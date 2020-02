I 2017 vedtog Lyngby-Taarbæk en miljøgodkendelse for Dyrehavsbakken, der blandt andet gjorde det muligt for forlystelsesparken at holde åbent i efterårsferien og i julen. Det klagede Gentofte Kommune over og har nu fået medhold. Foto: Dyrehavsbakken

Kommuners strid om Bakken fortsætter: Lyngby-Taarbæk måtte ikke gå enegang

Miljø- og Fødevareklagenævnet sender Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner tilbage til forhandlingsbordet om en ny miljøgodkendelse til Dyrehavsbakken

Villabyerne - 12. februar 2020 kl. 10:23 Af Signe Haahr Pedersen

Det var ikke i orden, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2017 gik udenom Gentofte Kommune og vedtog en miljøgodkendelse for Dyrehavsbakken, der blandt andet udvidede forlystelsesparkens sæson og åbningstider og lempede på støjgrænserne. Det slår Miljø- og Fødevareklagenævnet fast i en afgørelse og sender en klar besked til de to kommuner om at blive enige om en ny miljøgodkendelse.

Men det er nemmere sagt end gjort. For i mere end 20 år har Gentofte og Lyngby-Taarbæk ikke kunnet finde fælles fodslag, når det gælder Bakken.

Konflikten udspringer af, at selve forlystelsesparken administrativt ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens parkeringspladsen og de nærmeste naboer hører til Gentofte Kommune.

Hvad er en miljøgodkendelse? En miljøgodkendelse er et juridisk dokument, som giver en virksomhed ret til at foretage en aktivitet. Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår, som virksomheden skal overholde for at begrænse påvirkningen af miljøet. En miljøgodkendelse er et juridisk dokument, som giver en virksomhed ret til at foretage en aktivitet. Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår, som virksomheden skal overholde for at begrænse påvirkningen af miljøet. Tilbage i 2006 besluttede Miljøministeriet, at Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune skulle have fælles kompetence i forhold til miljøgodkendelse af Bakkens drift.

Men hver gang en ny miljøgodkendelse skulle på plads, gik forhandlingerne i hårdknude, hvilket senest i 2017 altså fik Lyngby-Taarbæk til at vedtage en miljøgodkendelse uden at have Gentofte med på vognen.

Det klagede Gentofte Kommune over til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og det er den klage, som der nu er faldet afgørelse i.

River sig i håret En afgørelse, der skaber frustration på den anden side af kommunegrænsen.

"At miljøgodkendelsen er sendt tilbage til ny behandling, kan man ikke andet end at rive sig selv i håret over. Det må efterhånden være meget tydeligt for alle, at Gentofte kommune ikke har i sinde at give Bakken en seriøs miljøgodkendelse. Det, synes jeg, er dybt frustrerende at opleve. Vi burde kunne sætte os sammen og finde en løsning, men lige her er det altså gået helt i hårdknude," lyder det fra Teknik- og Miljøudvalgsformand i Lyngby-Taarbæk Kommune Sigurd Agersnap (SF).

Han fortæller, at de to kommuner har holdt mere end 40 møder om sagen, men at han ikke oplever en velvilje fra den anden side af bordet.

"Vi har simpelthen ikke i sinde at gamble med Bakkens overlevelse i Lyngby-Taarbæk, og det oplever jeg er kravet fra Gentofte Kommune. Sagen har trukket ud fordi, man på borgmesterkontoret i Gentofte har valgt at lægge armene over kors og smide skoene op på bordet og sagt, at selvom Bakken indenfor de sidste 10 år har halveret støjen, så skal deres åbningstider indskrænkes. Det går simpelthen ikke, hvis Bakken også skal eksistere i fremtiden," siger han.

Hensyn til naboerne Gentofte Kommunes teknik- og miljøudvalgsformand Karen Riis-Kjølbye (K) ønsker ikke at kommentere på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i dybden, før hun og forvaltningen har drøftet sagen til bunds. Men til Sigurd Agersnaps kritik, svarer hun:

"Du angriber Gentofte Kommune. I stedet burde du forholde dig aktivt til, at du igen er blevet underkendt af klagenævnet. Gentofte Kommune har hele tiden haft en interesse i, at der findes en balance mellem hensynet til Bakken og hensynet til naboerne, der bor i Gentofte Kommune, og lever med en stigende støj fra forlystelserne. Lyngby-Taarbæk Kommune valgte igen at gå enegang og er nu for anden gang blevet underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Blandt andet påpeger klagenævnet, at Lyngby-Taarbæk kommune skulle have partshørt naboerne og skulle have sikret at Bakken havde udarbejdet opdaterede miljøundersøgelser."

Og hun fortsætter: "Miljø- og Fødevareklagenævnet har igen pålagt de to kommuner i fællesskab at udarbejde en miljøgodkendelse for Bakken og fastslået, at Lyngby Taarbæk ikke blot egenhændigt kan tiltage sig retten. Det fælles ansvar vil Gentofte Kommune selvfølgelig påtage sig og i den forbindelse igen gøre en indsats for, at der findes de nødvendige kompromiser mellem Bakken som virksomhed og naboerne."

Sigurd Agersnap (SF) gør klart, at han også gerne vender tilbage til forhandlingsbordet.

"Vi tager gerne også møde nummer 41 og 42 om sagen, men vi er ikke villige til at lukke Bakken eller at indskrænke dens åbningstider endnu mere. Det er ikke holdbart for Bakken ikke at kende sine vilkår, og vi er selvfølgelig lydhøre overfor alle forslag, der kan bringe os tættere på en fælles miljøgodkendelse. Handler det om, at man er bekymrede for biltrafikken til Bakken, så synes jeg, vi skal kigge på, om ikke vi kan indsætte servicebusser eller lignende som kan gøre at flere tager den kollektive transport. Det er jeg helt åben overfor."

Vil være sæsonpark På Dyrehavsbakken ærgrer direktør Niels-Erik Winther sig over Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

"Det giver en usikkerhed, som vi i alle de her år har haft. Men vi har meget stor tiltro til, at alle involverede parter, gæster og naboer kan se det fornuftige i, at Bakken er en sæsonpark og ikke kun en sommerpark. Nu har vi haft efterårs- og juleåbent i to år, og det har været meget positivt," siger han og understreger:

"Vi definerer os som en sæsonpark nu. Det er det, vi kæmper for."

Når det gælder hensynet til naboerne, forsikrer Niels-Erik Winther, at det er noget, der ligger Dyrehavsbakken på sinde:

"Vi har et ønske om at have en god dialog, og jeg har et udbredt ønske om at skabe en forståelse for, at vi er en forlystelsespark på godt og ondt. Jeg ved, at der for eksempel kan opstå trafikale problemer, og det forsøger vi også at gøre noget ved. Vi er i dialog med både Gentofte Kommune og grundejerne, og vi vil gerne være med til at finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedre," siger han og fortsætter:

"Der er rigtig mange naboer, der kommer jævnligt på Bakken. For os handler det her om, at vi gerne vil anerkendes som verdens ældste forlystelsespark og samtidig være i stand til at udvikle os som sæsonpark."

Den nuværende miljøgodkendelse gælder, indtil en ny er forhandlet på plads. Hvis ikke Gentofte og Lyngby-Taarbæk når til enighed, tages sagen ud af kommunernes hænder, og så er det op til fødevareministeren at tage en beslutning.