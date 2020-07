Kristine Kryger vil have mangfoldighed i den politiske repræsentation - for eksempel i forsyningsselskaberne, som er centrale spillere i den grønne omstilling. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kristine Kryger (R): Lad os få flere kvinder ind i forsyningsselskabernes bestyrelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kristine Kryger (R): Lad os få flere kvinder ind i forsyningsselskabernes bestyrelser

Der mangler mangfoldighed i kommunernes forsyningsselskaber, og det er noget, vi bør tale om her i Gentofte, mener Radikale Venstres Kristine Kryger, der som kommunalpolitiker fik tredjeflest personlige stemmer ved seneste kommunalvalg

Villabyerne - 24. juli 2020 kl. 11:21 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kristine Kryger lægger ikke skjul på, at hun selv har ambitioner om at komme til at sidde i bestyrelsen for et af de vigtige drifts- og forsyningselskaber, Gentofte Kommune er en del af:

"Det er der fremtidens grønne omstilling finder sted, så det er naturligt for mig som miljøbevidst politiker at søge indflydelse i disse selskaber," fortæller hun over en kop kaffe på Gentoftegade inden sommerferien for alvor sætter ind.

"Efter to år som kommunalpolitiker er én af de ting, der gør størst indtryk, hvor meget man faktisk kan rykke på den grønne dagsorden, hvis man har ambitioner om det og tænker nyt og kreativt."

Et kvindeligt blik Og ser man bort fra det faglige engagement i, hvordan vi for eksempel tackler vores spildevand, så søger Kristine også indflydelse her, fordi hun har et perspektiv, der ser ud til at mangle:

I vandselskabet Novafos' bestyrelse sidder der eksempelvis pt. 16 mænd og 1 kvinde, og bestyrelsesmedlemmerne er alle over 50 år.

"Kommunerne sender deres borgmestre til bestyrelsen, og resultatet er en temmelig homogen gruppe, der ikke ligefrem kan siges at være repræsentativ for borgerne. Og det bliver vi nødt til at tale om," mener Kristine Kryger (R):

"Større diversitet giver flere forskellige perspektiver, og det øger sandsynligheden for, at man træffer bedre beslutninger, der ikke er præget af vanetænkning."

Frem i lyset Og vanetænkningen er den grønne omstillings fjende, mener Kristine Kryger:

"Jeg tror desværre, at der går lidt for meget rutine i tingene, og så misser vi chancer for at sætte fart på omstillingen," siger hun og tilføjer, at det vil være godt, hvis flere fik øjnene op for det vigtige arbejde, der foregår i drifts- og forsyningsselskaberne, hvilket større diversitet i ledelsen også kunne skubbe bag på:

"Deres arbejde bør ikke bare komme frem i lyset, når en skandale er under opsejling - som når der importeres skrald til forbrændingsanlæg eller gives tilladelse til udledning af spildevand i havet," ræsonnerer den radikale politiker og fortsætter:

"Tænk, hvis der i bestyrelserne blev stillet spørgsmål til den form for praksis i tide, så det ikke fandt sted. Jeg tror, at mere diversitet i bestyrelserne kunne være med til at få de rigtige spørgsmål på bordet i tide."

Mandestyret forsyning Tilbage ved de indflydelsesrige poster i forsyningsselskaberne har Kristine Krygers partifælle på Christiansborg, Kathrine Olldag, i foråret lavet en optælling af bestyrelsesmedlemmerne i 12 offentlige affalds-, energi- og forsyningsselskaber i Region Sjælland.

Optællingen, som hun har udtalt sig om til Sjællandske Medier i foråret, viser, at der ud af 121 bestyrelsesmedlemmer kun er 17 kvindelige. Kun de otte er politisk valgte, mens resten er medarbejdervalgte.

Kristine Kryger er godt klar over, at debatten om diversitet og mangfoldighed provokerer mange, men den er mere vigtig nu end nogensinde. Det handler ikke bare om at give plads til flere kvinder, men også mennesker med handicap og folk med en anden etnisk baggrund, for vores alle sammens skyld:

"Det synes naturligt for mange at rekruttere folk, der ligner dem selv, når de skal finde nye medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer. Men vi skal altså være opmærksomme på, hvad det er vi gør, og hvorfor vi gør det, når vi så at sige forsøger at klone os selv. Måske vi hellere skulle vælge nogle andre typer med andre kvalifikationer for at få dækket de blinde vinkler og derved tage bedre beslutninger," siger Kristine Kryger (R).

FAKTA Der er 16 mænd og 1 kvinde i bestyrelsen for vandforsyningsselskabet Novafos, det er kommunalbestyrelserne i de tilknyttede kommuner der sender en stor del af medlemmerne.

I bestyrelsen i spildevandsrensnings-virksomheden Biofos sidder der 14 mænd og 5 kvinder.

Kilder: Biofos og Novafos' hjemmesider samt artiklen "Radikal folketingsmedlem: Så få er de: Radikal kritiserer antallet af kvinder i offentlige selskaber" fra 7. marts 2020 på sn.dk

Om Kristine Kryger 41 år, daglig leder og seniorrådgiver i Hansen & Ersbøll Agenda, hvor hun arbejder med virksomheders og organisationers engagement i FN's Verdensmål og bæredygtig omstilling. Hun har siden 2017 været medlem af Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse, hvor hun sidder i Økonomiudvalget, Teknik- og miljøudvalget samt Skoleudvalget. Kristine Kryger fik ved sidste valg 1218 personlige stemmer, tredieflest stemmer efter borgmester Hans Toft (K) og viceborgmester Søren Heisel fra Socialdemokratiet.