Komprimeret slutprogram venter GVI

Slutspillet venter rundt om hjørnet for GVI, der ligger lunt i svinget i forhold til at slutte i top 4. Holdet mangler tre kampe, der skal afvikles på én uge

Cheftræner Søren Fjorting var selvfølgelig mægtig fornøjet efter tre sejre i rap, men ærgerlig over, at afslutningen på grundspillet i Danmarksserien nu bliver yderligere komprimeret, efter udsættelse af lørdagens kamp.

"Vi spillede en rigtig god kamp i onsdags i Birkerød, hvor flere unge spillere kom ind og gjorde en forskel. Det er rart at se, at spillerne griber chancen, når de får den", indledte træneren fanget under et skønt, men ufrivilligt break fra fodbold på det solbeskinnede udeareal ved klubben i Vangede, hvor lørdag blev brugt på at hylde klubbens formand Jesper Sørensen i stedet for opladning til DS-kamp.