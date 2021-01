Konservativ stemmesluger føler sig ikke forbigået: Jeg kan ikke undvære mine elever

Inden gruppemødet mandag morgen ringede borgmester Hans Toft til Pia Nyring (K) for at fortælle, at han ville gå af og overlade posten til Michael Fenger (K).

"Jeg havde ikke på fornemmelsen, at han ville stoppe nu, men jeg kan godt se, når man kigger på dåbsattesten, at det er det rigtige tidspunkt, hvis man skal nå at nyde sit otium. Men jeg havde ikke set det komme. Jeg troede, at han havde overvejet en periode til," siger Pia Nyring og sender roser til Hans Toft.

"Han har leveret en kæmpe arbejdsindsats og været en fremragende borgmester."