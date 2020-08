Se billedserie Mette Dylander tilbyder både indviduelle personer og par samtaler i sin nye klinik i Vangede. Foto: Kathrine Albrechtsen

Kommunens første Sense-vejleder: - Det er en misforståelse, at vi skal skære fedt og kulhydrater væk

Mette Dylander er med sine syv år på Tranehaven efterhånden et kendt ansigt i kommunen, hvad angår sundhed og ernæring. Som ny Sense-vejleder med egen praksis i hjemmet i Vangede tilføjer hun et nyt kapitel til sit arbejdsliv

21. august 2020

Fire håndfulde mad i en kombination af grøntsager, proteiner, stivelse/frugt og fedt.

Så simpel er Sense-filosofien. Og det er også meningen, fortæller Mette Dylander, som er nyudsprunget Sense-vejleder med egen klinik i hjemmet i Vangede.

"Det er en misforståelse, at vi skal skære fedt og kulhydrater væk. Kurtankegangen skal ud, og i stedet skal vi få et mere naturligt forhold til vores mad," siger hun.

I syv år har hun arbejdet som sundhedscoach på genoptræningscentret Tranehaven i Gentofte Kommune, men hun var nysgerrig på muligheden for en praktisk anvendelig tilgang til at hjælpe folk med deres overvægt.

Den tilgang fandt hun igennem Sense.

"Sense er praktisk anvendelig, da du spiser ud fra håndfulde og for eksempel kan vælge at spise to ud af dagens tre måltider med Sense-kombination. Derfor kan du godt tage ud om aftenen og spise, som du har lyst. Sense prøver at undgå restriktioner, da målet er at få et sundt og naturligt forhold til mad - og i sidste ende til din krop," fortæller Mette Dylander.

Sense er ikke en kur Især forholdet til kroppen fylder meget, når Sense-vejlederen taler med sine kunder.

"Jeg oplever, at mange bliver mobbet på grund af deres overvægt. De fleste af mine kunder er kvinder, der har fået børn, og hvor kvinderne har svært ved at finde tilbage til idealvægten. Sense er ikke en kur, men en ændring af madvaner, som på den lange bane gør, at man taber sig. For mig handler det om, at folk skal finde en ny måde at se mad på, der passer naturligt ind i deres hverdag," siger Mette Dylander.

Samfundets krav Et af de største benspænd for at kunne hjælpe sine kunder til at tabe sig, er samfundets krav om, hvordan vi skal se ud, fortæller Mette Dylander.

"Det er fyldt med så meget skyld og skam at være overvægtig i dag, at det bliver en ond spiral, hvor folk kompenserer, fordi de er kede af det og begynder at trøstespise. Men hvis man finder ud af, hvad der får en til at trøstespise, er første skridt mod målet om en vægt i balance taget," forklarer Vangede-kvinden.

Spiser på følelserne Det mentale fylder ofte meget for de overvægtige. Derfor gennemgår Mette Dylander sammen med kunden deres personlige historie. Er der tale om stofskifte og overgangsalder? Dårlig søvn? Er de ensomme? Er de kede af det? Og spiser de på følelserne?

"Hvis de spiser på følelserne om aftenen, taler vi sammen om noget hyggeligt og dejligt, som de kan erstatte det med, for eksempel fodbad eller aftaler med veninder. Når man sidder som Sense-vejleder er det uundgåeligt, at det ikke bliver meget personligt, men det er netop det, som jeg elsker ved mit arbejde," siger Mette Dylander.

Læs mere om Mette Dylander og hendes nye firma Dylander Sundhed på www.dylandersundhed.dk.