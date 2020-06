Se billedserie Hornsleth har et godt øje til landskabsmaleren Ulrik Hoff, der i klimaforandringernes tid er blevet rock?n?roll. Foto: Gry Brøndum

Kristian von Hornsleth: I 2020 er Ulrik Hoff avantgarde

Når Gallery Strayfield i Hellerup udstiller Ulrik Hoff-malerier i kølvandet på corona-nedlukningen, har det intet at gøre med nostalgi, siger kurator Kristian von Hornsleth.

Villabyerne - 10. juni 2020 kl. 18:45 Af Gry Brøndum

"Coronaen var skyld i, at vi fremskyndede udstillingen," forklarer Kristian von Hornsleth i galleriet på Strandvejen mandag formiddag: "Og udstillingen her er et klart statement," siger han og slår ud mod malerierne, der står langs væggene i det kridhvide galleri:

"Her er en stemme, der har sagt det samme i årtier, et værk der på mange måder er konstant, mens samfundet rundt om ham, har rykket sig," siger Kristian von Hornsleth og lægger ikke skjul på at Hoff lidt provokerende sagt bliver en slags propaganda for tidens klima- og naturbekymring. Et wake up call kan man næsten sige:

"Mennesket forgår, men naturen består," siger Kristian von Hornslet, der ligesom så mange andre selv har haft trang til at kaste blikket ud mod naturen, da Mette Frederiksen trykkede på den store pauseknap for at undgå spredningen af COVID-19 virussen fra Kina:

"Pludselig kunne vi se himlen over Beijing igen," kommenterer han. Og i det klarsyn kommer den gamle maler fra Charlottenlund Ulrik Hoff ind i galleriet med en helt ny og positiv slagkraft:

Udstilling Udstillingen "Ulrik Hoff - Gud fører min hånd" kan opleves i galleriet fra 11. juni til 11. juli 2020. "Ulrik Hoffs interesse som kunstner er at være i dialog med naturen og Gud. Han har aldrig været interesseret i at være som Asger Jorn eller Per Kirkeby," siger Kristian von Hornsleth med stor entusiasme og lægger ikke skjul på, at Hoffs ydmyge og jordbundne malerstil også udfordrer ham som kunstner til at tænke over sit eget konceptuelle og selvcentrerede værk.

"Han har ikke de store sociale ambitioner. Han vil bare male nogle fede billeder, og det er en god antitese til det der Hornsleth-vanvid", siger den alt andet end gudsfrygtige Kristian von Hornsleth og smiler sit karakteristiske smil:

"Han minder mig om, hvilket usselt menneske jeg er," siger han, mens bilerne summer forbi ude på Strandvejen:

"Denne her udstilling viser, hvordan verden kunne være, hvis ikke vi alle var slaver af overgrebskapitalismen," siger Hornsleth.

Anden generations købere Bysbarnet og maleren Ulrik Hoff er i dag en aldrende herre i kørestol med et langt virke bag sig her i hjemstavnen Gentofte, både som kunstmaler og lærer ved FOF samt sin egen malerskole på Enighedsvej "Urik Hoffs tegne og malerskole".

Hoff blev født i 1938 og uddannet på Kunstakademiet i 1966. Men i modsætning til mange af hans samtidige, der kastede sig over Fluxus-performances og happenings, har Hoffs pensler været travlt beskæftiget med at fange favoritmotivet, nordsjællandske marker og landskaber: Som for eksempel de karakteristiske billeder fra Tibirke med lyseblå himmel, bølgende hvidgule kornmarker og røde valmuer, som har lokket mange lokale købere til det faste Galleri siden start 90'erne, Galleri Knud Grothe på Jægersborg Allé.

