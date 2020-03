Konkurrencen er i gang: Har I kommunens bedste naboskab?

Sidste år var første gang, konkurrencen Årets Bedste Naboskab blev sat i søen. Og der kom fantastisk mange fine indstillinger ind fra hele Gentofte Kommune. Det var svært for dommerne at blive enige om en vinder, men til sidst løb nabofællesskabet ViaTaf (Viadukt Allé og Taffelbay Allé), som også går under navnet Gentoftes Christiania, med sejren: Det, som I fortæller om I jeres historie, er en særlig åbenhed og modstand mod ligusterfascisme. Det er et sted, hvor alle føler sig velkomne og sjældent flytter fra igen. Det gør indtryk, lød det blandt andet fra dommerne. Foto: Kathrine Albrechtsen