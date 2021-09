Kommunens foreløbige tegninger viser, at kommunen påtænker at bygge på hele græsplænen ved det eksisterende 50 meterbassin - dvs. helt ud til Adolphsvej og helt op til naboskel. Udover 25 m bassin og træningsbassin skal der være omklædningsfaciliteter og kontorer.

Send til din ven. X Artiklen: Kritik af planerne for Kildeskovshallen: Det er som at bygge en halv fodboldbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik af planerne for Kildeskovshallen: Det er som at bygge en halv fodboldbane

120 mio. kr. for et 25 meter bassin, et varmtvandsbassin og klubfaciliteter i Kildeskovshallen imponerer ikke borgerne. Tværtimod stiller de sig kritisk over for både placering og pris

Villabyerne - 08. september 2021 kl. 11:15 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Kapaciteten i Kildeskovshallen er i dag spændt til bristepunktet. Der er ofte kø til bassinerne og ventelister til svømmehold. Derfor skulle man tro, at de 120 mio. kr. til et nyt 25 meter bassin, et varmtvandsbassin og nye klubfaciliteter blev taget imod med glæde.

Tværtimod har flere borgere i Gentofte Kommune stillet sig undrende over for både placering og pris.

En af dem er Tania Al-Zagheer Sass, som er nabo til Kildeskovshallen. Hun er administrator af en ny Facebook-gruppe 'Ny svømmehal i Gentofte', hvor medlemmerne diskuterer planerne for Kildeskovshallen. Søndag den 5. september havde hun sammen med andre naboer inviteret Gentofte-borgere og politiske partier til et debatmøde om planerne for udvidelsen af svømmehallen.

Sammen med sin familie er Tania Al-Zagheer Sass selv flittig bruger af hallen, hvor de som medlemmer svømmer mange gange om ugen.

"Vi ved fra egen erfaring, at der er behov for mere vandtid i kommunen, men vi forstår ikke, hvorfor man bygger et 25 meter bassin og et varmtvandsbassin. Det er ligesom at bygge en halv fodboldbane. Som brugere ved vi, at det primært er 50 meter bassinet, som der er mest kamp om. Fra vi læste om de kommende planer, har vi prøvet at komme i dialog med Gentofte Kommune. Min mand forsøgte at komme med i opgaveudvalget både mundtligt og med en ansøgning, men blev ikke invitereret med. Vi har også henvendt os til borgmester Michael Fenger før sommerferien, som henviste os til, at vi ville blive orienteret til oktober. Hele projektet har kørt meget lukket," siger hun.

Tania Al-Zagheer Sass undrer sig især over, hvorfor kommunen ønsker at bygge et så stort og meget risikabelt projekt i en fredet bygning, som kun øger omkostningerne.

Sagen kort I september 2018 vedtog kommunalbestyrelsen at sætte opførelsen af en ny svømmehal til 150 mio. kr. ved Kildeskovshallen på budgettet med bl.a. et 50-meter bassin og to varmtvandsbassin.

Marts 2019 stak Slots- og Kulturstyrelsen en kæp i hjulet ved at lægge op til en total fredning af hele matriklen med alle bygninger, men lod en dør stå på klem.

Gentofte Kommune klagede over afgørelsen og fremlagde efterfølgende to bud på en alternativ placering af den nye svømmehal for Det Særlige Byggesyn.

13. maj 2020 kunne Villabyerne skrive, at Det Særlige Byggesyn forholdt sig mere positivt til forslaget, men at opførelsen nu måtte reduceres til et 25-meter bassin, ét varmtvandsbassin og klubfaciliteter til en ny pris på 120 mio. kr.

Et opgaveudvalg har herefter sammen med repræsentanter fra Kildeskovshallen hjulpet med anbefalinger til indretning af de nye faciliteter. "Bygningen skal graves dybt ned, og der er en stor risiko for, at projektet bliver betydeligt dyrere. Ikke mindst med risikoen for skaderne på de mange omkringliggende huse, kan det løbe op. For 120 mio. kr. vil Gentoftes borgere kunne få meget mere svømmehal for pengene, hvis de byggede en helt ny. Jeg mangler at høre nogle tunge argumenter for, hvorfor det her er den eneste løsning," siger hun og peger på Gentofte Sportspark som en mulig placering.

"Politikerne står lige nu over for et grundlæggende valg. Vil de holde fast i en halv løsning med et 25 meter bassin, som ikke er fremtidssikret? Eller vil de tænke visionært og etablere et 50 meter konkurrencebassin, hvor elitesvømmerne, skolerne og andre har mulighed for at være? For os som skatteydere og brugere af svømmehallen er der ikke tvivl om, at et 50 meter konkurrencebassin er den eneste rigtige løsning. Og politikerne bør iværksætte en reel undersøgelse af de muligheder," siger Tania Al-Zagheer Sass, som ikke står alene med sin undren over politikernes beslutning.

Tænk mere visionært Jørn og Anita Mayntzhusen er naboer til Kildeskovshallen og var sammen med 30 andre borgere med til debatmødet søndag aften.

"Vi er medlemmer af en triatlon klub, hvor jeg selv har forhandlet vandtid med Kildeskovshallen, så jeg ved, at vandtid er en mangelvare. Så vi er fortaler for flere baner, men vi ville gerne vide mere om projektet. I vores ører lyder 120 mio. kr. for et 25 meter bassin og et varmtvandsbassin som en meget dyr, halv løsning. I andre kommuner har man kunnet bygget 50 meter bassiner for halvdelen af det budget. Jeg savner, at kommunen tænker mere visionært og anlægger svømmehallen et andet sted med plads til 50 meter bassin og tilskuerpladser, så vi kan afholde nogle internationale stævner," siger Anita Mayntzhusen.

Hendes mand Jørn Mayntzhusen peger ligesom Tania Al-Zagher Sasshar på Gentofte Sportspark som en oplagt placering med større arealer til placering og omklædningsfaciliteter.

"At bygge en svømmehal der, vil også glæde borgerne i Vangede og Dyssegård, som i dag tager til Gladsaxe Kommune for at svømme. Vores oplevelse er, at kommunen har taget en beslutning uden at have undersøgt alle muligheder først," siger han.

Ægteparret fortæller, at de også har en egoistisk interesse i at flytte projektet.

"Da man sidst byggede 50 meter bassinet i Kildeskovshallen tilbage i 2001, sænkede man grundvandet, men fordi vi bor på mosegrund, fik stort set samtlige huse store sætningsskader. Efterfølgende var der langvarige diskussioner med kommunen vedrørende erstatning. Her er vi selvfølgelig bekymret for, hvilken konsekvens, det får at sænke grundvandet igen. Gentofte Kommune hamrede for nylig beton i jorden nede ved hallen, og her fik en nabos nye tilbygning til 2,5 mio. kr. en sætningsskade. Vi undrer os over, at vi som naboer endnu ikke har hørt noget officielt fra kommunen i forhold til byggeriet. Hvor er vi i processen? Er løbet kørt? Det har været en meget ugennemsigtig proces med forvaltningen af et så stort beløb af skatteborgernes penge," siger Jørn Mayntzhusen.