Og nu har han altså været i gang igen, Ulrik Hoff, og har produceret imponerende 50 nye malerier på opfordring af kurator i Strayfield Gallery, Kristian von Hornsleth og gallerist Anders Munk Ebbesen, der også øjner en god forretning i udstillingen af de allernyeste værker af den malende veteran, med baggrund i den udbredelse hans værker allerede har i lokalområdet:

"Forældrene har en Hoff, så nu ringer deres børn også og vil have en," siger gallerist Anders Munk med et smil.

Rødt i kanten Mens Kristian von Hornsleth uddeler ordrer om, at fugemassen skal slutte helt tæt omkring de hvide paneler over det ny-malede gulv - maleriernes farver skal jo stå knivskarpt i rummet inden ferniseringen - tager han fat i et lille værk med ordene:

"En anden ting er, at han er en fantastisk håndværker."

Avantgarde Kulturlivets avantgarde defineres traditionelt som de kunstnere, der arbejder radikalt og eksperimenterende i forhold til deres samtid, og som med deres værker udfordrer den givne samfundsnorm for, hvad der er skønt, godt og sandt. Kulturlivets avantgarde defineres traditionelt som de kunstnere, der arbejder radikalt og eksperimenterende i forhold til deres samtid, og som med deres værker udfordrer den givne samfundsnorm for, hvad der er skønt, godt og sandt. Maleriets motiv har et arktisk præg over sig. Men Hornsleth udpeger en rest af rød maling i kanten af billedet, der ligger under den blå himmel med grønlige skyer og solgult ved horisonten over det hvide og skifergrå landskab. Den røde undergrund på lærredskanten bringer en tone af noget varmt ind over det ellers kolde scenarie: "Han ved virkelig, hvad han laver," siger Hornsleth og ser på det lille billede med en kendermine, som var han en form for kunstverdenens Odin med særligt blik for at skue ind i fremtiden.

Maleriet er kun 30 gange 40 centimeter og kan fås for en 5-6.000 kroner, hvis man er interesseret. Hornsleth og galleristen Anders Munk Ebbesen joker lidt om prisen. "Skal den lidt op? Det er et meget stærkt billede."

"Det er rock'n'roll. Lige i øjet nu," siger Hornsleth med begge sine øjne vidt åbne og et meget udtalt budskab om, at kunst jo netop ikke er en mode, der kommer og går på et øjeblik som så meget andet i dag. Men derfor skal kunsten stadig være relevant for sin samtid, og det er Ulrik Hoff lige nu som aldrig før, må man forstå.

Selv fortæller kunstneren i galleriets pressemeddelelse under udstillingens titel "Gud fører min hånd", hvordan billederne ofte er en slags drømmesyn for ham:

"Billederne bliver til inde i mig selv, men ikke på baggrund af stribevis af fotografier. For mig sker der altid det, at fotograferer jeg et antal billeder i naturen, ja så maler jeg netop det, som jeg ikke fik fotograferet," fortæller Ulrik Hoff til galleristerne:

"Ofte er det kun et kort glimt, et hurtigt synsindtryk, som så bliver til selve maleriet."

Spekulationer Kristian von Hornsleth taler om Ulrik Hoffs værker som en form for vinduer ind til vores egne erindringer.

Og måske synet af Hoffs landskaber faktisk kan minde os om et roligt og nærværende blik på naturen, vi engang selv haft haft og måske endda kortvarigt har genoplevet under corona-krisens fartbegrænsende stilstand?

"Jeg tror, han er en undervurderet aktie," siger Hornsleth til sidst. Bliver en Hoff mon en dag mere værd end en Hornsleth? Spørger reporteren med henvisning til fremtidige priser på Hoff og Hornsleth-malerier... Men det er umiddelbart for langt at skue ind i fremtiden mandag formiddag.

Foreløbig er de sidste 50 nye malerier af Ulrik Hoff klar til fernisering torsdag den 11. juni klokken 15:00 i Gallery Strayfield på Strandvejen 149. Udstillingen "Ulrik Hoff - Gud fører min hånd" kan opleves i galleriet fra 11. juni til 11. juli 2020.

