirationsoplæg. I april kommer Mich Vraa, Leif Davidsen og Rakel Haslund-Gjerrild og fortæller om deres værker og forfatterskaber. Krimierne har deres helt egen aften sidst i marts, nemlig 'Mord på biblioteket', hvor der varmes op til Krimimessen i Horsens med forfatterne Thomas Rydahl, Michael Teschl, Sara Blædel og svenske Emelie Schepp.

Når musikken spiller Til Kultur & Festdage i juni kan du opleve en koncert med Uffe Lorenzen, der er kendt som den karismatiske forsanger og frontfigur i Spids Nøgenhat og Baby Woodrose. Inden koncerten griller 'Café Smager af mere' på græsplænen bag biblioteket. Koncertforeningens kor under ledelse af Steen Lindholm synger udvalgte sange af Benny Andersen her i januar. I løbet af aftenen inviterer koret alle til at synge med på et par fællessange, selvfølgelig af Benny Andersen. Beatklubben viser film om Iggy Pop and The Stooges og sætter også The Doors på det store lærred i Øregårdssalen. Gentofte Jazzklub viser filmene 'Jagten på Coltrane' og 'Thelonious Monk', og Klub Klassisk sætter fokus på Arvo Pärts og 'De moderne danskere' som Per Nørgård, Niels Viggo Bentzon, Ole Buck, Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Hans Abrahamsen. Sidst, men ikke mindst, lægger en dødstung tåge sig over biblioteket, når to af de klammeste navne på den københavnske dødsmetalscene, Undergang og CHAOTIAN, slår sig løs på biblioteket til arrangementet Extremely Rotten Death Metal vol. 6. Det går ned sidst i marts.

Kærlighed, sorg og genforening Judy Gammelgaard, der er dr. phil., lektor emeritus og psykoanalytiker, fortæller om kærlighedens og begærets to veje, som de er skildret i Marcel Prousts roman 'På sporet af den tabte tid'. Hun gæster Hovedbiblioteket i marts. I bogen 'Sørgekåben' går Mikkel Frey Damgaard systematisk og journalistisk til værks i sin undersøgelse af omstændighederne omkring sin fars selvmord. Stykke for stykke lærer han sin far, hans ophav, traumer og hemmeligheder at kende. Et familiemønster, som rækker længere tilbage end faren, begynder at tegne sig, og det fortæller en større historie om fædre, sønner, identitet og familiehemmeligheder i flere generationer. Mød Mikkel Frey Damgaard i januar. Jens-Christian Hansen, der er ph.d. i historie og museumsinspektør, fortæller om Aage Mariegaard fra Tømmerby ved Brønderslev, der blev SS-soldat og senere medlem af 'Petergruppen', hvor han medvirkede til at myrde Brønderslevs dyrlæge og dennes assistent. Foredraget problematiserer de mekanismer, der radikaliserede Mariegaard, som til sidst blev henrettet som landsforræder. Historiker René Karpantschof fortæller i et foredrag om Genforeningen i 1920. Den satte punktum for årtiers national strid, da man simpelthen delte Slesvig midtover langs nutidens dansk-tyske grænse. Foredraget giver indblik i en række sønderjyske tragedier med familiebånd og venskaber, der rives brutalt over. Efter foredraget inviterer Lokalhistorisk Arkiv på udstillingsåbning og sønderjysk kaffebord – det er i juni, under Kultur & Festdage.

Film, der bevæger Den 95-årige franskfødte Auschwitz-overlever Arlette Andersen er vidne til et af de mørkeste kapitler i verdenshistorien - et ansigt på historien om Holocaust. Instruktøren Thomas Kvist Christiansen indleder sin film 'Arlette - en historie vi aldrig må glemme' med et foredrag om Arlette Andersen, som du kan opleve i februar. Hirokazu Kore-eda er Japans største nulevende filminstruktør. 'Nobody Knows' fra 2004 handler om en børneflok på fire, som bliver efterladt af deres mor i en lejlighed i Tokyo. I stedet for at fokusere på det rædselsvækkende ved situationen, portrætterer Kore-eda deres ukuelighed og fundamentale godhed. En god film i marts.

Jægersborg: Austen og Nigeria Er Jane Austen stadig relevant i dag? Kan hendes tekster om det pænere engelske borgerskab i 1700- og 1800-tallet stadig fungere som et spejl på samfundet anno 2020? Døm selv, når Jægersborg Bibliotek i løbet af en række arrangementer sætter fokus på Jane Austen. Du kan deltage i en pop-up læsekreds, blive klogere på tidens dans, mode og sociale spilleregler samt brevskrivningens betydning. Biblioteket viser desuden filmen 'Mansfield Park' og byder velkommen til Duo Suonante, der spiller musik fra første halvdel af 1800-tallet. Med foredrag og filmvisning retter biblioteket også fokus på Nigeria, der siden 1999 har været et demokratisk land, der kigger mod den vestlige verden for inspiration. Hør om landets filmindustri, Nollywood, samt de mange forfattere fra Nigeria, der i de seneste årtier har vundet stor respekt fra omverdenen. Jægersborg Bibliotek byder også på foredrag med Maria Helleberg, der fortæller om slægtsromanerne 'Kvinderne fra Thy' og 'Søstrene fra Thy'. Hør om motivationen bag og arbejdet med bøgerne om hendes egen slægt. Du kan også fange en broderiworkshop, vandreture og et foredrag om OL i Tokyo.

