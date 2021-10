80-årige Alice Rasmussen blev ekskluderet af Dansk Handicap Forbund i august i år, da hun efterspurgte bedre badeforhold på forbundets ?Stranden? i Charlottenlund. Illoyalt, mente formandskabet, men hovedbestyrelsen var helt uenig. Foto: Joachim Christensen

Kovending: 80-årige Alice bliver alligevel ikke ekskluderet fra handicapforbund

Det vakte stor opsigt, da formandskabet i Dansk Handicap Forbund i sommer valgte at ekskludere det mangeårige medlem Alice Rasmussen for påstået illoyalitet. Hovedbestyrelsen har nu underkendt eksklusionen, og Alice Rasmussen kan igen komme på forbundets strand, som hun har gjort i årevis

Villabyerne - 06. oktober 2021 kl. 07:04 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Alice Rasmussen kan endelig ånde lettet op. Efter i to måneder at have været ekskluderet fra Dansk Handicap Forbund og forment adgang til forbundets 'Stranden' i Charlottenlund, modtog hun kort før sin 80-års fødselsdag i søndags et brev, der vendte op og ned på tingene.

"Dit medlemskab af Dansk Handicap Forbund er genoprettet, og dit strandkort er aktiveret," stod der helt tørt.

På et nyligt hovedbestyrelsesmøde i Dansk Handicap Forbund var Alice Rasmussens eksklusion eneste punkt på dagsordenen. Og selvom formandskabet holdt fast i, at det mangeårige medlem skulle smides ud af forbundet, så var der ikke den nødvendige opbakning til at stemme det igennem. Det krævede totredjedeles flertal.

Ifølge Villabyernes oplysninger var der tværtimod et stort flertal i hovedbestyrelsen, der gik imod den beslutning, som formandskabet og Forretningsudvalget traf i sommer.

Villabyerne har været i kontakt med en stor del af medlemmerne af hovedbestyrelsen. De fleste ønsker ikke at udtale sig til citat, men det vil Tonny Ploug gerne. Han er glad for hovedbestyrelsens beslutning.

"Dansk Handicap Forbund er en utrolig rummelig organisation, og jeg ville ikke kunne se mig selv i en forening, hvor man ikke må sige og mene, hvad man gerne vil. Nu håber jeg, vi har rettet op på de her ting og kan arbejde videre," siger han.

Han fortæller, at der var en fin stemning på mødet, der foregik virtuelt, og han håber, at man nu kan se fremad.

"Sket er sket, og nu arbejder vi videre, som det har været. Der er ikke noget med, at folk er sure på hinanden. Alle har mulighed for at tale og sige noget. Det har vi altid kunnet i Dansk Handicap Forbund. Vi får den gode dialog frem igen," siger han.

Altid været højt til loftet Sagen startede med, at Alice Rasmussen sammen med to andre medlemmer af Dansk Handicap Forbund efterspurgte bedre badeforhold for handicappede på forbundets strand i Charlottenlund i en artikel i Villabyerne.

Det blev opfattet som illoyalt af hende, med den begrundelse, at hun var medlem af en lokalbestyrelse i forbundet, og kort efter - ja, faktisk inden artiklen var offentliggjort, modtog hun et brev underskrevet af landsformand Susanne Olsen, næstformand Rikke Kastbjerg Pedersen og hovedkasserer Chanette Holst om, at hun nu var ekskluderet og ikke længere kunne komme på 'Stranden'.

For første gang, og efter talrige opkald gennem to måneder fra Villabyerne, vil landsformand i Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen, nu gerne udtale sig om sagen.

Det oplagte spørgsmål har fra start været, hvorfor Alice Rasmussen egentlig skulle ekskluderes, men det ønsker hun ikke at svare på. Det er en personsag, siger hun, og sådan en skal man varetage med dyb respekt.

Hun vil til gengæld gerne fortælle, hvad der skete på hovedbestyrelsesmødet forleden.

"Sagen blev fremlagt, og vi fik en snak om det, og hovedbestyrelsen tog en beslutning ud fra det. Det synes jeg, som demokrat, at det er sådan det skal fungere. Et flertal i hovedbestyrelsen besluttede, at eksklusionen skulle tilbagetrækkes, så det blev den selvfølgelig," siger hun.

Betyder hovedbestyrelsens beslutning, at der nu er højere til loftet i Dansk Handicap Forbund, når der er kritik?

"Der har altid været højt til loftet. Vi får masser af ris og ros på mange forskellige områder, og der er forskellige synspunkter, så jeg synes, der er højt til loftet."

Hvad tænker du om, at hovedbestyrelsen var uenig i din og formandsskabets beslutning om at ekskludere Alice Rasmussen?

"Det er derfor, der er flere øjne på sådan en sag. Man kan altid blive hørt."

Hørte I også Alice Rasmussen, inden I ekskluderede hende?

"Der var nogen, der havde kontakt med hende. Jeg var selv på ferie, som du er bekendt med, men det er klart, at når man træffer sådan nogle alvorlige ting, så bliver jeg også draget ind i det."

Men hvorfor skriver du som formand under på et brev om at ekskludere Alice Rasmussen, hvis du har været på ferie og ikke er inde i sagen?

"Selvfølgelig fik jeg forelagt sagen. Men der er jo ikke enevælde i Dansk Handicap Forbund. Vi er flere, der kan gøre tingene i hinandens fravær."

Hvem indstillede, at Alice Rasmussen skulle ekskluderes?

"Det vil jeg ikke komme ind på. Alice har fået behandlet sin sag, og hun er kommet tilbage i Dansk Handicap Forbund. Så tror jeg, at vi alle sammen tænker, at nu skal vi komme videre."

Hvad er din holdning til det, sagen handlede om oprindeligt; badeforholdene på 'Stranden' i Charlottenlund?

"Ikke andet, end at der er blevet sagt rigtig meget i den her sag. Man kan altid, altid komme med kritik. Også i forhold til forskellige ønsker på 'Stranden'. Selvfølgelig skal man kunne komme med kritik, men det er så også godt, hvis man i første omgang retter den mod de rigtige."

Synes du, Alice Rasmussen har opført sig illoyalt, som du skrev under på i eksklusionsbrevet til hende?

"Jeg vil ikke gå ind i sagen."

På stranden igen Selvom 80-årige Alice Rasmussen ikke længere er tryg ved badeforholdene på 'Stranden' i Charlottenlund, så er hun kommet der flere gange ugentligt i årevis. Og efter hendes medlemskab af Dansk Handicap Forbund er genoprettet, kan hun igen vende tilbage.

"Jeg har allerede været der flere gange. Jeg er lettet og glad," siger hun.

