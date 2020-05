Se billedserie Plakaten for Danmarks berielse kan blandt andet ses her ved Tuborgvej. Den har tydelige referencer til en af de mest skattede sange om befrielsen ?En lærke letted (Danmark frit),? som er skrevet af apotekeren fra Kolding Mads Nielsen (1878-1958).

Krigen må vi aldrig glemme

Selvom det ikke er muligt at mødes i Mindelunden den 4. maj om aftenen, så er der andre måder at mindes sammen hver for sig

03. maj 2020

Mandag den 4. maj skulle 75-året for befrielsen have været markeret i Mindelunden i Ryvangen. Nu er arrangementet foreløbigt udskudt på ubestemt tid.

I stedet holdes en lillebitte ceremoni med kun 10 deltagere, der bliver vist på tv.

Og sådan må det være, når det ikke være anderledes.

Under normale omstændigheder er mindehøjtideligheden 4. maj i Mindelunden en travl aften. Her har der de sidste mange år mødt flere tusinder op for at ære mindet om de modstandsfolk som kæmpede for Danmark.

I år var mindehøjtideligheden 4. maj planlagt med ekstra stort program i anledningen af 75-års dagen for Danmarks befrielse. Men sådan bliver det desværre ikke i år på grund af corona pandemien. Mindelunden holder derfor kun åbent fra kl. 10-17.

"Vi forudser at mange vil lægge vejen forbi og opfordrer derfor endnu en gang til at have Sundhedsstyrelsens anbefalinger i mente," siger Anne Wagn, der er Formidlings- og kommunikationsansvarlig

Tænd et lys Gentofteborger og næstformand for Frihedskampens Mindefond, Ida Seehusen håber til gengæld, at mange vil holde traditionen med at sætte lys i vinduerne 4. maj om aftenen i hævd. For det er netop en måde at mindes sammen hver for sig.

"Det er noget man kan i de her coronatider tænde et lys for fremtiden og friheden. Gentofte Rådhus sætter altid lys i vinduerne, og det er meget stemningsfuldt," siger Ida Seehusen.

Plakater med et budskab Til markering af de meget runde, nationale dage: 8O året for Danmarks besættelse 9. april 194O og 75 året for befrielsen 5. maj 1945 har kunstneren Per Arnoldi i samarbejde med Frihedskampens Mindefond udformet to plakater.

I stedet for "OPROP" kaster de truende bombefly om morgenen den 9 april her hagekors ned over Danmark, lige som Dannebrog frit drysser fra frihedssymbolet, den lille jublende lærke, i Johannes Larsens streg og snit, til minde om befrielsen 5 Maj 1945, formentlig til tonerne af: "En lærke letted".

Plakaterne kan ses udvalgte steder på plakatsøjler og busstoppesteder landet over. I Gentofte kan de ses på Tuborgvej ved Rotunden.

"Per Arnoldi er fantastisk dygtig til at fortælle meget med få virkemidler," siger Ida Seehusen.

Frihedskampens Mindefond har tidligere arbejdet sammen med Per Arnoldi om plakater og det er også ham, der er kunstneren bag monumentet "Sortladen hav", der blev rejst i Mindelunden i 2017 for at mindes de omkring 6.000 danske søfolk, der tog del i de allierede troppers kamp under 2. Verdenskrig fra 1939 til 1945 og mistede 2.100 liv.

Om det giver mening at fejere jubilæet på et senere tidspunkt har Frihedskampens Mindefond endnu ikke taget stilling til, men Ida Seehusen fortæller, at der aktuelt er ved at blive bygget en formidlingsbygning i Mindelunden, der skal indvies i løbet af efteråret, så det kan være, at det bliver en lejlighed.