Vangede: Foredrag, swing og fællessang Den nye arrangementsrække 'Vangedehistorier' på Vangede Bibliotek lægger ud med tre aktuelle foredrag. Du kan møde filmproducer Ib Tardini, Vangede-forfatter Lisbeth Nebelong, der fortæller om 'Færø Blues Trilogien', samt Marie Brixtofte, der i 2019 udgav biografien 'Kun når det regner'. I år er det 75 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske værnemagt. Det markerer biblioteket i februar med fællesspisning og musik fra besættelsestiden, når musikgruppen 'Et letsindigt ord' spiller revysange og swing-numre fra besættelsestidens censurerede Danmark. Også de lokale aktiviteter fylder på Vangede Bibliotek. Deltag i de populære fællessangaftener, kom til quiz, byttemarked eller få dit ugentlige fix af kulturel inspiration til 'Forfattere om fredagen'.

Ordrup: Hollywood i sort-hvid Ordrup Bibliotek zoomer i januar og februar ind på, hvad der skete, da Hollywood gik fra at være i sort-hvid og uden tale, til at blive en syngende, dansende, regnbuefarvet filmindustri. Hvem blev glemt i slipstrømmen af denne omvæltning, og hvem opfattes stadig som legender, f.eks. Harold Lloyd, Buster Keaton og Asta Nielsen. Der er film og foredrag på programmet, og fra den 17. januar til den 14. februar fyldes biblioteket med flotte plakater og plancher, så du kan dykke ned i den fascinerende filmindustri. Marie Diemer Bille fra podcasten 'Efter Bogen' interviewer sanger og skuespiller Stig Rossen om hans store kærlighed til Victor Hugos 'Les Miserables'. Vær med, når biblioteket inviterer til Byttedag i Frøbiblioteket, Smykkevurdering, lanciers og Byttemarked. Og til en faglitterær café, hvor journalist Line Vaaben, der har skrevet 'Fortællingernes tid', gør publikum klogere på tidens nybrud inden for det faglitterære område. Musikken klinger, når jazzpianisten Niels Andersson sætter to af sine gamle musikkolleger, Borgwardt og Marstrand, i stævne til en eftermiddag med swingende jazz fra den amerikanske songbook. Du kan desuden opleve den danske trio Bahia, der spiller glad og sanselig brasiliansk musik.

Gentoftegade: New Jungle og kælderfilm New Jungle Orchestra har spillet mere end 2.500 koncerter i mere end 60 lande – fra Damaskus i Syrien til Carnegie Hall i New York. De har spillet for Nelson Mandela, den japanske kejser, Kofi Annan og alverdens FN-ambassadører - og i juni slår de tonen an på Gentoftegade Bibliotek. Biblioteket viser også udstillingen 'Det Åbne Værk', der tager udgangspunkt i Karen Fastrups roste roman 'Hungerhjerte'. Du kan møde Karen Fastrup og høre om bogen, der er en autobiografisk fortælling om at leve med en psykisk lidelse. De stærke dokumentarfilm, der vises til Lørdags.dok, er dette forår 'Cold case Hammarskjöld', 'Jagten på lykken', 'Løb som en pige', 'Western arabs', 'Genopdagelsen', 'Fædre & sønner', 'Tømmerflåden', 'Hjertelandet', 'Q's barbershop' og 'Kirsebæreventyret'.





Den første onsdag i hver måned blænder Kultkælderen op for klassiske film med gys, splat og gru.

Dyssegård: Lyden af skyer, nydelse og Blixen Digteren Pia Tafdrup mener, at det er sansningen, der binder os sammen som mennesker, og hun har derfor sat sig for at skrive en bog om hver af de fem sanser. I 2014 udkom 'Smagen af stål', i 2016 'Lugten af sne', i 2018 'Synet af lys', og tidligt i foråret 2020 udkommer den fjerde bog, 'Lyden af skyer'. Hun fortæller om bøgerne på Dyssegård Bibliotek i marts. Du kan også glæde dig til en hyggelig og intim koncert med jazzvokalisten Mette Juul solo på guitar og sang. Det er i april. Mette Juul er en af de vokale førstedamer i dansk jazz lige nu. Med personlighed, nerve og varme fortolker hun både egne sange og numre fra den store amerikanske og brasilianske sangskat. Med udgangspunkt i bogen 'Nydelse' tager filosof Rasmus Ugilt pulsen på nydelsen og forklarer, hvorfor den er så vigtig for os. Vær også med, når Vibeke Mørdrup fortæller om hvilken oplevelse, det er at vandre Caminoen. Det er en anden form for vandring, når operaekspert Henrik Engelbrecht tager sit publikum med på en levende og underholdende tur tilbage til Danmarks og Europas operaverden af i går ved hjælp af H. C. Andersens egne dagbøger, rejsebreve og operatekster. I april viser biblioteket filmen 'Bag Blixens maske' fra 2011, der handler om forfatterindens venskab med djævlen. Inden filmen læser bibliotekar Helen Jagd Christensen højt af den sanselige fortælling 'Babettes gæstebud'.





Alle de specifikke datoer og tidspunkter for arrangementerne kan findes på genbib.dk og i det trykte program ’Oplev’, som du kan hente på de seks biblioteker. På genbib.dk finder du også al praktisk info om billetkøb, tilmelding og meget mere.